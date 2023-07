Chystají se změny ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na školská zařízení

„Školské kapacity, obzvláště ve velkých městech, jsou nedostatečné a modernizace hygienické vyhlášky může zřizovatelům pomoci rychle a levně navýšit kapacity jejich zařízení,“ říká poslankyně Renáta Zajíčková (ODS), členka školského výboru, která k tématu v lednu iniciovala vznik pracovní skupiny. Na nové hygienické vyhlášce pracuje ministerstvo zdravotnictví, podílí se i ministerstvo školství.

Nová hygienická vyhláška, která pravděpodobně začne platit od 1. října 2023, by měla např.:

Díky novince by už školy nemusely žádat o výjimky a složitě jednat s příslušnou hygienickou stanicí a obhajovat své důvody pro menší počet záchodků, ale i využití šedé vody, které současná vyhláška nereflektuje, využívání veřejného hřiště v docházkové vzdálenosti atd. Nově bude vyhláška také rozlišovat věk dětí.

Nové znění vyhlášky má být obecnější, nabídnout doporučení a vypustit striktní parametry, například min. výšku stropu nebo m2/studenta v odborné učebně. „Výška stropu je jedna z velkých překážek, která znemožňuje zřizovateli dělat učebny v objektech, které nebyly zkolaudovány jako školské,“ říká poslankyně Renáta Zajíčková (ODS), iniciátorka pracovní skupiny k tématu novely.

Technické záležitosti zapracovává do své vyhlášky ministerstvo pro místní rozvoj. To ji koordinuje právě s prací na novele hygienické vyhlášky. „Naše vyhláška řeší například bezbariérový přístup nebo povinné měření vnitřní kvality vzduchu,“ říká mluvčí resortu Veronika Hešíková.2

O špatné kvalitě vzduchu ve školách jsme natáčeli již v roce 2018. U nových škol i díky změně dotačních titulů se situace v mnohém zlepšila, ale stále je to problém.

Nové, ale i stávající školy a školky budou muset kontinuálně hlídat kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorách. Dostanou čas na zabudování měřidel CO 2 a úpravu vzduchotechniky. Koncentrace CO 2 ve vzduchu nebude smět přesáhnout určitou hodnotu, podle Matyáše Fošuma, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví, který má přípravu vyhlášky na starosti, se uvažuje o 1 200 až 1 500 ppm.1

10. 7. 2023 se konal v Poslanecké sněmovně ČR Kulatý stůl: Chystané změny ve vyhlášce 410/2005 Sb. s dopadem zejména na školky a dětské skupiny, kterého se zúčastnili hlavní hygienička České republiky Pavla Svrčinová, náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic a zástupci ministerstev, dětských skupin a mateřských školek.

Mimo jiné se diskutovalo o nečekané komplikaci, kdy do školského rejstříku dnes MŠMT zapisuje kapacitu škol, která se odvíjí od stanoviska krajské hygienické stanice. Nyní není jasné, podle čeho bude hygiena kapacity stanovovat, když zmizí počet m2 na dítě i počty záchodů. Ve finále tak bude zřejmě rozhodovat právě kvalita vzduchu.

„Otevírá to cestu mít ve škole zapsáno víc žáků, než je reálně v budově, a přitom mít zachovanou kvalitu vzduchu,“ uvedla v pondělní diskusi k tématu na půdě Poslanecké sněmovny náměstkyně ministra školství Martina Běťáková.

„Zrevidovali jsme hygienickou vyhlášku a podívali jsme se, jak jsou regulovány hygienické požadavky na školské stavby v zemích Evropské unie. Hledali jsme regulace, které nám vzhledem k proměně technologií připadají nadbytečné a zastaralé,“ říká k podobě návrhu Martina Běťáková.2

„Bez vzduchotechniky nelze dosáhnout stanovených parametrů. Hodnoty CO 2 ve školách běžně dosahují 2 000 až vysokých 5 000 ppm, což už je extrémně moc. Záleží na orientaci tříd – do hlučné ulice musíte mít okno zavřené, tam, kde se okna otevřít dají, to zase nejde v zimě, aby žáci u oken nemrzli,“ říká Jiří Tencar, výkonný ředitel konzultantské společnosti Ecoten, která projektovala první bezemisní střední školu v Česku v pražských Hrdlořezech.

