Redakční návštěva: Rekonstrukce budovy Via Una se vzduchotechnickým potrubím Climaver Neto

Moderní technologie zajišťující kvalitu vnitřního prostředí mají své uplatnění i v historických rekonstruovaných budovách. V realizaci budovy VIA UNA se uplatnily hlavní výhody vzduchotechnického potrubí Climaver Neto. Na podrobnosti jsme se ptali přímo ve zrekonstruované ikonické památce v ulici Na Příkopě.

Budova Via Una prošla kompletní rekonstrukcí a adaptací prostor na moderní kanceláře. Součástí prací byla i nová vzduchotechnická technologie zajišťující mimo jiné klimatizaci všech prostor v budově. Pro rozvod vzduchu se využilo lehké potrubí od společnosti Isover Climaver Neto. Tento materiál zjednodušuje výrobu a instalaci vzduchotechnického řešení potrubí. Jedná se o speciální sendvičový panel ze skleněné vlny s oboustranným opláštěním. Na historické budově Via Una se uplatnily hlavní výhody tohoto materiálu. Jedná se o nízkou hmotnost systému a schopnost absorpce hluku. Climevar Neto se na stavbu dopravuje v podobě desek, ze kterých se až přímo v místě aplikace vyrábí potrubí požadovaného tvaru a průřezu. Ve stísněných a členitých prostorách atiky budovy, kde je potrubí umístěné, by bylo nesrovnatelně náročnější provedení vzduchovodů v klasickém plechové podobě. Vedle zaměření a dopravy z výroby by byla extrémně komplikovaná zejména doprava a logistika uvnitř budovy. V některých případech by instalace plechového potrubí velkých průřezů byla zcela vyloučena.

Realizační firma si zaměřovala a přímo na místě vyráběla potrubí potřebných dimenzí a tvarů. Potrubí se realizovalo prakticky v celé ploše atiky. Materiál přesto nepřetěžuje stavební konstrukci s historickým stropem. Vedle variability potrubí byla faktorem pro výběr materiálu akustika. Kanceláře mají různé nájemce, úkolem projektu bylo tedy zabezpečit akustickou pohodu a soukromí. Díky použití Climaveru ve stoupačkách byl vyřešen problém přeslechu mezi místnostmi. Jak vypadá realizace vzduchotechnického potrubí Climaver Neto v podkroví historické budovy Via Una se můžete podívat v naší reportáži. Na podrobnosti jsme se ptali Romana Červa z S+B Plan & Bau Prag, Jakuba Jiráského ze Saint Gobain Construction products CZ a Petra Kuklíka z XPJ Trade.

