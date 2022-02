TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání škol / Boj proti koronaviru: nové větrací systémy pro rodinné domy, byty, školy a ordinace (I)

Ve školách a veřejných prostorách je dnes nutný vzduch svěží, čistý a především bez bakterií a virů. Dobré ventilační systémy hrají zásadní roli při péči o zdraví a celkovou pohodu, obzvlášť od vypuknutí globální pandemie koronaviru.

Od vypuknutí globální pandemie koronaviru značně vzrostlo povědomí o tom, že dobré ventilační systémy hrají zásadní roli při péči o zdraví a celkovou pohodu. Vzduch svěží, čistý a především bez bakterií je dnes důležitější než kdykoli předtím. Zabraňuje před napadením plísní a zároveň chrání stavební konstrukce. V chladných měsících roku může zpětné získávání tepla také ušetřit náklady na vytápění a pomáhá v boji proti změnám klimatu. Viessmann vytváří a udržuje obytné prostory pro budoucí generace – inovativními systémy čištění a výměny vzduchu.

Nové produkty v kostce

Vitovent 200-P byl vyvinut primárně pro použití ve školách, školicích prostorech a školkách. Hybridní ventilační řešení přivádí do tříd čerstvý venkovní vzduch a zároveň čistí vzduch v místnostech od aerosolů a jemného prachu.

Systém větrání obytných prostor Vitovent 300 W s objemovým tokem vzduchu 225 m 3 /h doplňuje osvědčené systémy 325 a 400 m 3 /h.

/h doplňuje osvědčené systémy 325 a 400 m /h. I složité systémy větrání obytných prostor lze nainstalovat v krátkém čase – nový systém větrání obytných prostor Click and Go pro centralizované větrací systémy je působivý díky své jednoduché, rychlé a bezpečné instalaci.



Vitovent 200-P: Inovativní větrací řešení pro školy

Již dlouho je známo, že bez systémů pro větrání je kvalita vzduchu ve školách a jiných místnostech, kde se lidé scházejí, nedostatečná. To má negativní důsledky na zdraví, pohodu a efektivitu učení. Pandemie koronaviru prudce zvýšila povědomí o této skutečnosti. Pro základní práci ve veřejných institucích, zejména pro výuku ve školách, značka Viessmann vyvinula Vitovent 200-P jako inovativní zařízení na čištění vzduchu. Hybridní větrací jednotka kombinuje dvě funkce: čistí okolní vzduch od aerosolů a jemného prachu a zároveň dodává do místnosti čerstvý venkovní vzduch.

Ke zlepšení podmínek v místnosti přispívají:

Filtr HEPA filtruje jemný prach, pyl, bakterie a 99,99 procent všech virů.

Snižuje koncentrace CO 2 a VOC (VOC = těkavé organické sloučeniny).

a VOC (VOC = těkavé organické sloučeniny). Zvlhčení zabraňuje nadměrně suchému vzduchu v místnosti.

Čerstvý a čistý vzduch s rovnoměrnou distribucí v místnosti.

Čerstvý vzduch – automaticky a ve správný čas

Vitovent 200-P využívá takzvaný princip výtlačné ventilace: pomocí přívodu čerstvého vzduchu na úrovni podlahy a vlastního vztlakového proudu je zaručena přímá a trvalá cirkulace vzduchu. V důsledku toho stoupá ohřátý znečištěný vzduch a je přiváděn do jednotky, kde dochází k jeho vyčištění a obohacení o čerstvý venkovní vzduch, poté je na úrovni podlahy přiváděn zpět do místnosti jako čerstvý vzduch.

Chytrá technologie senzorů trvale měří koncentraci CO 2 v místnosti. Na základě těchto měření se automaticky upraví objem vzduchu. Znamená to, že není nutné nastavovat časové programy. Trvalý přísun čerstvého vzduchu se zpětným získáváním tepla a vlhkosti zajišťuje příjemné klima pro učení a dobrou kvalitu vzduchu energeticky účinným způsobem, a to i bez větrání okny.

TÜV (Německá asociace technické kontroly) potvrzuje: Vitovent 200-P splňuje směrnice VDI 6022

Rozsáhlé testování, které prováděla asociace TÜV (Německá asociace technické kontroly), potvrdilo, že Vitovent 200-P splňuje konstrukční a hygienické požadavky na ventilační systémy místností podle VDI 6022-1.

Tichý provoz pro nerušenou výuku

Vitovent 200-P je působivý svým výrazně tichým provozem a pohodlím v místnosti, které vytváří. Protože pravidelné větrání otevřenými okny již není nutné, snižuje se také zdravotní riziko nadměrného vysychání vnitřního vzduchu, jsou-li venkovní teploty v zimě velmi nízké, a nedochází ke zvyšování spotřeby energie a emisí CO 2 ve školách.

Snadná modernizace

Systém Plug & Play lze nastavit během krátké doby a jako samostatná jednotka je ideální pro modernizaci – například ve třídách. Jednotky lze snadno a levně modernizovat výměnou okenního panelu za Isopanel. Umožňují tak udržet v provozu společenské prostory a veřejná zařízení s vysokou návštěvností i při obecně vysokém riziku infekce. K provozu Vitovent 200-P je zapotřebí pouze zásuvka 230 V.



Větrací systém Vitovent 200-P nepřetržitě zásobuje až 30 osob v místnosti vyčištěným čerstvým vzduchem na principu výtlaku. Větrací systém Vitovent 200-P nepřetržitě zásobuje až 30 osob v místnosti vyčištěným čerstvým vzduchem na principu výtlaku.

Výhody pro obchodní partnery

Plug & Play umožňuje jednoduchou instalaci – ideální pro rychlou modernizaci.

Větrání probíhá nezávisle na samotné budově, a to i u budov s okny, která nelze otevřít.

Výhody pro uživatele

Účinná filtrace přes HEPA filtr odstraní 99,99 procent všech aerosolů obsahujících viry.

Duální režim kombinuje přívod čerstvého vzduchu a filtraci vzduchu v místnosti.

Princip výtlačného větrání zajišťuje čerstvý vzduch přesně tam, kde je potřeba.

Rovnoměrné rozdělení vzduchu v místnosti bez průvanu a tichý provoz zajišťují příjemné klima. Integrovaný automatický senzorový systém umožňuje ovládání podle potřeby na základě koncentrace CO 2 .

Princip zpětného získávání tepla snižuje náklady na vytápění a přispívá k ochraně životního prostředí.

Zpětné získávání tepla a vlhkosti v zimě zabraňuje nadměrně suchému vzduchu v místnosti a v létě pomáhá udržovat příjemné klima.

Technické údaje

Zpětné získávání tepla až 96 procent

Maximální objemový tok vzduchu: 800 m 3 /h

/h Velikost místnosti: do cca 90 m 2

Počet osob v místnosti: do 30

Třída filtru F7 (venkovní vzduch)/HEPA H14 (recirkulovaný vzduch)

Hladina akustického tlaku v běžné třídě: ≤ 40 dB (A) (objem třídy 250 m 3 , průměrná doba dozvuku 1 sekunda)

, průměrná doba dozvuku 1 sekunda) Rozměry (délka [hloubka] × šířka × výška): 675 × 1 700 × 2 000 mm

Hmotnost: Ventilační modul (pravá strana): 170 kg Modul přiváděného/odváděného vzduchu (levá strana): 140 kg

Průměr konce potrubí pro čerstvý vzduch a odpadní vzduch: 180 mm

Třída energetické účinnosti: A+

Dodávka

Vitovent 200-P je již k dispozici.