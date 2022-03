Množství CO2 jako měřítko rizika přenosu infekce koronaviry a další pokyny pro větrání

TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Množství CO 2 jako měřítko rizika přenosu infekce koronaviry a další pokyny pro větrání

Číselný faktor charakterizující riziko infekce koronaviry nesouvisí jen s koncentrací CO 2 ve vzduchu, podle které se volí intenzita větrání. Rozhodují i další parametry, které lze při řízení režimu větrání využít a riziko udržovat na zvoleném limitu.

Úvod

V masových médií se pozornost od infekcí koronaviry přesunula z větší části k jiným tématům. Přispívá k tomu i to, že nákaz a úmrtí významně ubylo. Přesto zde riziko je a nikdo nemá jistotu, že se neobjeví jiná varianta virů. I proto výzkum v této oblasti intenzívně pokračuje a objevují se poznatky, které lze poměrně dobře a rychle uplatnit i v technické praxi, konkrétně při návrhu větracích zařízení a řízení jejich provozu. Intenzita větrání odpovídající běžným hygienickým požadavkům s ohledem na koncentraci CO 2 nemusí být v některých případech s ohledem na výši rizika infekce dostačující, přitom v jiných případech může i její nedodržení být postačující. Protože změna intenzity větrání ovlivňuje i potřebu tepla na případné přihřívání vzduchu, snižování rizika infekce úzce souvisí i s vytápěním a zdroji tepla. Při vysokých intenzitách větrání jsou i maximálně zatíženy výměníky tepla zajišťující zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu, snižuje se jejich účinnost a i s tímto faktorem je nutné počítat.

Faktory ovlivňující riziko infekce

Berlínský Hermann Rietschel Institut na základě měření proudění vzduchu a s využitím detekce pohybu částic pomocí světelné projekce a vysokorychlostních kamer vyvinul zjednodušený rizikový model určující pravděpodobnost infekce z aerosolů ve vzduchu v místnosti. Jako indikátor se nepoužívá koncentrace CO 2 , ale dávka CO 2 odvozená z průběhu koncentrace CO 2 v posuzovaném prostoru, doby pobytu osoby v něm, z fyzické aktivity osoby, tedy intenzity dýchání a z použití/nepoužití ochranné roušky, respirátoru.

Model je založen na již ověřeném modelu infekční dávky, vyhodnocení 25 zdokumentovaných ohnisek a nových matematických výpočtech. V současnosti probíhá v posluchárnách Technické univerzity Berlín provozní test. Ohnisko infekce je definováno jako jakákoli infekce, kdy jedna osoba nakazí více než jednu další osobu. Zkoumané případy pocházejí nejen z Německa, ale i z dalších míst celého světa.

Stanovením DNA viru u infikovaných lidí bylo možné přesně určit, kdo koho nakazil. Důležitými údaji jsou například spolehlivý počet všech nakažených během propuknutí infekce, přesný počet přítomných, kdo na jakých místech a jak dlouho byl a co přesně původci nákazy i nakažení dělali. Nesmí chybět informace o provozním stavu větrání.

Ke stanovení konkrétního doporučení k prevenci, jako je maximální počet lidí v místnosti nebo nezbytný proud čerstvého vzduchu, použili vědci základní rovnice popisující dynamiku infekce, které byly vyvinuty v 50. a 70. letech 20. století.



Obr. Porovnání (bezrozměrového) rizikového faktoru x r ze zjednodušeného modelu rizika pro různé každodenní situace. Délka pobytu se v jednotlivých případech liší. Předpokládá se plný pracovní nebo školní den, návštěva kina nebo restaurace je odpovídajícím způsobem kratší. Referenční hodnota je x r = 1 platí pro půlhodinový pobyt v supermarketu s rouškou. Hodnota x r je nezávislá na variantách viru. [1] Obr. Porovnání (bezrozměrového) rizikového faktoruze zjednodušeného modelu rizika pro různé každodenní situace. Délka pobytu se v jednotlivých případech liší. Předpokládá se plný pracovní nebo školní den, návštěva kina nebo restaurace je odpovídajícím způsobem kratší. Referenční hodnota je= 1 platí pro půlhodinový pobyt v supermarketu s rouškou. Hodnotaje nezávislá na variantách viru. [1]



