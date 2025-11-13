Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Decentrální větrání – jednoduché řešení

Decentrální větrání – jednoduché řešení

13.11.2025
Multi-VAC spol. s r.o.
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Decentrální větrání – jednoduché řešení

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Čerstvý vzduch v každé místnosti – bez použití jakéhokoli rozvodu vzduchu.

Lokální rekuperace

Řízené větrání se zpětným získáváním tepla neboli rekuperace, obecně zajišťuje hygienickou výměnu vzduchu. Do interiéru přivádí čerstvý vzduch a odvádí nadměrnou vlhkost a pachy. Tím výrazně snižuje riziko kondenzace a vzniku plísní. Současně tyto systémy efektivně chrání interiér před prachem, pylem a hlukem zvenčí.

V čem se liší decentrální řešení?

Zatímco centrální rekuperační systémy vyžadují rozsáhlé a nákladné potrubní rozvody po celém domě, lokální jednotky nabízejí výrazně jednodušší a flexibilnější řešení. Jejich instalace je minimálně invazivní a obejde se bez složitých stavebních úprav, což je činí ideální volbou pro stávající objekty, rekonstrukce nebo pro řešení větrání v jednotlivých místnostech. Každá jednotka navíc může fungovat nezávisle, což umožňuje individuální nastavení a optimální regulaci pro každou místnost zvlášť.

Snadná instalace: Jednotky se instalují přímo do obvodové stěny, což umožňuje jednoduchou a rychlou montáž bez nutnosti rozsáhlých stavebních zásahů. Ideální pro novostavby i rekonstrukce.

Energetická úspora: Díky vysoce účinné rekuperaci tepla se minimalizují energetické ztráty a výrazně se snižují náklady na vytápění.

Vyšší komfort: Jednotky zajišťují neustálý přívod čerstvého vzduchu a současně brání pronikání venkovního hluku, pylu a prachu.

Prevence plísní: Řízené větrání efektivně odvádí nadměrnou vlhkost a pachy, čímž snižuje riziko kondenzace a vzniku plísní.

Nezávislá regulace: Každá jednotka může pracovat samostatně, což umožňuje individuální nastavení a optimální regulaci pro každou místnost zvlášť.

Princip lokální rekuperace

Lokální rekuperační jednotky zpravidla pracují na principu regenerativního tepelného výměníku. Jejich základem je reverzibilní ventilátor, který v cyklech střídá odsávání znehodnoceného vzduchu z interiéru a nasávání čerstvého vzduchu z exteriéru. V první fázi se teplo z odpadního vzduchu akumuluje v keramickém výměníku. V druhé fázi toto teplo předává přiváděnému čerstvému vzduchu. Díky tomuto procesu se dosahuje vysoké účinnosti rekuperace, čímž se minimalizují energetické ztráty a snižují náklady na vytápění.

SMARTFAN® PRO


Základní technické parametry


Unikátní technologie


Bluetooth Mesh

Nový bezdrátový standard. Oproti tradičním jednosměrným (master-slave) systémům propojuje Bluetooth Mesh jednotky do komplexní sítě. To znamená, že komunikují všemi směry, čímž dosahují vysoké stability a působivého dosahu.

Fasádní příslušenství

Zajistí velmi dobrý akustický útlum a lze ho snadno integrovat přímo do kontaktních zateplovacích systémů.

SILENTAIR

SILENTAIR

pro instalaci do ostění oken

  • Fasádní prvek pro vsazení do ostění okna, hloubka 60 mm
  • Útlum hluku až 64 dB
  • Montáž na obě strany, pro levé nebo pravé ostění okna
  • Architektonicky zajímavé skryté provedení
SILENTAIR TOP

SILENTAIR TOP

pro instalaci do nadpraží oken

  • Fasádní prvek pro vsazení do ostění okna, hloubka 60 mm
  • Útlum hluku až 62 dB
  • Montáž na obě strany, prodloužení boxu až 140 mm
  • Architektonicky zajímavé skryté provedení
SILENTAIR FRONT

SILENTAIR FRONT

pro přímou montáž do fasády

  • Fasádní prvek pro vsazení do kontaktního zateplovacího systému, hloubka 60 mm
  • Montáž na obě strany
  • Útlum hluku až 63 dB (srovnání: standard až 48,6 dB)

1. Jednotka SmartFan Pro (Kabelové řešení)

  • ComfortControl Pro: Získejte plnou kontrolu nad větráním. Umožňuje ovládání přes mobilní aplikaci getAir® a nabízí možnost připojení senzoru kvality vzduchu.
  • BasicControl Pro: Základní nástěnný ovladač pro rychlé a snadné řízení s čidlem teploty a relativní vlhkosti.

2. Jednotka SmartFan Pro BT (Bezdrátové řešení – Bluetooth Mesh)

  • ComfortControl Pro BT: Nejvyšší úroveň ovládání díky mobilní aplikaci getAir® a možnosti připojení senzoru kvality vzduchu. Bezdrátová komunikace.
  • EcoControl Pro BT: Základní nástěnný ovladač pro rychlé a snadné řízení. Bezdrátová komunikace.

3 různé zóny 3 různé potřeby

Díky decentrálnímu větrání jsme schopni větrat jednotlivé zóny zcela nezávisle a přesně podle jejich aktuálních požadavků. Zajistíte tak optimální klima, úsporu energie a maximální komfort v každé části domova.

  1. Obývací pokoj (Rodinná oslava):
    Při vysoké zátěži vlhkostí a zvýšené spotřebě kyslíku se využije Režim nárazového větrání – Boost. Ten rychle vymění vzduch, a to za současné automatické regulace vlhkosti.
  2. Ložnice (Spánek):
    Pro klidný odpočinek je prioritou nízká hlučnost. K tomu je určen Spánkový režim, který zajišťuje tichou a plynulou výměnu vzduchu.
  3. Dětský pokoj (Hraní):
    Standardní provoz zajišťuje Automatický režim, který trvale reguluje vlhkost a teplotu pro ideální klima.

Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.

Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 