Integrace řízeného větrání do rekonstrukce není luxus, ale standard

Řízené větrání s rekuperací tepla už dávno není nadstandard, ale nezbytná součást každého projektu novostavby nebo rekonstrukce se zateplením, na které se nevyplatí šetřit. Je to investice s jasnou návratností ve formě zdraví, pohodlí, celoročně optimálního interiérového klima, ušetřených nákladů za energie, ale i zvýšení hodnoty nemovitosti. Komplexní systémy komfortního větrání švýcarského výrobce Zehnder jsou koncipované tak, aby vyhověly jakékoli stavební situaci.

Proč řízené větrání při rekonstrukci neopomenout

Rekonstrukce domu či bytu je poměrné nákladná záležitost, a z důvodu rostoucích cen i stoupajících úroků hypoték mají investoři tendenci šetřit. Snadno se ale může stát, že se nesprávným rozhodnutím do budoucna připraví nejen o více peněz, ale také o drahocenný čas. To platí zejména pro investice, které je třeba zahrnout do projektu rekonstrukce už od počátku, typicky právě pro řízené větrání. „Majitelé domů a bytů se domnívají, že je možné řízené větrání oželet a větrat okny. To ale dávno neplatí, protože doby, kdy dům větral díky netěsnostem konstrukce a použitým materiálům, jsou nenávratně pryč,“ říká Ing. Roman Šubrt, odborník na komfortní větrání švýcarského výrobce Zehnder, a dodává: „Zvyšující se požadavky na těsnost budov činí domy a byty schránkou, v níž se uzavírá vydýchaný vzduch s vysokým podílem CO 2 , vlhkost, plísně a mikroorganismy, které mohou mít fatální vliv nejen na obyvatele, ale na nemovitost jako takovou.“ Utěsněný dům je nezbytné mnohem více a účinněji větrat, a to celoročně. Proto by s výměnou oken a zateplením stavby měla jít ruku v ruce také instalace řízeného větrání s rekuperací tepla. Tím se navíc zajistí snížení tepelných ztrát nejen prostupem, ale také větráním.

Komplexnost a variabilita řešení Zehnder

Při výběru vhodného systému větrání je třeba nejprve zvážit prostorové možnosti rekonstrukce a určit potřebný výkon budoucích jednotek, který by měl počítat nejen s velikostí prostoru, ale i počtem osob a režimem chodu domácnosti. Důležité je zohlednit také lokalitu bytu nebo domu a celoroční povětrnostní podmínky. Ve vyšších patrech a při nestabilních povětrnostních podmínkách totiž výrazně klesá výkonnost rekuperace, takže je potřeba volit vždy větrací jednotky se souběžným provozem.







Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 je ideálním řešením pro rekonstrukci bytové jednotky do 120 m2. Díky svým kompaktním rozměrům 56×68×30 cm se snadno vejde do kuchyňské linky nebo výklenku například v koupelně. Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 je ideálním řešením pro rekonstrukci bytové jednotky do 120 m. Díky svým kompaktním rozměrům 56×68×30 cm se snadno vejde do kuchyňské linky nebo výklenku například v koupelně.

Komplexní systémy řízeného větrání Zehnder nabízí řešení na míru pro každou rekonstrukci. „S uceleným systémem Zehnder, který sestává z větracích jednotek, hygienických rozvodů, tlumičů hluku, rozdělovačů a prvků pro přívod a odvod vzduchu, kvalitních filtrů i designových ventilů, lze jednoduše zvládnout každou stavební situaci,“ chválí Ing. Šubrt praktičnost systému Zehnder pro potřeby rekonstrukcí. Promyšlené komponenty na sebe navazují, dokonale těsní, jsou vzájemně sladěné a usnadňují instalaci i následnou údržbu. Obrovskou výhodou větrání Zehnder při využití v rekonstrukcích je pak variabilita jeho systémů. „Zehnder nabízí nejrůznější centrální větrací jednotky včetně kompaktních jednotek s možností umístění v prostorách kuchyňské linky nebo koupelnové niky Zehnder ComfoAir 180, ale například i revoluční novinku – plochou větrací jednotku Zehnder ComfoAir Flex, kterou lze umístit i do stropního podhledu. Velmi praktické jsou pak decentrální jednotky ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 včetně okenního modulu pro umístění ventilace v ostění oken,“ vypočítává možnosti komfortního větrání Zehnder pro rekonstrukce odborník. I na minimálním prostoru tak lze docílit komfortu a vysoké účinnosti větrání.



Decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoSpot 50 je vhodná pro rychlé rekonstrukce menších bytů nebo kanceláří, jelikož nevyžaduje žádné zásadní stavební zásahy. Jednotka se ovládá snadno přes mobilní aplikaci. Decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoSpot 50 je vhodná pro rychlé rekonstrukce menších bytů nebo kanceláří, jelikož nevyžaduje žádné zásadní stavební zásahy. Jednotka se ovládá snadno přes mobilní aplikaci.

Okenní modul zajistí možnost instalace decentrální větrací jednotky ComfoSpot 50 do ostění oken. Okenní modul zajistí možnost instalace decentrální větrací jednotky ComfoSpot 50 do ostění oken.



Výkonná a úsporná rekuperace tepla i vlhkosti

Výhodné je určitě upřednostnit větrání s rekuperací tepla a tedy volit rekuperační jednotky. Zpětné získávání tepla totiž zvyšuje účinnost systému a výrazně šetří náklady na energie. Všechny větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q jsou standardně vybaveny technologií pro rekuperaci tepla a mají instalovaný automatický modulační bypass, který optimálně temperuje vzduch, a tak zabraňuje přehřívání vzduchu v letních měsících. Díky účinnosti rekuperace tepla až 95 % přináší až 50% úsporu za energie. Patentované křížové protiproudé výměníky tepla předávají čerstvému přívodnímu vzduchu tepelnou energii obsaženou ve spotřebovaném odváděném vzduchu.

Pomocí entalpického výměníku, který je volitelným, avšak doporučovaným příslušenstvím, se pak také rekuperuje až 65 % vlhkosti v odváděném vzduchu, kdy vodní pára difunduje otevřenou membránou. Tím je zabráněno vysoušení vzduchu zvláště v zimním období.

Jednoduchá instalace, skvělé akustické i hygienické parametry



Systém potrubí Zehnder je designován pro snadné a bezpečné zapojení. Izolované rozvody Zehnder ComfoTube Therm zabraňují vzniku kondenzátu a kumulaci vlhkosti vně potrubí. Systém potrubí Zehnder je designován pro snadné a bezpečné zapojení. Izolované rozvody Zehnder ComfoTube Therm zabraňují vzniku kondenzátu a kumulaci vlhkosti vně potrubí.

Rozvody vzduchu lze vést ve stropě, stěně, podlaze, pomocí kulatých či plochých trubek nebo také kombinovaně. Optimalizovaný systém rozvádí čerstvý vzduch do všech místností a zároveň odvádí ten vydýchaný. Instalace je jednoduchá a flexibilní, provoz je velmi tichý – všechna řešení komfortního větrání Zehnder dosahují velmi nízké hladiny hluku. Zároveň jsou neporazitelná v otázkách hygieny: „Čistitelný akustický tlumič Zehnder ComfoWell a kryt vývodu vzduchu, který se dodává kompletně uzavřený, zajišťují čistou instalaci. Filtrační prvky nad vývody vzduchu brání šíření prachu,“ zdůrazňuje odborník bezpečnostní a zdravotní aspekty řešení Zehnder, a své ujištění stvrzuje: „Naše větrací trubky s hladkým vnitřním povrchem získaly od renomovaného Hygienického institutu v Porýní potvrzení o snadné údržbě a odstraňování nečistot. Jejich hygienické kvality byly potvrzeny také institutem Kunststoffzentrum SKZ.“

Investice, která se vyplatí

Přestože se vstupní náklady mohou zdát vysoké, profesionálně řešený systém řízeného větrání je návratná investice. Dlouhodobě spoří až 50 % nákladů na energie, a navíc pomáhá uchovávat samotnou budovu ve skvělé kondici. Tím šetří náklady na opakované rekonstrukce. Díky rekuperačnímu větrání s následnou úpravou vzduchu lze navíc snadno získat vyšší třídu energetické náročnosti budovy, čímž se mimo jiné usnadní cesta ke stavebnímu povolení a zhodnotí nemovitost jako taková. Instalace systému řízeného větrání, který chrání zdivo před vlhkostí a plísněmi, přispívá k dlouhodobosti konstrukce stavby.

Výrobce Zehnder zpracuje každé rekonstrukci řešení na míru, doporučí a sestaví nejvhodnější systém a dimenzuje vše od správného výkonu větrací jednotky až po ideální rozvody vzduchu. Zvolené řešení navíc zákazníka do budoucna neomezuje – Zehnder své produkty neustále rozvíjí a přichází s dalšími patenty a designovými inovacemi.

