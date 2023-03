TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Případová studie: Větrání s rekuperací – rekonstrukce domu

Případová studie: Větrání s rekuperací – rekonstrukce domu

Uvažujete o rekonstrukci domu/bytu a chtěli byste společně s tím vyřešit efektivní větrání s minimální ztrátou tepla a s optimální vlhkosti? Tak právě pro vás jsme si připravili dnešní článek. Ukážeme vám, že právě rekonstrukce je skvělou příležitostí pro instalaci rekuperace a také jaký komfort díky ní získáte.

Cílem této krátké případové studie je ukázat, že rekuperaci lze snadno doinstalovat v rámci rekonstrukce domu/bytu a jakým způsobem se dá realizovat.

Rekonstrukce staršího domu s cílem zlepšit kvalitu života a snížit náklady na vytápění je častým tématem pro mnoho majitelů domů. Instalace rekuperační jednotky je jedinou možností, jak zajistit dobře vyvětrané prostředí bez zbytečných ztrát tepla.

Vezměme si pro představu dům, který byl postaven v roce 1980 a měl klasický ventilační systém s otevíráním oken. V průběhu let se ale zhoršilo těsnění oken a vznikly tak úniky tepla. Majitelé domu se po cca 40 letech rozhodli pro rekonstrukci, během které jim byla doporučena instalace rekuperační jednotky.

Majitelé domu byli nejprve skeptičtí, jelikož si nebyli jisti, zda jejich investice do větracího systému bude stát za to. Po konzultaci s odborníky a seznámení se s výhodami rekuperace, se nakonec pro instalaci jednotky rozhodli.

Pokud se dům zatepluje bez větrání, pak velká část této investice se doslova vypustí ven okny kvůli zvýšené potřebě „přirozeného“ větrání a tedy otvírání oken. Více čtěte v našem článku Zateplení bez větrání — zločin proti modernímu bydlení zde.

Jak probíhá instalace

Před instalací rekuperační jednotky v rámci rekonstrukce domu doporučujeme zpracování projektové dokumentace, která určí nejvhodnější umístění jednotky a řešení rozvodů vzduchotechniky.

Rozvody vzduchotechniky jsou ve většině případů vedeny v podhledech (viz obrázek č. 1 a 2), dále pak ve stěnách nebo v podlahách tak, aby nezasahovaly do samotného interiéru. Nicméně ne v každém případě je možno zasahovat při rekonstrukci do stěn/podlah domu. Z toho důvodu se nejčastěji realizuje varianta se sníženými podhledy, kdy je nutno brát v potaz instalační prostor minimálně 150mm. Samotná rekuperační jednotka se instaluje až po ukončení prací způsobujících prašnost.



V tomto případě jsou rozvody vedeny ve sníženém podhledu.

Jako první je potřeba zajistit průchod přes fasádu, kterým bude vedeno EPP potrubí z rekuperační jednotky do fasádního boxu. V případě potřeby je využito jádrové vrtání (viz obrázek č. 3 a 4).



Dalším krokem je umístění rozdělovacích boxů (viz obrázek č. 5) na které je napojeno flexi antibakteriální potrubí společně s mechanickými nebo elektronickými (VarioBreeze) klapkami. Každá trasa je vedena zvlášť do jednotlivých místností. Po upevnění tras a napojení tlumičů hluku na přívodních trasách se v jednotlivých místnostech umisťují koncové prvky.



Koncovými prvky jsou myšleny klasické plastové ventily, a to čtvercové nebo talířové. Nadstandardní volbou jsou speciální designové skleněné ventily, u kterých si lze vybrat i konkrétní odstín tak, aby ladil s interiérem domu. (viz obrázek č. 6)



Do obytných místností jako je ložnice, obývák, pracovna a dětský pokoj se umisťují přívody vzduchu. Do kuchyně, koupelen, WC, prádelen, chodby a technické místnosti se umisťují odtahy vzduchu.

Posledním krokem je umístění rekuperační jednotky do technické místnosti či jiné části domu (která musí být zateplená a nesmí zde klesnout teplota pod 12 stupňů!) a napojení na rozvody vzduchotechniky.

Zprovoznění a instalaci samotné jednotky provádí pouze naši certifikovaní montážní partneři. Pokud se rozhodnete dělat si rozvody svépomocí, zprovoznění jednotky musí vždy proběhnout výhradně přes certifikovaného montážního partnera.



