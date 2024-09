TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Jak zásadní je u větrání používat čidla kvality vzduchu?

Jak zásadní je u větrání používat čidla kvality vzduchu?

Jak důležité je používat čidla kvality vzduchu ke každému ventilačnímu systému? Jaké dlouhodobé výhody to přináší navzdory prvotní investici?

Někdy dostaneme dotaz, proč vlastně používat čidla kvality vzduchu pro řízení větrací jednotky – zda nestačí nastavit pouze časové spínání a už to více neřešit. Navíc bývá v projektech tlak na náklady. Jak to tedy je?

Sledování kvality vzduchu jako nezbytná součást každodenního života

V současné době trávíme podle průzkumů až neuvěřitelných 90 % času „zavření“ uvnitř – to je více než 21 hodin denně! Tedy sledování kvality vnitřního vzduchu dnes velmi nabylo na významu. Čidla kvality vzduchu jsou nezbytnou součástí všech budov, a zejména pak ve vyspělých západních zemích (např. ve Francii je použití dokonce dáno zákonem) se stal trvalý monitoring kvality vzduchu pro efektivně řízené větrání již standardem. V České republice to stále není tak zažité, přestože se jedná o podstatnou součást našeho života.

I když se může někomu zdát, že čidla v projektu jsou zbytečná investice navíc, je jejich propojení s větrací jednotkou zásadním krokem vpřed. Trendem současné doby je udržitelnost, a právě i k tomu čidla přispívají.

Jaké jsou tři zásadní důvody k jejich používání?

1. Vyšší kvalita vzduchu

Větrání ve správný čas a na správný výkon = komfortní vnitřní prostředÍ

Díky použití čidel kvality vzduchu pro efektivně řízené větrání se větrá, kdy je potřeba a na potřebný výkon na základě aktuální kvality vzduchu. Instalovaná čidla kvality vzduchu způsobí rychlou reakci větracího systému na nárůst škodlivin v interiéru a zajistí trvale čistý vzduch.

Navíc zlepšená kvalita vzduchu snižuje riziko dýchacích potíží, alergií a dalších problémů spojených se špatným ovzduším, což celkově přispívá k dobré pohodě.

Časové nastavení jednotky může někdy být účinné, ovšem plány se mění a to, co vyhovovalo dnes, už zítra vyhovovat nemusí. Díky čidlům kvality vzduchu není třeba se starat o chod jednotky, bude efektivně větrat přesně tehdy, když je to potřeba.

Zkušenosti z praxe ukazují, že třeba i jen přechod na letní čas, kdy si jednotka sama automaticky nepřenastaví svůj čas, může znamenat výrazné snížení kvality vzduchu a dramatické snížení komfortu užívání daného prostoru. Nebo jednoduše nikoho nenapadne v daném okamžiku, že je třeba zapnout či zvýšit výkon větrání, jelikož člověk má tendenci si postupně zvykat být v daném prostředí, tak jak se postupně zhoršuje kvalita vzduchu.

2. Nižší provozní náklady

Časové nastavení větrací jednotky či neměnný režim má často za následek zbytečné „převětrávání“ a tím zbytečnou spotřebu elektrické energie, nebo naopak nedostatečné větrání – v závislosti na okolnostech. Při dnešním tlaku na maximální úsporu je zásadní, aby větrací jednotka fungovala co možná nejefektivněji. Navíc bez řízeného větrání může docházet v zimním období k přílišnému vysušování interiéru.

Efektivně řízené větrání čidly vede k úsporám energie potřebné na provoz větrání, a navíc se prodlužuje životnost komponentů, a tím se snižují náklady na servis a výměnu různých součástí, jako jsou třeba filtry. I vlastní větrací jednotka má svoji (byť třeba dlouhou, ovšem omezenou) životnost.

3. Spokojenost

Komfort a spokojenost jak uživatele vnitřního prostředí, tak také investora, a i montážníka je naší nejzásadnější motivací. Jednoduchost nastavení a používání jsme dali na první místo, a proto dnes nabízíme široký sortiment čidel kvality vzduchu, která se snadno montují i nastavují a uživatel se o ně poté už nemusí starat. Navíc fungují s drtivou většinou větracích jednotek na trhu.

Z jakých čidel kvality vzduchu Protronix můžete vybírat?

Zjistěte více na www.cidla.cz.