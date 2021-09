TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Větrací jednotky MELTEM – zónové větrání pomocí semicentrálních rekuperačních jednotek

Větrací jednotky MELTEM – zónové větrání pomocí semicentrálních rekuperačních jednotek

Řízené větrání se zpětným ziskem tepla/rekuperací se stává standardem novostaveb i rekonstrukcí. Jedním z důležitých témat je optimalizace distribuce vzduchu podle potřeby a chodu domácnosti.

V rodinném domě se nachází dvě základní zóny, ve kterých vznikají rozdílné potřeby čerstvého vzduchu. První zónou je obývací pokoj s kuchyní, druhou zónou jsou tzv. klidové místnosti jako ložnice a dětské pokoje. Je logické, že v noci potřebujeme větrat více klidové místnosti, a naopak během dne zajistit více vzduchu v obytné kuchyni.

Díky dlouhodobým zkušenostem a inovativnímu myšlení se podařilo společnosti MELTEM vyvinout unikátní semicentrální rekuperační jednotku M-WRG-II, která lokálně provětrá samostatnou místnost nebo pomocí krátkých vzduchovodů více místností. V praxi to vypadá tak, že jedna lokální jednotka M-WRG-II v provedení POD OMÍTKU zajistí výměnu vzduchu v obytné kuchyni a druhá jednotka v provedení DO STĚNY (U2) zajistí pomocí krátkých zduchovodů přívod čerstvého vzduchu pro ložnici a dětský pokoj.



Provedení POD OMÍTKU Provedení POD OMÍTKU

Integrovaná montáž DO STĚNY (U2) Integrovaná montáž DO STĚNY (U2)



Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolací (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 91 % tepla i 45 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.









MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu, a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.



Filtr G4 Filtr G4

Filtr G4 Filtr G4

Filtr s aktivním uhlím Filtr s aktivním uhlím



Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňujíci stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.



Nerezový kryt pro M-WRG-II Nerezový kryt pro M-WRG-II

Plastový kryt pro M-WRG-I Plastový kryt pro M-WRG-I



Vysokou kvalitu materiálu a bezchybné zpracování rekuperačních jednotek MELTEM doplňuje mobilní aplikace, díky které lze vzdáleně ovládat i programovat více rekuperačních jednotek M-WRG-II. Pomocí APP máte větrání Vašeho domu stále pod kontrolou. Jste s Vašimi rekuperačními jednotkami nepřetržitě ve spojení a na základě informací o venkovní i vnitřní teplotě, případně vlhkosti a hodnoty CO 2 , řídíte kvalitu vnitřního prostředí jednotlivých zón.

Unikátní rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou velice flexibilní a návrh větrání domu, bytu, apartmánu nebo kanceláře je pro každého projektanta snadnou záležitostí. Tímto několik příkladů z praxe:



Apartmán, sociální bydlení nebo hotelový pokoj do 50 m2 Apartmán, sociální bydlení nebo hotelový pokoj do 50 m

Dvoupokojový byt do 50 m2 Dvoupokojový byt do 50 m

Třípokojový byt do 100 m2 Třípokojový byt do 100 m



Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.

Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.