Klientům DSS svaté Kateřiny v Bolaticích zajišťují čerstvý vzduch rekuperační jednotky Meltem

Objekty pro sociální bydlení se dnes staví obvykle jako nízkoenergetické. Progresivní architektonické kanceláře se nebojí ani pasivního standardu. Obě kategorie jsou náročné na vzduchotěsnost, která vyžaduje nutnost pravidelné výměny vzduchu.

Zajistit čerstvý vzduch pro jednotlivé klientské pokoje je velice složité. Místnosti jsou obsazené různým počtem pacientů a na určitou dobu mohou být i prázdné. Centrální rekuperace není pro tyto účely ideální s ohledem na složitost vzduchovodů a téměř nemožné regulace. Decentrální jednotky by byly vhodnější, ale nedokážou využít odpadního tepla z koupelen. Optimální řešení, které bez problémů reaguje na aktuální obsazenost a odvětrá i koupelny, je semicentrální rekuperační jednotka společnosti MELTEM.

V domově s pečovatelskou službou v Bolaticích byly navrženy osvědčené rekuperační jednotky M-WRG-S/ Z-T-F. Jsou integrované do obvodové stěny každého pokoje a napojené krátkým vzduchovodem na koupelnu. Větrají v základním režimu, který programuje správce objektu pomocí dálkového přístupu z mobilního telefonu a automaticky reagují na hladinu vlhkosti v koupelnách.

Semicentrální rekuperační větrací jednotky M-WRG společnosti MELTEM jsou kompromisem mezi cetrální a lokální rekuperací splňující všechna kritéria moderní výstavby nízkoenergetických i pasivních domů. V praxi to znamená, že zajistí výměnu vzduchu v každé místnosti zvlášť nebo pomocí krátkého vzduchovodu provětrají 2–3 obytné místnosti včetně koupelny a WC.

Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.



Provedení na omítku

Provedení pod omítku

Provedení pod omítku s napojením další místnosti

Integrovaná montáž do stěny U2



Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolací (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 91 % tepla i 45 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.









MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.



Filtr G4

Filtr G4

Filtr s aktivním uhlím



Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňujíci stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.



Nerezový kryt pro M-WRG-II

Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II



Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.

Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.

Naše produkty představíme na veletrhu FOR ARCH 2023, od 19. 9. – 23. 9. 2023, v hale 4 na stánku 4A03.

Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073