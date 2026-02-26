Sledujte webinář: Nové designové mřížky Zehnder
Přehrát audio verzi
Sledujte webinář: Nové designové mřížky Zehnder
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Již dnes v 9 hodin sledujte webinář představující designové mřížky Zehnder. Mřížky a ventily jsou v dokončeném interiéru tím jediným detailem, který je ze systému větrání s rekuperací vidět. A ve společnosti Zehnder si dali záležet na tom, aby mřížky dotvářely interiér, svým řešením poutaly pozornost, pokud si to zákazník přeje, přitom aby zajišťovaly komfortní větrání. Nové mřížky Zehnder ve webináři představuje Jiří Štekr, jednatel společnosti Zehnder.
Jedinou viditelnou částí větracího systému jsou mřížky nebo ventily. Již nemusí být nenápadné – mohou být krásné, oživit interiér. Proto Zehnder přichází s novými dekorativními mřížkami a to hned ve dvou řadách: Classic Line a Design line. Posouvá hranice tvarů, nových vzorů, kombinovaných materiálů a nezaměnitelného vzhledu.
Classic Line: známé tvary, čistá geometrie a nadčasové povrchové úpravy, které dokonale zapadnou do interiéru.
Design Line: upoutávají pozornost svým výrazným vzhledem, odvážnějšími novými tvary a vyšší kvalitou materiálů a povrchových úprav.
Obě řady se dodávají ve dvou materiálových a barevných řešeních:
- Pozinkovaný ocelový plech, povrch: bílý (RAL 9016), matný, práškově lakovaný
- Nerezová ocel, povrch: satinovaná nerezová ocel
- Pouze mřížky Venezia zůstávají nadále lesklé (RAL 9016)
Classic Line
Mřížky v řadě Classic Line stanovují nový standard jak ve vzhledu, tak ve výkonu. Kombinují známé tvary s chytřejšími detaily a nižším tlakovými ztrátami. Nabízí vynikající výkon v oblasti proudění vzduchu. Jsou inspirované nadčasovým italským designem. Všechny vzory jsou dostupné ve všech tvarech a dvou povrchových úpravách: matná bílá a nerezová ocel. Řada mřížek Classic Line je určena především do novostaveb rodinných domů, jejichž uživatelé ocení moderní a promyšlený vzhled mřížek, které dobře zapadnou do interiéru a spolehlivě fungují.
Mřížky řady Classic Line se dodávají v 5 modelech: Venezia, Pisa, Roma, Milano a Bologna.
Design Line
Řada Design line přináší odvážnější nové tvary, vyšší kvalitu materiálů a povrchové úpravy. Mřížky jsou vizuálně působivé, upoutávají, místo aby splynuly s okolím. Jejich výrazný vzhled je odvozen od drahých kamenů (rubínu, topazu a safíru), jsou rafinovanější, oživí každou místnost. Skleněný rámeček není jen na okrasu, dodává každému produktu větší přítomnost a doslova zaostřuje linie. Ne každý zákazník si zvolí mřížku Design Line, ale každý si ji všimne. I když si nakonec zvolí umírněnější variantu mřížek Classic line nebo ventil Luna, tato řada pozvedá celou nabídku Zehnder. Řada mřížek Design Line je určena pro interiéry a zákazníky, pro které je vizuální dojem stejně důležitý jako čerstvý vzduch. Jedná se například o architekty, interiérové designéry, luxusní rekonstrukce nebo majitele domů, kteří chtějí zlepšit nejen vnitřní klima. Mřížky řady Classic Line se dodávají ve 3 modelech: model Rubino, odvážný klenot s ostrými hranami, šestiúhelníkový, inspirováný rubínem, model Topazio, rafinovaný, zářivý, přesně tak jako topaz, a model Zaffiro, tichý luxus s nádechem elegance, inspirovaný safírem.
Rychlá a snadná instalace
- Každá mřížka se nyní připojuje bezpečněji a snadněji
- Nový rám mřížek pro TVA používá jeden centrální čep – bez lepidla, bez potíží
- Rychlejší instalace a konzistentnější uchycení
- Vyrobeno z recyklovaného polymeru pro udržitelnější řešení
- Předchozí metoda používala tři kolíky a plast vyztužený skleněnými vlákny – nyní nahrazeno chytřejším, ekologickým designem
- Jeden centrální čep znamená větší otevřenou plochu pro lepší proudění vzduchu
Možnosti instalace
- Všechny mřížky a kryty lze použít pro instalaci na stěnu i do stropu.
- Podlahová instalace je možná u řady Classic Line, je ale vyloučena u Design Line z důvodu skleněného rámečku.
- Podlahová instalace není možná ani v kombinaci s kryty TVA/P a CLRF.
- Platí stejně pro bílé mřížky, aby se zabránilo poškrábání.
Vyregulování průtoku vzduchu
- Designové mřížky musí být vždy kombinovány se sadou Zehnder ComfoSet
- ComfoSet zajišťuje správné vyregulování větracích systémů s nenastavitelnými ventily nebo dekorativními mřížkami
- Možnost instalace ComfoSetů: centrálně v rozdělovači ComfoWell nebo lokálně na konci větracího potrubí Zehnder ComfoTube
- Umožňuje tiché snížení průtoku vzduchu
- Vyměnitelné disky Comfo Setů umožňují nastavení snížení průtoku mezi 20 % a 75 %
Mnohem více se dozvíte ve webináři v úvodu článku.
REGISTRACE KE SLEDOVÁNÍ SERIÁLU