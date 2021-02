TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Větrací jednotky MELTEM – kompromis mezi centrální a lokální rekuperací

Větrací jednotky MELTEM – kompromis mezi centrální a lokální rekuperací

Stále vyšší počet realizovaných pasivních a nízkoenergetických domů přináší i zvýšenou poptávku po systémech řízeného větrání se zpětným ziskem tepla – rekuperací. Většina stavebníků tak stojí před otázkou – centrální nebo lokální? MELTEM nabízí unikátní lokální jednotky, které lze instalovat samostatně do každého pokoje nebo centrálně s napojením krátkého vzduchovodu na více místností.

Díky dlouhodobým zkušenostem, inovativnímu myšlení a prvotřídnímu zpracování se podařilo společnosti MELTEM vyvinout unikátní rekuperační jednotku M-WRG-II, která splňuje ty nejnáročnější požadavky i trendy moderní výstavby. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.

Při výběru větracích jednotek je všeobecně nejdůležitější větrací výkon, hlučnost samotné jednotky, zvuková neprůzvučnost a odolnost vůči nárazovému větru. Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolací (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 91 % tepla i 45 % vlhkosti.

U všech těchto uváděných parametrů patří jednotky M-WRG-II na špičku v oboru lokálních rekuperačních jednotek.

Flexibilní varianty montáže:



Provedení na omítku Provedení na omítku

Provedení pod omítku Provedení pod omítku

Provedení pod omítku s napojení další místnosti Provedení pod omítku s napojení další místnosti

Integrovaná montáž do stěny U Integrovaná montáž do stěny U



Větrací jednotky se zpětným ziskem tepla M-WRG-II jsou výjimečné nejen svými špičkovými technickými parametry, ale jsou unikátní ve své flexibilitě a možností odvětrat koupelnu s WC nebo více obytných místností při použití krátkých potrubních rozvodů. Pomocí jedné rekuperační jednotky tak provětráte apartmán v domově seniorů, hotelový pokoj nebo sociální byt včetně přilehlého hygienického zázemí. Výrazně se tak snižují náklady na složité potrubní systémy pro odvětrání koupelen.

Pokud se jedná o větší byt nebo o rodinný dům, je řešením použití více jednotek. Výhodou je potom oddělení obytné zóny od zóny klidové. Každá zóna má totiž rozdílné požadavky na hygienickou výměnu vzduchu. Automatický provoz zajistí čidlo vhkosti, reagující na využívání koupelny nebo čidlo CO 2 , které si hlídá kvalitu vzduchu v obytných místnostech.

Ovládání rekuperačních jednotek M-WRG-II je velice jednoduché a zákazník si může vybrat z mnoha variant. Každá jednotka je na vnitřní straně krytu vybavena fóliovými tlačítky, kterým jsou standardně přiřazeny výkony 10, 30, 50, 70 a 100 m3/hod. Další možností jsou bezdrátové dálkové ovladače FBH a FT. Poslední variantou je stále oblíbenější mobilní aplikace, díky které lze vzdáleně ovládat a programovat více rekuperačních jednotek M-WRG-II. Instalace je velice jednoduchá. Na domácí WI-FI-Router připojíte GATEWAY, který je i s kabeláží součástí dodávky. Následně si z Google Play nebo App Store instalujete aplikaci pro Váš mobilní telefon. Od této chvíle máte větrání Vašeho domu, bytu či kanceláře stále pod kontrolou. Jste s Vašimi rekuperačními jednotkami nepřetržitě ve spojení a pomocí informací o venkovní i vnitřní teplotě, případně vlhkosti a hodnoty CO 2 řídíte kvalitu vnitřního prostředí.

Mezi hlavní priority naší činnosti patří:

OCHRANA PROTI VLHKOSTI – OCHRANA PROTI HLUKU

ochrana před škodami z vlhkosti

větrání bez venkovního hluku

zabránění tvorby plísní

vysoký akustický izolační účinek

ochrana stavební substance

téměř nehlučný provoz (tedy ideální pro místnosti na spaní)

ZDRAVÉ BYDLENÍ – ÚSPORA ENERGIE

pohoda díky čistému a předehřátému vzduchu

úspora nákladů na topení a snížení emisí CO 2

příznivé pro alergiky díky výkonnému filtru vzduchu

extrémně nízká spotřeba energie

možnost realizace nízkoenergetického domu

bez průvanu

Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.

Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.

Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073