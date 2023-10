TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Plochá větrací jednotka Zehnder ComfoAir Flex: vynikající výkon s minimálními prostorovými nároky

Plochá větrací jednotka Zehnder ComfoAir Flex: vynikající výkon s minimálními prostorovými nároky

Vysoké náklady spojené s bydlením, omezený prostor a neustále rostoucí požadavky na zdravý životní styl, komfort a kvalitu bydlení. Tři problémy, s nimiž se denně setkávají majitelé domů i nájemníci. Renomovaný švýcarský výrobce Zehnder přichází s novinkou, která toto vše řeší zároveň – plochou větrací jednotkou Zehnder ComfoAir Flex s vynikajícím výkonem a minimálními prostorovými i časovými nároky na instalaci.



Kompaktní stropní větrací jednotka Zehnder ComfoAir Flex je ideálním řešením výkonného komfortního větrání nenáročným na prostor pro instalaci. Kompaktní stropní větrací jednotka Zehnder ComfoAir Flex je ideálním řešením výkonného komfortního větrání nenáročným na prostor pro instalaci.

Komfortní řízené větrání s rekuperací tepla už nemusí být pouze výsadou velkých domů a novostaveb. Evropská jednička v řízeném větrání s rekuperací, švýcarská značka Zehnder, přináší na trh nový systém, který při zachování vysoké kvality a výkonu dokáže garantovat stejný komfort větrání jako standardní osvědčené větrací jednotky Zehnder. Avšak bez omezení malým prostorem. Jde o nový model Zehnder ComfoAir Flex – kompaktní větrací jednotku vhodnou i do těch nejmenších domů a bytů, kde je důležité efektivní využití obytného prostoru. Svou nízkou výškou a rozměry 1 068 × 868 × 327 mm (d × š × v) se navíc výborně hodí i pro rekonstrukce, protože ji lze bez problémů instalovat do stropních podhledů, a to s výškou už od 330 mm. „Minimální rozměry jednotky Zehnder ComfoAir Flex umožňují prostorově úspornou stropní instalaci do sádrokartonových podhledů. Větrací jednotka díky tomu neklade nároky na podlahovou plochu, a navíc nenarušuje harmonický vzhled interiéru. Je prakticky neviditelná,“ uvádí Bc. Pavel Vořech, produktový manažer pro komfortní větrání Zehnder. Odpadá tak nutnost volby mezi mimořádným výkonem větrání a omezením drahocenného obytného prostoru.

V kombinaci s modulárním systémem akustických tlumičů, filtrů a distribučních rozdělovačů Zehnder ComfoWell 320 má systém maximální šířku 966 mm. To umožňuje instalaci i do obvykle velmi úzkých chodeb. Díky unikátnímu kompaktnímu dvojitému suchému sifonu integrovanému přímo do těla jednotky nezvětšuje odvod kondenzátu instalační šířku jednotky, zatímco integrovaný sklon zajišťuje správný úhel odtoku kondenzátu, aniž by se zvětšila výška vestavby.



Řez jednotkou ComfoAir Flex – vnitřní prostor je efektivně využit pro umístění maximálně velkého, a tím i výkonného výměníku pro co největší účinnost zpětného získávání tepla. Řez jednotkou ComfoAir Flex – vnitřní prostor je efektivně využit pro umístění maximálně velkého, a tím i výkonného výměníku pro co největší účinnost zpětného získávání tepla.

Jednotka Zehnder ComfoAir Flex je opatřena dvěma ventilátory spirálového tvaru pro zajištění tichého provozu, vysokého výkonu a nízké spotřeby energie. Jednotka Zehnder ComfoAir Flex je opatřena dvěma ventilátory spirálového tvaru pro zajištění tichého provozu, vysokého výkonu a nízké spotřeby energie.



