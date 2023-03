Ideální řešení pro centrální bytové větrání: třícestná vzduchová klapka na odvodu vzduchu

Jelikož větrání bytů je velmi živý proces a jeho potřeby se mění v čase, je potřeba od počátku uvažovat o regulátorech variabilního průtoku vzduchu, které dokážou reagovat na jakýkoli podnět pro upravení přívodního a odvodního množství. Jednoduché pravidlo říká: „Není regulátor, není optimalizace.“

Z požadavků na větrání obytných budov vyplývající z normy ČSN EN 15665/Z1 jsou jasně patrné limity větrání pro trvalé a nárazové větrání. Pokud se do systému zahrne nárazové větrání, znamená to náhlé navýšení průtoku nuceného větrání po stanovenou dobu.

Právě zahrnutí nárazového větrání do jednotného systému, a jeho vybalancování v případě různých nárazových stavů, je ideální volbou především z důvodu energetického a jednotného větracího systému. Jako řešení přerozdělování vzduchu v případě nárazového větrání lze použít třícestnou vzduchovou klapku se servopohonem, pomocí které se nejen přerozdělí vzduch v případě různých nárazových stavů, ale zároveň se sníží celkové odsávací množství vzduchu a rapidně sníží dimenzi hlavního potrubí a VZT jednotky až o 35 %.

Jak funguje naše koncepce bytového větrání se zónovou klapkou z pohledu měření a regulace?

V každém bytě je umístěná dvojice regulátorů variabilního průtoku, která upravuje množství přívodního a odvodního vzduchu na základě požadavku nebo impulzu, který spustí daný větrací stav. Přerozdělení množství odsávaného vzduchu v případě aktivního nárazového větrání obstarává třícestná klapka TATBU. Systém regulace VZT jednotky a regulačního systému je napájen z domovního rozvaděče, napájení bytových regulátorů a doprovodné techniky je provedeno skrze jednotlivé bytové rozvaděče. Do bytu vstupuje tedy pouze komunikační linka.