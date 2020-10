HERU S EC a HERU T EC – velmi tichá rekuperační jednotka s propracovaným designem

Společnost Multi-VAC nabízí novou generaci kompaktních větracích jednotek HERU s rotačním regenerátorem s teplotní účinností až 86 %. Na jejím vývoji se podíleli zákazníci, kteří pomohli vyvinout zařízení s velice nízkou spotřebou energie a nejnižší možnou hladinou hluku.

V dnešní době, kdy je kladen důraz na důkladné větrání a stálý přísun čerstvého vzduchu, je použití větrací jednotky základem pro zajištění odpovídající kvality vnitřního prostředí.

Jednotky HERU jsou určeny pro rezidenční aplikace. Dokáží díky rotačnímu výměníku s teplotní účinností až 86% zabránit nadměrnému vysušování vzduchu v rodinných domech. Optimální hodnota relativní vlhkosti ve vnitřních prostorech rodinných domů je doporučována od 40 % do 60 % . Pokud jsou dodrženy tyto hodnoty nedochází k nadměrnému výskytu plísní, roztočů, bakterií a dalších škodlivých látek.

Rekuperační jednotka je vzduchotechnické zařízení, které nasává potrubím vzduch z venkovního prostředí a předává mu teplo z odváděného (ohřátého) vzduchu, aniž by došlo k jejich promísení. Dále je čerstvý vzduch dopravován potrubím do jednotlivých místností. Přívodní a odvodní vzduch je také filtrován. V opačném směru zařízení nasává vzduch z místností, odebírá mu teplo a vyfukuje ho do venkovního prostředí.

Rekuperační jednotky HERU se vyznačují jak konstrukčním, tak technický vylepšením

Zcela nový ovládací systém s dotykovým displejem

Schopnost ovládat / monitorovat HERU prostřednictvím app

Ekonomický provoz rotačního výměníku pomocí pohonu klínového řemene a účinného motoru

Možnost snížení hmotnosti jednotky pro jednodušší instalaci

Sdílené komponenty náhradních dílů, standardizované šrouby Torx pro snadnější servis

Vylepšená ochrana elektroniky před kondenzací

Nový a jednotný design

Rekuperační jednotky HERU EC se nabízejí jak s bočním připojení vzduchovodů HERU S EC, tak s horním HERU T EC

Rekuperační jednotka HERU S

vzduchový výkon: 400 a 700 m 3 /h

rotační hliníkový regenerátor s tepelnou účinností až 84 %

EC motory

inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem IQ Control

filtr F7 na přívod/odvod

standardní dodání v pravém provedení, snadná přestavba na levé provedení

možnost připojit jednotku na internet a ovládat pomocí aplikace HERU IQ

k jednotce HERU T lze připojit čidlo CO 2 nebo RH

Rekuperační jednotka HERU T

vzduchový výkon: 400 a 650 m 3 /h

rotační hliníkový regenerátor s tepelnou účinností až 84%

EC motory

inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem IQ Control

filtr F7 na přívod/odvod

hrdlo pro připojení digestoře

varianta levé nebo pravé provedení

možnost připojit jednotku na internet a ovládat pomocí aplikace HERU IQ

k jednotce HERU T lze připojit čidlo CO 2 nebo RH