Rekuperační jednotky MELTEM je možné integrovat do systému chytré domácnosti

Řízené větrání s rekuperací je již běžnou součástí nízkoenergetických i pasivních domů. Jeho instalace, s ohledem na energetickou náročnost objektu i kvalitu bydlení, je prokazatelně výrazným přínosem.

V současné době stavebníci většinou neřeší, zda si pořídit do svého domu rekuperaci. Řeší otázku, jaký způsob rekuperace zvolit. Nabízí se totiž dvě základní varianty – centrální a lokální. Každá z těchto možností má jistě svá pro a proti. Jedno z kritérií pro výběr rekuperace je i způsob ovládání a regulace jednotlivých obytných zón. Zde je výhodou lokální systém. Trendem moderní doby je integrace veškerých technologií do tzv. chytré domácnosti, která usnadňuje jejich ovládání a tím optimalizuje energetickou náročnost domu.

Semicentrální rekuperační větrací jednotky M-WRG-II společnosti MELTEM jsou kompromisem mezi centrální a lokální rekuperací a splňují všechna kritéria moderní výstavby nízkoenergetických i pasivních domů. V praxi to znamená, že zajistí výměnu vzduchu v každé místnosti zvlášť nebo pomocí krátkého vzduchovodu provětrají 2–3 obytné místnosti včetně koupelny a WC.

Výhodou jednotek společnosti MELTEM je možná integrace do systému chytré domácnosti. Tak získává stavebník nad kvalitou vzduchu, v jednotlivých zónách či místnostech, dokonalou kontrolu. Jediným rozdílem proti standardnímu řešení je propojení jednotek a centrálního rozvaděče chytré domácnosti vícežilovým kabelem.

Rekuperační jednotky, které je možné ovládat nadřazeným systémem chytré domácnosti nesou označení M-WRG-II P-M nebo M-WRG-II E-M a jsou vybaveny vstupem i technologií pro řízení přes Modbus.

Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.



Provedení na omítku

Provedení pod omítku

Provedení pod omítku s napojením další místnosti

Integrovaná montáž do stěny U2



Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolací (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 91 % tepla i 45 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.

MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.



Filtr G4

Filtr G4

Filtr s aktivním uhlím



Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňujíci stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.



Nerezový kryt pro M-WRG-II

Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II



Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.

Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.

Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073