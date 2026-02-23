Webinář: Nové designové mřížky Zehnder
Již tento čtvrtek v 9 hodin sledujte webinář představující designové mřížky Zehnder. Mřížky a ventily jsou v dokončeném interiéru tím jediným detailem, který je ze systému větrání s rekuperací vidět. A ve společnosti Zehnder si dali záležet na tom, aby mřížky dotvářely interiér, svým řešením poutaly pozornost, pokud si to zákazník přeje, přitom aby zajišťovaly komfortní větrání. Nové mřížky Zehnder ve webináři představuje Jiří Štekr, jednatel společnosti Zehnder.
Jedinou viditelnou částí větracího systému jsou mřížky nebo ventily. Již nemusí být nenápadné – mohou být krásné, oživit interiér. Proto Zehnder přichází s novými dekorativními mřížkami a to hned ve dvou řadách: Classic Line a Design line. Posouvá hranice tvarů, nových vzorů, kombinovaných materiálů a nezaměnitelného vzhledu.
Classic Line: známé tvary, čistá geometrie a nadčasové povrchové úpravy, které dokonale zapadnou do interiéru.
Design Line: upoutávají pozornost svým výrazným vzhledem, odvážnějšími novými tvary a vyšší kvalitou materiálů a povrchových úprav.
Obě řady se dodávají ve dvou materiálových a barevných řešeních:
- Pozinkovaný ocelový plech, povrch: bílý (RAL 9016), matný, práškově lakovaný
- Nerezová ocel, povrch: satinovaná nerezová ocel
- Pouze mřížky Venezia zůstávají nadále lesklé (RAL 9016)
Mnohem více se dozvíte ve webináři v úvodu článku.