Obr. Vliv různých preventivních opatření uplatněných na ohnisko infekce. Červený sloupec představuje virovou zátěž, respektive rizikový faktor. Modré sloupce potenciál snížení faktoru rizika šíření infekce různými opatřeními. [1] Obr. Vliv různých preventivních opatření uplatněných na ohnisko infekce. Červený sloupec představuje virovou zátěž, respektive rizikový faktor. Modré sloupce potenciál snížení faktoru rizika šíření infekce různými opatřeními. [1]

Z obrázku je zřejmé, že i při kombinaci různých opatření uplatněných na ohnisku nákazy se nelze infekci zcela vyhnout a může dojít k infekcím, pokud je virová zátěž dostatečně vysoká. Malé zvýšení virové zátěže faktorem 10, např. z 108 na 109, by se pravděpodobně mohlo kompenzovat nošením obličejových masek a pravidelným větráním (viz modré sloupce „face mask“ + „1000 ppm“). Je-li možné se vyhnout vstupu zdroje viru do místnosti, je to nejúčinnější preventivní opatření.

Z měření na vyšetřovaných ohniscích infekce bylo odvozeno, že ke vzniku pozorované míry virových onemocnění byla nutná virová zátěž alespoň 108 (počet kopií viru v 1 ml vzduchu). Virová nálož odhadnutá z výtěru může nadhodnocovat zátěž člověka prostřednictvím aerosolu, protože člověk je obecně považován za infekčního, nezávisle na přenosové metodě, když virová zátěž z výtěru je 106 virových kopií/ml. Virová emise infikované osoby je dominantním ovlivňujícím faktorem, ale významný vliv mají tři další aspekty:

situační aspekty

osobní aspekty vnímavých osob

preventivní opatření.

Vyšší aktivita, jako je například zpěv nebo fyzická aktivita, sama o sobě nemusí nutně vést k šíření infekce. Přitom i nižší aktivita může být zdrojem nákazy, pokud jsou jiné stavy nepříznivé, např. vysoká virová nálož, neúčinná preventivní opatření aj.

Doba vystavení riziku nákazy je důležitá

Měření okamžité koncentrace CO 2 v místnosti je dobrým měřítkem pro posouzení kvality vzduchu a stanovení potřeby, kdy větrat, ale nepostačuje k posouzení míry rizika infekce. Neboť neexistuje limit, tj. bezpečný práh CO 2 pro šíření infekce. Proto vědci navrhli jako indikační prostředek použít dávku vdechnutého CO 2 za dobu, po kterou je člověk této koncentraci vystaven. Tento indikátor nyní vědci testují v posluchárnách TU Berlín. Indikátor mimo jiné umožňuje využití aplikace pro chytré telefony, která každému studentovi vytvoří osobní rizikový profil v závislosti na délce jeho pobytu v různých prostorech s různou koncentrací CO 2 .

Matematicky popsaný rizikový model mohou využívat nejen další výzkumníci, ale je vhodný i pro specialisty odpovídající za hygienu, ventilační techniku a management budov, pořadatele akcí aj.

Intenzita výměny vzduchu udává, jak často se za určité časové období vymění celý objem vzduchu v místnosti. Objemový průtok udává, kolik neznečištěného čerstvého vzduchu je přiváděno na osobu a dobu pobytu. A to poskytuje informace pro stanovení dávky CO 2 , a tedy předpokládaného rizika infekce pro dimenzování ventilačních systémů a řízení jejich provozu. Riziko infekce není možné řídit jen na základě intenzity větrání.



Obr. Zjednodušená pomůcka pro určení rizika infekce koronaviry v místnosti v závislosti na střední hodnotě koncentrace CO 2 během doby pobytu v místnosti, doby pobytu v místnosti, úrovni fyzické aktivity a na použití ochranné pomůcky.

https://hri-pira.github.io/co2/. Obr. Zjednodušená pomůcka pro určení rizika infekce koronaviry v místnosti v závislosti na střední hodnotě koncentrace COběhem doby pobytu v místnosti, doby pobytu v místnosti, úrovni fyzické aktivity a na použití ochranné pomůcky. Pomůcka je volně k použití na

