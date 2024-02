Jsme svědky nejisté globální ekonomické situace. Poptávka po komfortním větrání s rekuperací tepla ale roste

Česká a evropská jednička v komfortním větrání s rekuperací má za sebou další úspěšný rok a potvrzuje tak obecný trend rostoucího zájmu o kvalitní systémy řízeného větrání, které se ve stále více utěsněných domech stávají nezbytností. Zehnder Group Czech Republic se koncem roku přestěhoval do svého nového sídla, v němž veškeré technologie, které firma nabízí, jsou aplikovány ve spojení s technologiemi tzv. chytrých budov. Zehnder Group tak dává návštěvníkům unikátní možnost seznámit se s aplikací svých technologií v reálném prostředí, a to nejen v rámci interiéru firmy, ale také v rámci unikátního nově otevřeného showroomu a praktického školicího centra, kde zdarma nabízí praktická školení pro firmy i jednotlivce v různých oblastech týkajících se zajištění optimálního, zdravého vnitřního klima udržitelným a energeticky úsporným způsobem. Všechna školení jsou doplněna praktickým tréninkem na plně funkčních zařízeních Zehnder.

Slavnostního otevření tohoto unikátního centra se zúčastnil také nejvyšší představitel švýcarské skupiny Zehnder Group a spolumajitel firmy pan Dr. Hans-Peter Zehnder, předseda představenstva. Rozhovor o zajímavé historii, rozvoji, plánech i aktuálních výzvách skupiny Zehnder vám přinášíme v našem videu.

Vznik Zehnder Group

Založení firmy Zehnder se datuje do roku 1895, kdy si mechanik Jakob Zehnder zřídil malou mechanickou dílnu, ve které opravoval jízdní kola a psací stroje. Postupem času se společnost rozrůstala a v roce 1923 začala vyrábět motocykly známé po celém Švýcarsku jako „Zehnderli“. V roce 1929 dostal Robert Zehnder nápad využít trubky používané pro rám motocyklu pro výrobu ocelových článkových radiátorů, které si nechal patentovat. Ty se vyrábí pod názvem Charleston dodnes a patří k těm nejdůležitějším výrobkům Zehnder. Vznikla společnost Zehnder Group AG, která je dnes známá po celém světě a doprovází ji čtvrtá generace Zehnder.

Zehnder Group dnes – přední světový dodavatel řešení pro zdravé vnitřní klima

Postupně byl sortiment rozšířen o stropní sálavé systémy pro vytápění a chlazení, koupelnové radiátory, řízené větrání s rekuperací tepla a řešení pro čištění vzduchu. Nyní Zehnder Group po celém světě poskytuje komplexní řešení pro komfortní, energeticky účinné a zdravé vnitřní klima. Vyvíjí a vyrábí své produkty v 16 vlastních závodech v Evropě, Číně a Severní Americe, zaměstnává přibližně 3 800 lidí a v roce 2022 dosáhl obratu 812 milionů EUR.