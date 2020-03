Čidlo NL-ECO-CO2 spolehlivě monitoruje kvalitu vzduchu, snadno se montuje a v noci neruší

TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Čidlo NL-ECO-CO 2 spolehlivě monitoruje kvalitu vzduchu, snadno se montuje a v noci neruší

Čidla koncentrace CO 2 se více a více stávají běžnou součástí každého projektu vzduchotechniky. Čidlo NLE-ECO je čidlo koncentrace oxidu uhličitého s jednoduchou montáží a instalací, které se přizpůsobí každému interiéru a projektu.

Rozsah měření podle potřeby konkrétního prostoru

Je vhodné nejen pro standardní využití v domech, bytech, kancelářích, a podobně, ale i do škol nebo prostorů s obsazeností 24/7.

Díky provedeným praktickým měřením jsme došli k závěru, že standardní měřící rozsah 400 – 2 000 ppm CO 2 je pro některé prostory nedostačující. Typickým příkladem jsou školy – školní třídy, kde se hodnoty koncentrace CO 2 pohybují velmi často nad 2 000 ppm. Například v jedné pražské škole jsme naměřili až 4 760 ppm, ovšem v loňském prosinci v jedné základní škole v Ostravě byl skoro celou hodinu překročen i rozsah 5 000 ppm!

Čidla NL-ECO-CO2 jsme tedy navrhli s rozšířeným rozsahem do 5 000 ppm. Přičemž čidlo je stále vybaveno možností snadné volby rozsahu měření podle konkrétní situace, buď klasický rozsah 400 – 2 000 ppm nebo rozsah 400 – 5 000 ppm.

Dlouhodobá stabilita a životnost

Čidlo má vynikající dlouhodobou stabilitu a přesnost měření díky spolehlivému a roky ověřeném optickém principu měření CO 2 (více o optickém principu zde).

Ověřená životnost čidel NL-ECO je více jak 10 let.

Na první pohled viditelná aktuální kvalita vzduchu

Čidlo je vybaveno tříúrovňovou LED signalizací kvality vzduchu tzv. SEMAFOREM.

Tuto indikaci, která se postupem času stává standardem, jsme do našich výrobků implementovali jako jedni z prvních výrobců čidel. Funguje na základě přednastavených úrovní koncentrace CO 2 , viz popis vpravo:

Pro nerušený spánek vašich zákazníků

Čidlo je vybaveno automatickým zhasínáním za tmy, aby čidlo v noci nerušilo světlem z LED kontrolek. Skvěle se tak hodí pro ložnice či dětské nebo třeba hotelové pokoje apod.

Kompatibilní s 99 % větracích jednotek

Výstupy z čidla NL-ECO-CO2 jsou vhodné pro drtivou většinu ventilačních nebo rekuperačních jednotek na trhu a to díky napěťovému (spojitému analogovému) výstupu 0 – 10 V:



Nemusíte si dělat starosti s napájecím napětím

A navíc, jako jedno z mála, má čidlo Protronix NL-ECO široký rozsah napájecího napětí začínající již od 12 V až do 30 V.

Chystáme měření i dalších veličin

V této řadě NL-ECO nabízíme také čidla relativní vlhkosti a v brzké době chystáme uvést na trh i čidla těkavých organických látek VOC.

O tom více v dalším článku.