MELTEM – dodatečná instalace semicentrální rekuperační jednotky

Nízkoenergetické i pasivní domy se vyznačují dokonalou vzduchotěsností. Pokud ale investor nedá na doporučení instalace řízeného větrání, může mu právě vzduchotěsnost znepříjemnit život.

Vysoká koncentrace škodlivin a CO 2 sice nejsou viditelné, ale při dlouhodobém pobytu v nevětraných místnostech se člověk cítí unavený, po spánku neodpočatý. Zvýšená vlhkost s sebou přináší problematiku orosených oken a vzniku plísní. Všechna tato negativa se následně promítnou do našeho zdraví.

Řešení nabízí semicentrální jednotky společnosti MELTEM, které lze instalovat i dodatečně do stávajícího domu. Podle možností lze tyto jednotky osadit lokálně/decentrálně, na každou místnost samostatně nebo centrálně s napojením krátkého vzduchovodu, do více místností.

Montáž do dřevostavby

O tom, že provoz semicentrální rekuperační jednotky M-WRG-II výrazně redukuje koncentraci vlhkosti a CO 2 , se přesvědčili majitelé vzduchotěsné dřevostavby nedaleko Plzně. Několik měsíců po nastěhování je trápila vysoká vlhkost ve formě orosených oken v ložnici. Tato skutečnost je přiměla k měření kvality vnitřního vzduchu, při které se zjistila dlouhodobě zvýšená vlhkost a koncentrace CO 2 . Po dohodě s partnerskou firmou byla v koupelně instalována rekuperační jednotka M-WRG-II P-F. Jednotka odvádí znehodnocený vlhký vzduch z koupelny a pomocí krátkého vzduchovodu přivádí čerstvý vzduch do ložnice. Jednotka je vybavena čidlem vlhkosti a reaguje tak na její hladinu v koupelně. Dodatečnou instalaci nuceného větrání s rekuperací si majitelé pochvalují. S odstupem času si uvědomují, že při výběru technologií do svého domu téma výměny vzduchu podcenili.



Napojení jednotky plochým kanálem do ložnice Napojení jednotky plochým kanálem do ložnice

Směrový ventil v ložnici Směrový ventil v ložnici



Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.



Provedení na omítku Provedení na omítku

Provedení pod omítku Provedení pod omítku

Provedení pod omítku s napojením další místnosti Provedení pod omítku s napojením další místnosti

Integrovaná montáž do stěny U2 Integrovaná montáž do stěny U2



Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolací (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projíždějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94% tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 87 % tepla i 55 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.









MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.



Filtr G4 Filtr G4

Filtr G4 Filtr G4

Filtr s aktivním uhlím Filtr s aktivním uhlím



Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňující stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.



Nerezový kryt pro M-WRG-II Nerezový kryt pro M-WRG-II

Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II



Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.

Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.

Naše produkty představíme na Stavebním Veletrhu Brno, od 24. 4. – 27. 4. 2024, v hale V na stánku č. 2.

