Ecodesign 2026: novinky a změny v sortimentu ventilátorů ebm-papst
Přehrát audio verzi
Ecodesign 2026: novinky a změny v sortimentu ventilátorů ebm-papst
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Od 24. července 2026 vstupuje v platnost nařízení EU 2024/1834, které přináší nové požadavky na ventilátory a projeví se v sortimentu. Ukončení prodeje některých typů doplní novinky a mění se i prodej náhradních dílů.
Co se změní v roce 2026 v nabídce ventilátorů?
Nové znění směrnice zvyšuje minimální účinnost ventilátorů s příkonem od 125 W do 500 kW. Cílem je dosáhnout vyšší provozní efektivity a zamezit zbytečným ztrátám energie. Klíčovou roli hraje i možnost regulace otáček podle aktuální potřeby – tzv. demand-based operation, která dále snižuje spotřebu.
Dobrou zprávou je, že stávající instalace není nutné zpětně upravovat. Náhradní díly se budou řešit postupně v rámci servisu a musejí být jasně označeny. Ventilátory, které nové limity nesplní, budou po roce 2026 postupně staženy z trhu.
„Kromě technické podpory nabízíme i asistenci při dokumentaci a certifikacích, což usnadňuje proces uvádění výrobků na trh. Sdílíme naše know-how z oblasti měření, simulací a testování a fungujeme jako spolehlivý partner, na kterého se mohou výrobci dlouhodobě spolehnout,“ říká mimo jiné ve videu Ing. Aleš Jakubec, jednatel ebm-papst.