Úsporný i tichý provoz

Inovativní větrací jednotka Zehnder ComfoAir Flex poskytuje působivý výkon s objemem vzduchu až 350 m3/h při vnějším tlaku 200 Pa. To zaručuje příjemné a zdravé vnitřní klima. Ve spojení s výměníkem tepla vyráběným na zakázku dosahuje vynikající energetické účinnosti s velmi nízkou spotřebou elektrické energie. „Pokročilá technologie řízení průtoku vzduchu přesně vyvažuje proudění vzduchu, a tím zajišťuje maximální energetickou účinnost a komfort větrání,“ popisuje odborník ze společnosti Zehnder. Stejně jako osvědčené jednotky ComfoAir Q využívá nová plochá jednotka osvědčenou patentovanou technologii Zehnder Climate Switch® umožňující automaticky nastavit systém tak, aby zajišťoval celoročně to nejlepší vnitřní klima a kvalitu vzduchu, a to s nižšími náklady na energie díky rekuperaci tepla, chladu a ve variantě s entalpickým výměníkem také díky rekuperaci vlhkosti.

Jednotka Zehnder ComfoAir Flex je navíc vybavena prokazatelně nejtiššími ventilátory na trhu ve své velikosti a výkonnostní třídě. I při plném výkonu tak překvapí neuvěřitelně nízkou hladinou hluku, a tedy tichým provozem.

Promyšlená koncepce pro účinnou filtraci

Díky vysoce kvalitním komponentům, které jsou optimalizovány a uzpůsobeny pro snadné propojení a vzájemně spolu harmonicky spolupracují, umožňuje ComfoAir Flex efektivní, spolehlivý a vyrovnaný provoz bez výkyvů. Zdokonalená koncepce filtrů se standardními filtry ISO Coarse ≥ 65 % (G4) pro přívod a odvod vzduchu a volitelným filtrem ePM1 ≥ 55 % (F7) umožňuje jednotce Zehnder ComfoAir Flex dodávat do interiéru čistý čerstvý vzduch bez jakýchkoli škodlivin. A není potřeba se obávat ani zanesení filtrů. „Zákazníci mají jistotu, že včas provedou výměnu filtru, protože je na potřebu výměny jednotka sama upozorní podle doby provozu a průtoku vzduchu,“ komentuje promyšlené řešení systému Bc. Pavel Vořech.



Výměna filtrů v jednotce je velmi snadná – po sundání EPP krytky se filtr vytáhne a vymění za nový. Díky kónickému tvaru je vyloučeno nesprávné zasunutí. Výměna filtrů v jednotce je velmi snadná – po sundání EPP krytky se filtr vytáhne a vymění za nový. Díky kónickému tvaru je vyloučeno nesprávné zasunutí.

Větrací systém s plochou jednotkou Zehnder ComfoAir Flex a modulárním systémem akustických tlumičů, filtrů a distribučních rozdělovačů Zehnder ComfoWell. Větrací systém s plochou jednotkou Zehnder ComfoAir Flex a modulárním systémem akustických tlumičů, filtrů a distribučních rozdělovačů Zehnder ComfoWell.



Špičková technologie bez náročného plánování a s instalací zjednodušenou na minimum

Novou plochou větrací jednotku ocení nejen koncoví uživatelé, ale také projektanti a montážní firmy. Mezi její hlavní výhody při projektování a realizaci patří promyšlený stavebnicový systém umožňující kompaktní, dokonale těsné napojení bez zbytečných spojovacích prvků a flexibilita jednotky daná možností pravé i levé orientace vedení vzduchu. „Plánování navíc usnadní možnost měnit orientaci vedení přiváděného vzduchu z levé na pravou a naopak prostřednictvím aplikace Zehnder ComfoControl,“ popisuje flexibilitu nové jednotky odborník na komfortní větrání Zehnder, a dodává: „Čtyři 45stupňová otočná hrdla a nastavitelné montážní držáky zase umožňují snadnou a flexibilní montáž na strop a komfortní napojení přívodních a odtažných trubek.“ Každé vzduchové hrdlo lze samostatně otočit a připojit k potrubí v řadě s jednotkou, nebo ho otočit o 90 stupňů. Společně s měnitelnou orientací proudění vzduchu to zjednodušuje plánování, zkracuje dobu instalace a také snižuje riziko objednání nesprávné jednotky.

Samotnou montáží provede montážníky krok za krokem mobilní aplikace Zehnder ComfoControl, a to včetně uvedení do provozu. Díky vestavěnému wifi připojení lze jednotku skrze tuto aplikaci zároveň ovládat, a to i na dálku. Důmyslná konstrukce stropní větrací jednotky Zehnder ComfoAir Flex se zaměřením na přístupnost komponent pak umožňuje snadnou údržbu (výměnu filtrů) i případný servis.

www.zehnder.cz