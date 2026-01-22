Sledujte webinář: Ultra-plochá větrací jednotka s rekuperací Zehnder EVO
Sledujte webinář: Ultra-plochá větrací jednotka s rekuperací Zehnder EVO
Již dnes, ve čtvrtek 22. ledna od 9:00, si nenechte ujít webinář o revoluční větrací jednotce s rekuperací Zehnder EVO – novince, která míří především do bytů a rodinných domů. Zajímat by měl hlavně ty, kdo plánují rekonstrukci a řeší nedostatek místa na technické vybavení. EVO totiž přesně pro takové situace vznikla.
A co je na ní nejzajímavější? Ultra-plochá konstrukce Zehnder EVO umožňuje montáž jak naležato, tak nastojato. K tomu přidává široké možnosti ovládání a hladké propojení s chytrou domácností.
Zehnder EVO je dostupná ve čtyřech modelech s průtokem 150–400 m³/h. Menší EVO 1 dokonale sedne do kompaktních bytů, zatímco nejvýkonnější EVO 4 zvládne i rozlehlé byty nebo rodinné domy. Modely EVO 1 a EVO 2 mají instalační hloubku pouhých 210 mm, EVO 3 a EVO 4 pak 269 mm.
K dispozici je klasický i entalpický výměník. Ovládání? Buď přes ovladač, senzory, mobilní aplikaci, nebo přes ModBus/KNX – záleží, co vám vyhovuje. Jednotka spadá do energetické třídy A+, splňuje EcoDesign, má certifikaci Passivhaus a navíc se může pochlubit velmi nízkou hlučností. Praktická otočná hrdla pak usnadňují instalaci i v prostorově složitých místech.
Ve webináři vás novinkou provedou Pavel Vořech a Petr Bednář ze společnosti Zehnder Group Česká republika. Těšit se můžete na detaily, praktické ukázky i odpovědi na otázky.
