Nová generace rekuperačních jednotek OMNIFAN – výkon, účinnost a tichý provoz
Přehrát audio verzi
Nová generace rekuperačních jednotek OMNIFAN – výkon, účinnost a tichý provoz
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Společnost Stavoklima s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici technické kvality svých výrobků a know-how z oblasti vzduchových clon přenáší i do nové generace rekuperačních jednotek OMNIFAN. Výsledkem jsou spolehlivá, tichá a vysoce účinná zařízení s účinností zpětného získávání tepla až 90 %.
Společnost Stavoklima s.r.o., tradiční český výrobce vzduchotechnických zařízení, rozšiřuje svůj sortiment o novou generaci rekuperačních jednotek OMNIFAN RC, RF-H a RF-V. Tyto jednotky navazují na technickou kvalitu a dlouholetý vývoj, který firmu proslavil v oblasti vzduchových clon a akustických systémů. Stejné know-how, důraz na precizní konstrukci a ověřené komponenty nyní Stavoklima přenáší do segmentu větracích a rekuperačních systémů.
Jednotky OMNIFAN využívají protiproudý deskový výměník tepla s účinností až 90 % dle EN 308, úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým provozem. Konstrukce bez rámu a kompaktní rozměry umožňují rychlou instalaci i v prostorech s omezenou výškou.
Řada RC je určena pro podstropní instalace s důrazem na minimální hlučnost a nenápadný vzhled. Podlahové jednotky RF-H (s bočním výfukem) a RF-V (s horním výfukem) umožňují snadnou integraci předehřevu, dohřevu nebo chlazení přímo v jednotce.
Každý model OMNIFAN je výsledkem vlastního vývoje, simulací a laboratorních testů, které Stavoklima provádí ve své moderní výrobě v Českých Budějovicích. Tím je zajištěna nejen vysoká energetická účinnost, ale i dlouhá životnost a stabilní provozní spolehlivost.
Inteligentní systém OMNITOUCH zajišťuje komfortní řízení provozu – od plynulé regulace ventilátorů až po napojení na senzory CO2, VOC a vlhkosti. Uživatel může jednotku ovládat lokálně přes dotykový panel, nebo vzdáleně prostřednictvím webového rozhraní, cloudu či systémů Modbus/BACnet.
Rekuperační jednotky OMNIFAN tak představují propojení inovace, precizního zpracování a technické jistoty, které jsou synonymem značky Stavoklima už více než 30 let.
Více informací naleznete na www.stavoklima.cz.
Výrobce a prodejce vzduchotechnických zařízení: vzduchových komfortních, designových a průmyslových clon, protihlukových žaluzií a systémů, příslušenství vzduchotechniky, vytápěcích jednotek, regulačních klapek atd.