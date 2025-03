TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / MELTEM – Dodatečná instalace rekuperačních jednotek s dotační podporou 90 000 Kč

MELTEM – Dodatečná instalace rekuperačních jednotek s dotační podporou 90 000 Kč Vzduchotěsnost, zvýšená vlhkost, plíseň. To je problematika dnešních dnů u kvalitně provedených staveb nebo rekonstrukcí.

Zvýšená vlhkost, způsobená dokonalou vzduchotěsnou obálkou s sebou přináší problematiku orosených oken a nebezpečných plísní. Škodliviny z nábytku, zařizovacích předmětů a CO 2 sice nejsou viditelné, ale při dlouhodobém pobytu v nevětraných místnostech se člověk cítí unavený, po spánku neodpočatý. Tato negativa se následně promítnou do našeho zdraví.

Řešení nabízí semicentrální jednotky společnosti MELTEM, které lze instalovat i dodatečně do stávajícího domu. Podle možností lze tyto jednotky osadit lokálně/decentrálně, na každou místnost samostatně nebo centrálně s napojením krátkého vzduchovodu, do více místností.



Umístění jednotky v koupelně (podkroví)

Umístění jednotky v pracovně (přízemí)



Montáž do stávající dřevostavby

Majitele starší dřevostavby dlouhodobě trápila vysoká vlhkost a s ní spojené problémy. V zimním období se vysoká vlhkost projevovala ve formě orosených oken a v rozích podkrovních místností vznikala plíseň. Prvotní požadavek byl odvětrat ložnice v podkroví, kde je trápila právě nebezpečná plíseň. Díky dotačnímu programu NZÚ, který pokryl 50 % nákladů, se investor nakonec rozhodl pro větrání v celém domě.

Na každé patro byla instalována jedna semicentrální jednotka a pomocí krátkých vzduchovodů odvětrány všechny obytné místnosti i obě koupelny. V přízemí, kde nebylo možné vzduchovody integrovat do podhledů, si investor přál jednotku instalovat do pracovny. Umístění vedle příčky koupelny se nabízelo s ohledem na krátkou trasu vzduchovodů. Kanál přívodu čerstvého vzduchu do obývacího pokoje i odtah koupelny si zákazník následně zakryl deskou z bílého lamina. V podkroví byla jednotka umístěna do koupelny, kde odvádí vlhký znehodnocený vzduch. Přívod čerstvého vzduchu do ložnic je řešený flexibilním, antibakteriálním vzduchovodem přes prostor půdy, kde byla následně položena vrstva izolačního materiálu.

Dodatečnou instalaci nuceného větrání s rekuperací si majitelé pochvalují, orosená okna a nebezpečné plísně jsou minulostí.



Přívodní ventil v ložnici

Vedení vzduchovodu koupelnou (přízemí)



Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.



Provedení na omítku

Provedení pod omítku

Provedení pod omítku s napojením další místnosti

Integrovaná montáž do stěny U2



Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolací (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projíždějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 87 % tepla i 55 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.









MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.



Filtr G4

Filtr F7

Filtr s aktivním uhlím



Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňujíci stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.



Nerezový kryt pro M-WRG-II

Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II



Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.

Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.

Naše produkty představíme na Stavebním veletrhu Brno, od 26. 3. – 29. 3. 2025, na stánku CPD, v hale V, č. 090.

Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073