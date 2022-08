TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Rekuperační jednotky MELTEM – dodatečná instalace v zánovní dřevostavbě

Rekuperační jednotky MELTEM – dodatečná instalace v zánovní dřevostavbě

Řízené větrání s rekuperací se stává standardem u nízkoenergetických i pasivních novostaveb. Důvodů je několik a zdaleka se nejedná jen o energetickou úsporu. Na prvním místě je to odvětrání škodlivin i CO 2 , následuje optimalizace vlhkosti a samozřejmě snížení nákladů na vytápění.

Problematika větrání je bohužel dlouhá léta podceňována a bylo realizováno mnoho vzduchotěných staveb, které se potýkají s následky vysoké vlhkosti. Kvalitu vzduchu obyvatelé domů tolik neřeší, ta není „vidět“ ale problém s vlhkostí je všudypřítomný. Na začátku jsou to orošená okna, po několika měsících šedá zákoutí s plísněmi.

Rekuperační větrací jednotky M-WRG-II společnosti MELTEM splňují všechna kritéria pro účinný boj s vlhkostí a škodlivinami. Jako lokální/decentrální jednotky je lze jednoduše instalovat dodatečně bez velkých stavebních úprav. Výkon jednotek 10–100 m3/hod. zajistí dostatečnou výměnu vzduchu a tím optimalizují hladinu vhkosti i CO 2 .

Praktické zkušenosti s optimalizací vlhkosti a CO 2

O tom, že provoz lokální/semicentrální rekuperační jednotky M-WRG-II výrazně redukuje koncentraci vlhkosti a CO 2 , se přesvědčili majitelé zánovní vzduchotěsné dřevostavby nedaleko Brna. Několik měsíců po nastěhování je trápila vysoká vlhkost ve formě orošených oken. Tato skutečnost přiměla majitele domu k měření kvality vnitřního klimatu, při které se zjistila dlouhodobě zvýšená vlhkost a koncentrace CO 2 . Po konzultaci s dodavatelem dřevostavby došlo na jediné možné řešení – řízené větrání s rekuperací. Díky členství dodavatelské firmy v ADMD a partnerství společnosti MELTEM v této asociaci, vznikl koncept větrání. Návrh zohlednil objem vzduchu a počet osob v jednotlivých místnostech. Byly navrženy dvě větrací jednotky s rekuperací M-MRG-II P o výkonu 10–100 m3/hod. První jednotka je instalovaná v přízemí, jako lokální, v obytné kuchyni. Druhá jednotka v patře, v koupelně, jako semicentrální a přivádí pomocí přiznaného spiro-potrubního rozvodu čerstvý vzduch do dětských pokojů a ložnice. Dodatečnou instalaci nuceného větrání s rekuperací si majitelé pochvalují. S odstupem času si uvědomují, že při výběru technologií do svého domu téma výměny vzduchu podcenili.

Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.



Provedení na omítku

Provedení pod omítku

Provedení pod omítku s napojením další místnosti

Integrovaná montáž do stěny U2



Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolací (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 91 % tepla i 45 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.









MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím. Výměnu filtrů provedete v několika jednoduchých krocích.



Filtr G4



Filtr s aktivním uhlím



Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňujíci stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.



Nerezový kryt pro M-WRG-II

Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II



Vysokou kvalitu materiálu a bezchybné zpracování rekuperačních jednotek MELTEM doplňuje mobilní aplikace, díky které lze vzdáleně ovládat i programovat více rekuperačních jednotek M-WRG-II. Pomocí APP máte větrání Vašeho domu stále pod kontrolou. Jste s Vašimi rekuperačními jednotkami nepřetržitě ve spojení a na základě informací o venkovní i vnitřní teplotě, případně vlhkosti a hodnoty CO 2 , řídíte kvalitu vnitřního prostředí jednotlivých zón.

Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.

Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.