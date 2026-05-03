Tým z VUT mapuje prostředí českých operačních sálů
Tým Ing. Olgy Rubinové, Ph.D., z Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební VUT v Brně právě realizuje rozsáhlou studii zaměřenou na posouzení kvality vzduchu v operačních sálech v České republice. Cílem je zjistit, jaká je současná situace a stanovit soubor doporučení pro správný provoz z hlediska bezpečnosti a energetické efektivity.
Součástí měření je sledování mikrobiálního znečištění, koncentrace prachových částic, intenzity výměny vzduchu nebo tvaru proudění vzduchu. Právě proudění vzduchu může mít zásadní vliv na čistotu operačního pole. V běžném nemocničním provozu se standardně sledují jen veličiny, které lze snadno měřit, například teplota a relativní vlhkost.
Každá nemocnice je z hlediska stavebního řešení i technického vybavení řešena jinak, není tedy možné u všech uplatnit stejný postup. Významné rozdíly existují také mezi novostavbami a objekty po rekonstrukci. Výzkumný tým se kromě bezpečnosti pacientů zaměřuje také na komfort lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Dosud bylo prozkoumáno 7 nemocnic a celkem 25 operačních sálů.
Čisté prostory se dělí do devíti kategorií podle počtu a velikosti částic na metr krychlový vzduchu. Různé druhy zdravotnických zákroků vyžadují různé třídy čistoty. V praxi se může stát, že některé sály, které jsou určené pro méně náročné zákroky vyhoví i vyšší kategorii čistoty, ovšem za cenu zvýšené energetické náročnosti.
Cílem týmu z VUT je vytvoření velkého datového souboru, na jehož základě by bylo možné určit zásadní faktory pro udržení požadované kvality vnitřního prostředí a zároveň optimalizovat provozní náklady. V některých případech může dokonce být vhodné snížit intenzitu výměny vzduchu při současném zlepšení distribuce proudění. Výsledkem by mělo být kvalitnější a energeticky úspornější prostředí.