V závěru montážní partner provede zaregulování celého systému a zkoušku správného fungování.

Instalace vzduchotechniky včetně rekuperační jednotky je důležitou součástí rekonstrukce domu a měla by být zohledněna již v rané fázi plánování. Výsledek správně nainstalovaného a fungujícího systému vzduchotechniky umožňuje efektivní a šetrný provoz jednotky.

S ohledem na zlepšení kvality vnitřního prostředí a úsporu nákladů na vytápění a větrání, doporučujeme při plánované rekonstrukci zvážit instalaci rekuperační jednotky jako součást rekonstrukce.

Po dokončení rekonstrukce a instalaci větrací jednotky, majitelé domu byli překvapeni, jak rychle se jim vrátila investice. Cítí se v interiéru příjemněji, vzduch je čistší a nečekaně se jim snížily náklady na vytápění. Celkově jsou s fungováním rekuperační jednotky velmi spokojeni a doporučují ji i svým známým.

Zpětná vazba od zákazníků Jablotronu

Zákazník, pan Luboš Janoud, si od našeho montážního partnera pana Trnky nechal nainstalovat rekuperační jednotku Futura, do již stávajícího domu, v roce 2018. Svou zkušenost a spokojenost s námi sdílí po čtyřech letech.

„Zařízení jsem zakoupil zejména proto, že bydlím ve městě s relativně velkým provozem aut, kde větráním mého rodinného domu okny do hlavní ulice dochází ke smogovému znečištění i uvnitř obytného prostoru, kde žiji s mou rodinou se dvěma dětmi. Od doby instalace Futury v mém domě jsem nemusel otevřít okna do ulice!! Veškerý vydýchaný vzduch a nečistoty v domě odsává přes filtrační systém Vaše Futura a dodává dokonale čistý vzduch z vnějšího prostředí, a to bez ztráty tepla, tedy finanční ztráty na energiích. Snížila se maximálně prašnost v bytě, což velmi uvítala má manželka, která dříve neustále musela otírat černý prach z nábytku, rámů dveří, vnitřních parapetů oken atd.“ – popisuje pan Janoud v dopise.

Jeden z našich techniků také instaloval jednotku do již zrekonstruovaného domu v Tučapech u Holešova, jehož majitelka se na nás po roce obrátila.

„Důvodem zakoupení rekuperační jednotky Futura bylo nevhodné klima ve stávajícím domě. Zejména jsme se potýkali s opakovanými plísněmi a vlhkým ovzduším. Jako vhodné řešení jsme zvolili rozsáhlou rekonstrukci domu v kombinaci s rekuperační jednotkou. Rozvody VZT nám byly instalovány odborně proškolenou montážní firmou před zaklopením SDK podhledů. Rekonstrukce celého domu nám trvala téměř dva roky. Po nastěhování ‚do nového‘ se nám opět začala rosit okna ve spodní části rámu jako dříve.

Futura nám byla nainstalována cca po 9 měsících bydlení. Výsledek byl znatelný již po pár hodinách chodu rekuperace. Celkové klima domu se zcela změnilo na velmi komfortní a pocitově svěží. Vzniklé rosení oken i plísně jsou již minulostí.

Jako velký benefit považuji větrání po dobu naší dovolené bez přítomnosti třetí osoby. Již nemusíme zaměstnávat babičku občasným větráním, když nejsme doma. Rekuperace to zvládá za minimálního chodu zcela sama a udržuje tak dům zdravý a hygienicky provětraný. Navíc v aplikaci kdykoliv mohu změnit požadavek na jiný stupeň větrání. Vyzdvihnout však musím i navrácení tepla zpět do domu bez jakéhokoliv předehřevu, tudíž bez finanční zátěže. S Futurou a celým jeho VZT systémem jsme velmi příjemně překvapeni a ostatním jej můžeme směle doporučit.“

Instalace rekuperační jednotky je pro novostavby a rekonstruované domy dnes již nutností. Rekuperace představuje významný krok směrem k efektivnějšímu a udržitelnějšímu využívání energie. Pomáhá udržovat optimální teplotu v místnostech, aniž by se zbytečně zvyšovala spotřeba energie, což přináší řadu výhod.

