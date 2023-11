TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Nové Zehnder Climate Center poskytuje moderní zázemí pro školení zdravého vnitřního klima budov

Nové Zehnder Climate Center poskytuje moderní zázemí pro školení zdravého vnitřního klima budov

Společnost Zehnder, přední dodavatel designových otopných těles, stropních sálavých panelů pro vytápění a chlazení a větrání s rekuperací tepla, 9. listopadu 2023 slavnostně otevřela své nové sídlo a školicí centrum Zehnder Climate Center. Vznik centra následuje příklady školicích center Zehnder ve Švýcarsku a Německu. Budovou nás provedl pan Ing. Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro Česko a Slovensko.

Pozvání na slavnostní otevření Zehnder Climate Centra také přijal předseda dozorčí rady Zehnder Group pan Hanz-Peter Zehnder, kterého jsme se zeptali na první dojmy z nového školicího centra: „Jsem potěšen a pyšný, protože praktická školení jsou pro nás velmi důležitý marketingový nástroj. Naše produkty jsou stále více sofistikované, a my máme šanci zapojit naše zákazníky, které školíme, aby mohli správně vybrat, používat a provozovat naše produkty. A je to tu velice dobře zrealizované, líbí se mi to. Viděl jsem spoustu školicích center naší společnosti, a toto se povedlo,“ říká Hans-Peter Zehnder.

Není náhodou, že i v Sezimově Ústí a Táboře se společnost Zehnder může pochlubit zajímavými realizacemi staveb s využitím svých produktů. V den slavnostního otevření centra byly některé speciálně otevřeny pro hosty společnosti Zehnder. Prvním z příkladů je vila druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. Při její rekonstrukci byly použity článkové radiátory Zehnder Charleston, jejichž výroba se datuje od roku 1930, tedy stejného roku, kdy byla vila realizována. Druhou z prezentovaných referencí je rekonstruovaná sportovní hala v Táboře s tréninkovou sprinterskou drahou. Hala je vytápěna stropními sálavými panely Zehnder.

Zehnder Climate Center v Sezimově Ústí slouží již nyní jako nové sídlo společnosti a od poloviny ledna 2024 se plně začne věnovat školení realizačních firem, projektantů a dalších odborníků v oboru zdravého vnitřního klimatu a produktů společnosti Zehnder.