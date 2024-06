Proč uvnitř sledujeme hlavně právě CO2?

TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Proč uvnitř sledujeme hlavně právě CO 2 ?

Proč uvnitř sledujeme hlavně právě CO 2 ?

CO 2 (oxid uhličitý) není tím hlavním znečišťovatelem, přesto je nejčastěji monitorovanou veličinou ve vnitřním prostředí. Jaké jsou tedy hlavní důvody využívání koncentrace CO 2 k posouzení kvality vnitřního vzduchu?





Oxid uhličitý jako skvělý indikátor

Vlivem dýchání a metabolické činnosti člověka stoupá ve vnitřním prostředí jak koncentrace CO 2 , tak i koncentrace dalších škodlivých látek – tzv. VOC (těkavých organických látek. z anglického Volatile Organic Compounds). Ty jsou zejména zodpovědné za nepříjemné pocity spojené s vydýchaným vzduchem.

VOC látek je až 10 tisíc druhů, a proto je jednodušší monitorovat jednu veličinu – koncentraci oxidu uhličitého.

Tedy bez odpovídajícího větrání stoupá v ovzduší nejen koncentrace CO 2 , ovšem i koncentrace VOC látek.

100× vyšší koncentrace

Oxid uhličitý měříme v jednotkách ppm, z anglického Parts Per Million – tedy částí z milionu. Průměrná venkovní hodnota koncentrace CO 2 je v současné době něco okolo 430 ppm. Procesem dýchání dochází k přeměně části kyslíku obsaženého ve vdechnutém vzduchu na oxid uhličitý. Vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje průměrně okolo 45 až 50 000 ppm CO 2 , tedy cca 100× vyšší koncentraci než ve venkovním vzduchu.

A to jsou tedy hlavní důvody, proč se CO 2 jako skvělý indikátor vydýchaného vzduchu tak hojně využívá pro efektivní řízení větrání.

Graf koncentrace CO 2

Prohlédněte si graf koncentrace CO 2 , kde najdete ty nejdůležitější hodnoty. Jaká je ideální hodnota pro vnitřní prostředí, a kdy už je potřeba větrat? A které hodnoty už jsou zdraví nebezpečné?

Přestože je oxid uhličitý neviditelný a bez zápachu, je jeho zvýšená úroveň (a nejen jeho) zřejmá. Při pobytu v prostorách s vydýchaným vzduchem dochází postupně k poklesu schopnosti koncentrace, únavě, a i k bolestem hlavy…

Toto je patrné v prostorách, kde se zdržují lidé bez odpovídajícího větrání, jako jsou například školy, kanceláře, zasedací místnosti, obývací pokoje, ložnice atd.

Optimální hodnota koncentrace CO 2 ve vnitřním prostředí je někde okolo 1 000–1 200 ppm.

Čidlo, které zapadne do každého interiéru

Měření koncentrace CO 2 je tedy ideálním řešením do prostorů, kde často pobývají lidé. Monitorováním kvality ovzduší a následným efektivním řízením větrání vytvoříte komfortní vnitřní prostředí.

