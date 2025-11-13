Decentrální větrání – jednoduché řešení
Čerstvý vzduch v každé místnosti – bez použití jakéhokoli rozvodu vzduchu.
Lokální rekuperace
Řízené větrání se zpětným získáváním tepla neboli rekuperace, obecně zajišťuje hygienickou výměnu vzduchu. Do interiéru přivádí čerstvý vzduch a odvádí nadměrnou vlhkost a pachy. Tím výrazně snižuje riziko kondenzace a vzniku plísní. Současně tyto systémy efektivně chrání interiér před prachem, pylem a hlukem zvenčí.
V čem se liší decentrální řešení?
Zatímco centrální rekuperační systémy vyžadují rozsáhlé a nákladné potrubní rozvody po celém domě, lokální jednotky nabízejí výrazně jednodušší a flexibilnější řešení. Jejich instalace je minimálně invazivní a obejde se bez složitých stavebních úprav, což je činí ideální volbou pro stávající objekty, rekonstrukce nebo pro řešení větrání v jednotlivých místnostech. Každá jednotka navíc může fungovat nezávisle, což umožňuje individuální nastavení a optimální regulaci pro každou místnost zvlášť.
Snadná instalace: Jednotky se instalují přímo do obvodové stěny, což umožňuje jednoduchou a rychlou montáž bez nutnosti rozsáhlých stavebních zásahů. Ideální pro novostavby i rekonstrukce.
Energetická úspora: Díky vysoce účinné rekuperaci tepla se minimalizují energetické ztráty a výrazně se snižují náklady na vytápění.
Vyšší komfort: Jednotky zajišťují neustálý přívod čerstvého vzduchu a současně brání pronikání venkovního hluku, pylu a prachu.
Prevence plísní: Řízené větrání efektivně odvádí nadměrnou vlhkost a pachy, čímž snižuje riziko kondenzace a vzniku plísní.
Nezávislá regulace: Každá jednotka může pracovat samostatně, což umožňuje individuální nastavení a optimální regulaci pro každou místnost zvlášť.
Princip lokální rekuperace
Lokální rekuperační jednotky zpravidla pracují na principu regenerativního tepelného výměníku. Jejich základem je reverzibilní ventilátor, který v cyklech střídá odsávání znehodnoceného vzduchu z interiéru a nasávání čerstvého vzduchu z exteriéru. V první fázi se teplo z odpadního vzduchu akumuluje v keramickém výměníku. V druhé fázi toto teplo předává přiváděnému čerstvému vzduchu. Díky tomuto procesu se dosahuje vysoké účinnosti rekuperace, čímž se minimalizují energetické ztráty a snižují náklady na vytápění.
SMARTFAN® PRO
Základní technické parametry
Unikátní technologie
Bluetooth Mesh
Nový bezdrátový standard. Oproti tradičním jednosměrným (master-slave) systémům propojuje Bluetooth Mesh jednotky do komplexní sítě. To znamená, že komunikují všemi směry, čímž dosahují vysoké stability a působivého dosahu.
Fasádní příslušenství
Zajistí velmi dobrý akustický útlum a lze ho snadno integrovat přímo do kontaktních zateplovacích systémů.
SILENTAIR
pro instalaci do ostění oken
- Fasádní prvek pro vsazení do ostění okna, hloubka 60 mm
- Útlum hluku až 64 dB
- Montáž na obě strany, pro levé nebo pravé ostění okna
- Architektonicky zajímavé skryté provedení
SILENTAIR TOP
pro instalaci do nadpraží oken
- Fasádní prvek pro vsazení do ostění okna, hloubka 60 mm
- Útlum hluku až 62 dB
- Montáž na obě strany, prodloužení boxu až 140 mm
- Architektonicky zajímavé skryté provedení
SILENTAIR FRONT
pro přímou montáž do fasády
- Fasádní prvek pro vsazení do kontaktního zateplovacího systému, hloubka 60 mm
- Montáž na obě strany
- Útlum hluku až 63 dB (srovnání: standard až 48,6 dB)
1. Jednotka SmartFan Pro (Kabelové řešení)
- ComfortControl Pro: Získejte plnou kontrolu nad větráním. Umožňuje ovládání přes mobilní aplikaci getAir® a nabízí možnost připojení senzoru kvality vzduchu.
- BasicControl Pro: Základní nástěnný ovladač pro rychlé a snadné řízení s čidlem teploty a relativní vlhkosti.
2. Jednotka SmartFan Pro BT (Bezdrátové řešení – Bluetooth Mesh)
- ComfortControl Pro BT: Nejvyšší úroveň ovládání díky mobilní aplikaci getAir® a možnosti připojení senzoru kvality vzduchu. Bezdrátová komunikace.
- EcoControl Pro BT: Základní nástěnný ovladač pro rychlé a snadné řízení. Bezdrátová komunikace.
3 různé zóny 3 různé potřeby
Díky decentrálnímu větrání jsme schopni větrat jednotlivé zóny zcela nezávisle a přesně podle jejich aktuálních požadavků. Zajistíte tak optimální klima, úsporu energie a maximální komfort v každé části domova.
- Obývací pokoj (Rodinná oslava):
Při vysoké zátěži vlhkostí a zvýšené spotřebě kyslíku se využije Režim nárazového větrání – Boost. Ten rychle vymění vzduch, a to za současné automatické regulace vlhkosti.
- Ložnice (Spánek):
Pro klidný odpočinek je prioritou nízká hlučnost. K tomu je určen Spánkový režim, který zajišťuje tichou a plynulou výměnu vzduchu.
- Dětský pokoj (Hraní):
Standardní provoz zajišťuje Automatický režim, který trvale reguluje vlhkost a teplotu pro ideální klima.
