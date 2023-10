TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Snížit počáteční náklady na systém řízeného větrání pomohou dotace

Snížit počáteční náklady na systém řízeného větrání pomohou dotace

Pořízení řízeného větrání s rekuperací tepla, ať už do novostavby, rekonstrukce, ale i bytového domu, podpoří Nová zelená úsporám. O dotační příspěvky až do výše 50 % uznatelných nákladů, lze žádat za nových podmínek od 23. září. Na podmínky jednotlivých kategorií NZÚ vztažených k řízenému větrání se podíváme s odborníkem na systémy komfortního větrání Zehnder.

Novostavba rodinného domu

Na celý pasivní dům lze od září v rámci dotačního programu Pasiv+ získat jednorázovou dotaci ve výši 535 000 Kč s automaticky zahrnutou částkou 35 000 Kč na projektovou dokumentaci. Tato podpora se týká výstavby nebo nákupu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností a důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie. Podmínkami pro získání dotace je zakomponování řízeného větrání a maximální průvzdušnost obálky domu n50 ≤ 0.6 [h-1]. „Průvzdušnost, tedy de facto těsnost stavby, s potřebou řízeného větrání úzce souvisí. Se zpřísňujícími se požadavky na těsnost budov se totiž domy stávají schránkou, v níž se uzavírá vydýchaný vzduch s vysokým podílem CO 2 , vlhkost, plísně a mikroorganismy, a větrání okny je naprosto nedostačující,“ vysvětluje Ondřej Syřínek, obchodně technický zástupce pro řízené větrání s rekuperací Zehnder.



Centrální větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q 350 s účinností rekuperace 93 % je vhodná nejen pro novostavby. Centrální větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q 350 s účinností rekuperace 93 % je vhodná nejen pro novostavby.

Dotaci na řízené větrání v rámci NZÚ lze čerpat i při rekonstrukci. Dotaci na řízené větrání v rámci NZÚ lze čerpat i při rekonstrukci.



Rekonstrukce rodinného domu

O podporu na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla lze zažádat také při rekonstrukci rodinného domu o velikosti do 350 m2. Dotace 105 000 Kč, která automaticky zahrnuje částku 5 000 Kč na projektovou dokumentaci, je nově shodná jak pro centrální, tak i decentrální řešení řízeného větrání. Podmínkou je však minimálně 75% účinnost rekuperace. „Se systémy Zehnder se žadatel nemusí obávat, že by byla jeho žádost zamítnuta z důvodu nedostatečného výkonu větrání a rekuperace – naše jednotky standardně dosahují účinnosti mezi 80 a 90 %,“ dodává odborník ze společnosti Zehnder. Další podmínkou pro získání finanční podpory pro rekonstrukci rodinného domu v rámci NZÚ je maximální průvzdušnost obálky n50 ≤ 2,5 [h-1].

Bytové domy

V rámci programu NZÚ mohou Společenství vlastníků jednotek bytových domů zažádat o podporu na instalaci řízeného větrání pro každou bytovou jednotku, a to i jednotlivě. Dotační program platí pro centrální i decentrální systémy řízeného větrání s minimální účinností 75 %, přičemž výše dotace dosahuje 35 000 Kč za bytovou jednotku. „Jedním z dostupných řešení jsou například decentrální jednotky Zehnder ComfoAir 70 a Zehnder ComfoSpot 50. Nezabírají v bytové jednotce prakticky žádný prostor, ani nevyžadují žádné větší stavební zásahy, takže jsou ideální volbou pro malé byty a také při rekonstrukcích,“ říká Ondřej Syřínek ze společnosti Zehnder, a pokračuje: „Z centrálních systémů jsou pak do bytů vhodné kompaktní větrací jednotky například s možností umístění v prostorách kuchyňské linky, jako je Zehnder ComfoAir 180, nebo dokonce do sádrokartonových podhledů, což umožňuje naše nová plochá větrací jednotka Zehnder ComfoAir Flex.“



Decentrální jednotka Zehnder ComfoAir 70 dokáže odvětrávat až dvě místnosti současně. Decentrální jednotka Zehnder ComfoAir 70 dokáže odvětrávat až dvě místnosti současně.

Plochou centrální větrací jednotku Zehnder ComfoAir Flex lze umístit i do sádrokartonového podhledu. Plochou centrální větrací jednotku Zehnder ComfoAir Flex lze umístit i do sádrokartonového podhledu.



Ve vybraných, sociálně znevýhodněných krajích (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj) lze navíc v rámci NZÚ čerpat bonus 10 % z celkové dotace. Pro všechny rekonstrukce je pak platný kombinační bonus 10 000 Kč poskytnutý na vícero podporovaných opatření.

Švýcarský výrobce Zehnder nabízí všem zájemcům o řízené větrání bezplatné posouzení možnosti získání finanční podpory v rámci NZÚ a při splnění parametrů je připraven s vyřízením dotace pomoci.

