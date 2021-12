TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání kuchyní / Rozhovor o větrání v kuchyních a jídelnách s Janem Foretem ze společnosti ATREA

Rozhovor o větrání v kuchyních a jídelnách s Janem Foretem ze společnosti ATREA

Větrací a osvětlovací stropy jsou stále častěji i v menších provozech, kde jsou otevřené kuchyně, do kterých zákazník vidí.

Ve vysílání Aquatherm Praha Preview jsme u mikrofonu ve studiu TZB-info přivítali Jana Foreta, produktového manažera společnosti ATREA s.r.o., která nabízí větrací jednotky s rekuperací tepla, deskové rekuperační výměníky tepla „vzduch-vzduch“, systémy teplovzdušného vytápění pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy a bazény a kuchyňské digestoře a kuchyňské větrací a odsávací stropy, což bylo tentokrát téma rozhovoru.

Větrací stropy pro komfort i pro design

TZB-info: Jak se vyvíjel sortiment a co nabízíte z pohledu zakázek na větrání kuchyní?

Jan Foret: Problematika větrání kuchyní má v ATREA dlouholetou historii. Na začátku jsme i my dělali digestoře. V dnešní době se zvětšují kuchyně, zvětšují se nároky na odvětrání. Proto máme řadu standardních prvků, které vycházejí z digestoří. Například digestoře s vestavěnou rekuperací, digestoře s integrovaným přívodem čerstvého vzduchu. Další řešení, celoplošné větrací stropy, jsou naší specialitou a jsou významnou součástí našeho portfolia.

TZB-info: V této souvislosti připomenu nedávný článek na TZB-info, který si můžete poslechnout i v audioverzi Centrální kuchyně ŠKODA AUTO, kde větráte největší závodní kuchyni v ČR a možná v Evropě s kapacitou 35.000 jídel denně. Jaké řešení jste použili a co byla nějaká zajímavost?

Jan Foret: Neuvěřitelných 860 m2 má jen varna. Použili jsme variantu celoplošného odvětrání, náš větrací strop. Systém s digestoří vzhledem k velikosti kuchyně a zátěži nebyl možný. Byl by potřeba velký počet digestoří a složitá potrubní síť. Navíc by nebyl zaručen takový komfort. Škodovka má vysoké požadavky na design a technologie, proto je ve stropě použita i UV-C technologie, což je likvidace zbytkového aerosolu a zamezení šíření do potrubí a VZT jednotek.

TZB-info: O jakých výkonech odvětrání se bavíme v tomto provozu?

Jan Foret: Abychom zajistili odvětrání a komfort pro kuchaře, potřebujeme 90.000 m3/hod., 2 VZT jednotky na střeše a distribuce a odvod vzduchu větracím stropem, který řeší komfort a zároveň osvětlení. Světla jsou součástí stropu.

Větrací a osvětlovací stropy se v současné době stávají také hitem tzv. otevřených kuchyní a výdejů

TZB-info: Vnímáte větrací stropy jako směr nebo jsou to spíše technologické bonbónky? Jakou roli hraje to, že systémy větracích a osvětlovacích stropů vhodné nejen pro střední a velké kuchyně se v současné době se stávají také hitem tzv. otevřených kuchyní a výdejů.

Jan Foret: Trend je jasný. Čím dál tím více zpracováváme projekty na větrací stropy i pro běžnou klientelu jako jsou restauratéři, hoteliéři. Větrací stropy, které začaly ve varnách dnes opravdu vstupují do mnohem menších provozů, kde jsou otevřené kuchyně, do kterých zákazník vidí. A tam je design větracího stropu důležitý. Proto spolupracujeme i s architekty, setkáváme se s atypickým zadáním a požadavky, aby to zapadalo do konceptu a designu celé restaurace. Větrací stropy se stávají standardem.

TZB-info: Bavíme se o ČR nebo o celosvětovém trendu?

Jan Foret: Rozhodně celosvětově. Děláme projekty po celé Evropě a v trendu není rozdíl.

TZB-info: Na pohled vypadají vaše stropy kompaktní, v materiálu jsou povrchy kov, plast. Našemu rozhovoru předcházel rozhovor s Ing. Zdeňkem Příhodou ze společnosti Příhoda, která vyrábí textilní výústky a zde jsme narazili také na větrání kuchyně ve Škoda auto. Jak probíhá vaše spolupráce, jak a proč ve vašich stropech využíváte textilní výústky? Jak pracujete s tradičním problémem větrání kuchyní s obtížnou údržbou, kondenzací par, případně výskytem plísní a tukem?

Jan Foret: Plísní není třeba se bát, protože vznikající vlhkost odvětráváme. Textilní výústky s mikroperforací používáme pro přívod vzduchu. Mikroperforace je důležitá, protože pracujeme s mnohonásobnou výměnou vzduchu. Například u zmiňované kuchyně ŠKODA AUTO jsme pracovali s 40 násobnou výměnou. Zároveň musíme zabránit tomu, aby personál byl ofukován. Výústky nám firma Příhoda vyrábí na míru a není nic jednoduššího, než textilní výústku sundat, dát do pračky, vyprat a znovu natáhnout.

U větracích stropů hlídáme všechny detaily a dodáváme je na klíč

TZB-info: Jak vypadá proces od záměru majitele nebo provozovatele restaurace?

Jan Foret: Samozřejmě rádi zákazníkovi pomůžeme s celým procesem. Ale na našem webu je také hodně informací, stejně jako SW, který pomáhá projektantům a montážním firmám. Vše je navázáno i k VZT jednotkám. Doba realizace inovace kuchyně nebo výdeje závisí na velikosti, na současném stavu, na typu budovy, zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci. Pro kvalitní návrh je nutná znalost dispozice, znalost budoucí gastrotechnologie a počty jídel. Podle toho se udělá první návrh včetně cenového rozptylu pro zákazníka. Samozřejmě můžeme porovnávat i systém s digestořemi a s větracím stropem. Systémy s větracími stropy vycházejí jen o 10–15 % dráž a zákazník dostává designové a kvalitní řešení.

TZB-info: Jak je to s osvětlením, které je součástí stropu?

Jan Foret: Máme subdodavatele, se kterými spolupracujeme a kteří nám vyrábějí speciální světla, která používáme. Na výběr je zářivkové nebo dnes již častější LED osvětlení. Při návrhu řešíme samozřejmě hygienická minima pro osvětlení na pracovní ploše s respektováním požadavků klienta.

Na větrací stropy jsme náležitě pyšní, proto chceme ohlídat i detaily a dodáváme stropy na klíč včetně dodávky na stavbu, montáže a koordinace s dalšími profesemi.

TZB-info: Děkuji za rozhovor a ať se vám daří a nám více chutná v provozech s kvalitním větráním.