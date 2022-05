Proč sledovat CO2 a VOC dohromady?

TZB-info / Větrání a klimatizace / Proč sledovat CO 2 a VOC dohromady?

Proč sledovat CO 2 a VOC dohromady?

Oxid uhličitý je vynikající indikátor, ale někdy na to nestačí. Co Vám může nabídnout kombinované čidlo? Je vhodné pro obytné domy, byty, tělocvičny, fit centra, šatny i provozy.

Měřte CO 2 a VOC v jednom!

Trendem současné doby je „otevřený prostor“ – obývací pokoj, kuchyňe, jídelna a třeba i pracovna v jednom společném prostoru. Vzduch se zde krásně mísí – jak znečištěný samotnými lidmi, tak také výpary a odéry z kuchyně.

V prostorách, kde pobývají lidé a zároveň se tu vaří (například samotný plynový sporák je velkým zdrojem znečištění vnitřního vzduchu), používají se různé vonné svíčky / osvěžovače, čisticí prostředky - v takovýchto prostorách se může koncentrace škodlivých VOC látek vyšplhat nahoru velmi rychle, proto je důležité sledovat i koncentraci VOC, na které je čidlo CO 2 „slepé“.

Zajímavostí je, že v dřívější době bylo povinné v každé kuchyni mít velký vývod zdí ven. Dnes, kvůli ztrátě tepla, tato povinnost odpadá a digestoře jsou často nefunkční nebo cirkulační s neúčinnými filtry. Pak je o to důležitější větrat.

Je to jednoduché – na vydýchaný vzduch tu máme čidlo CO 2 , na těkavé organické látky čidlo VOC. Proč si to ale nezjednodušit?

Co Vám kombinované čidlo může nabídnout?

U čidla je možné navolit buď sloučený výstup anebo mít na dvou výstupech oddělené jednotlivé veličiny a pak podle toho efektivně řídit větrací nebo rekuperační jednotku.

Kde jinde se ještě dá čidlo využít?

Nemusíte samozřejmě větrat jen v prostorách, jako jsou obytné domy či byty. Existují i další prostory kde situace může být obdobná. Jaké? Co třeba tělocvičny, fit centra (a jiná sportoviště), ale třeba i šatny, ve kterých se střídá velké množství lidí. Ty vzduch třeba i nevydýchají, ale kvůli zvýšené fyzické zátěži značně znečistí VOC látkami (odéry). Může to být jen pot a třeba používání deodorantů. Tyto látky pak mohou mít negativní vliv na naše zdraví.



Dále to jsou prostory, kde se hojně využívají kontaktní desinfekční prostředky, které když vykonají svoji práci, skončí ve vzduchu a je tedy nutné tyto výpary detekovat a odvětrat, aby se předešlo jejich dlouhodobému vdechování.