TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Úspěch větracích systémů Zehnder je nejlepší odpovědí na předsudky o řízeném větrání. Část první: Povětrnostní vlivy

Úspěch větracích systémů Zehnder je nejlepší odpovědí na předsudky o řízeném větrání. Část první: Povětrnostní vlivy

Doba se mění a investoři konečně začínají vnímat kvalitní větrání interiérů jako nezbytnost. Přesto stále panuje o řízeném větrání spousta předsudků. Pro jejich vyvrácení je dobré znát, z čeho pramení. Často je to neznalost, nebo špatná historická zkušenost, která přitom nemusí souviset se současnými technologiemi. Tyto předsudky lze rozdělit na čtyři hlavní oblasti – povětrnostní vlivy, finance, zdravotně-hygienické aspekty a konstrukční omezení. S odborníky z firmy Zehnder, která je jedničkou na evropském trhu řízeného větrání s rekuperací, se nyní zaměříme na ty týkající se vlivu počasí a podnebí na správné fungování větracích jednotek.

Předsudek č. 1: Nejde otevřít okna

Snad nejčastějším předsudkem spojeným s povětrnostními vlivy je představa, že v domě s nainstalovaným systémem řízeného větrání není možné otevírat okna, a tedy nelze docílit průvanu potřebného k řádnému vyvětrání. A mylná je i představa, že větrací systém přirozeným větráním trpí. Pokud teplota v technické místnosti nepřesahuje teplotní limity bezpečného provozu (teplota v místě instalace do +40 °C a teplotní strop v místě nasávání vzduchu na hrdle do +50 °C), kterých v interiéru v našem podnebném pásmu reálně nikdy nedosahujeme, větrací jednotka přirozeným větráním netrpí. „Krátké intenzivní větrání okny je rozhodně lepší než žádné, ale konstantní výměna vzduchu pomocí řízeného větrání je zkrátka mnohem lepší než jakákoli manuální,“ srovnává Michal Mareš, odborník na řízené větrání Zehnder, a dodává: „Jedinou výjimkou jsou různé havárie v domě, jako například připálené mléko v kuchyni nebo únik plynu, kdy je krátkodobě – a slovo krátkodobě chci zdůraznit – rychlé intenzivní vyvětrání okny nejúčinnějším okamžitým opatřením. K odvětrání zůstatků zápachu a nastolení opětovné optimální kvality vnitřního vzduchu je ale znovu lepším řešením řízené větrání, které dokáže účinně odfiltrovat zplodiny i pachy.“



Větrací jednotka ComfoAir Q 450 se postará nejen o rekuperaci tepla, ale díky entalpickému výměníku také vlhkosti. Větrací jednotka ComfoAir Q 450 se postará nejen o rekuperaci tepla, ale díky entalpickému výměníku také vlhkosti.

Okna otevírat lze, ale je třeba mít na paměti, že se tím snižuje výkon a kvalita větrání. V létě se dovnitř dostává horký venkovní vzduch, v zimě zase ledový, což je problém nejen vlhkosti a teploty vzduchu, ale také výrazné energetické ztráty. Tu řízené větrání řeší rekuperací tepla ve výměníku. Zehnder nabízí pro své jednotky nejen tepelný, ale také entalpický výměník, který navíc zajišťuje rekuperaci vlhkosti. „Výhodou řízeného větrání ale není jen permanentně čerstvý a zdravý vzduch s optimalizovanou vlhkostí – důležitý je i komfort větrání, celoroční a celodenní. Například spát s otevřenými okny vždycky nejde, a přitom zajistit potřebnou kvalitu vzduchu pro zdravý spánek, by znamenalo několikrát za noc vstát a vyvětrat. Což je paradox, protože tím by byla kvalita spánku narušována,“ vysvětluje odborník.

Řízené větrání vše řeší samo. Jak úspěšně, lze vysledovat na následujícím grafickém znázornění, které srovnává 4 identické byty ve stejné budově ve stejných přirozených podmínkách. Ve dvou bytech je přitom instalované řízené větrání s rekuperací, zatímco v dalších dvou bytech jejich majitelé větrají okny. Červené číslo označuje roční úhrn počtu hodin, kdy hodnota CO 2 v dané bytové jednotce překročila hraniční „zdravou“ hodnotu 1 000 ppm. Je naprosto zřejmé, že ani poctivé větrání neřeší potřebu komfortního zdravého větrání.



Porovnání efektu řízeného větrání a větrání okny. Zdroj: B. E. Cremers (2021), publikováno na konferenci Healthy Bulidings 2021 Porovnání efektu řízeného větrání a větrání okny. Zdroj: B. E. Cremers (2021), publikováno na konferenci Healthy Bulidings 2021

Přehledné srovnání výhod větrání okny s řízeným větráním bez rekuperace a s rekuperací tepla. Přehledné srovnání výhod větrání okny s řízeným větráním bez rekuperace a s rekuperací tepla.



Předsudek č. 2: Řízené větrání nefunguje v extrémním počasí

Co se týče podnebí, se zvyšujícími se teplotními výkyvy je větrání okny čím dál méně efektivní. V některých zemích větrání okny už není ani možné: ať už z důvodu extrémního horka, anebo naopak zimy/mrazu, případně období dešťů, kdy je vlhkost extrémní – okna nelze otevírat, zatímco řízené větrání funguje bezpečně, pokud je systém vhodně vybrán, dimenzován a zregulován.



Klimatický modul Zehnder ComfoClime zvyšuje tepelný komfort, výkon a efektivitu rekuperace Klimatický modul Zehnder ComfoClime zvyšuje tepelný komfort, výkon a efektivitu rekuperace

Podmínkou vysoké účinnosti řízeného větrání s rekuperací je ale vždy dobrá izolace domu. Čím větší netěsnost budovy, tím nižší je účinnost větrání s rekuperací. Takže pokud by někdo namítal, že řízené větrání s rekuperací nefunguje v období dešťů v chatrči v amazonském pralese, má pravdu a není rozumné mu to vyvracet. To ale neznamená, že by si řízené větrání neporadilo s extrémními venkovními podmínkami v případě, že je dům nebo byt dobře zaizolován. Moderní rekuperační jednotky jsou navrženy tak, aby pracovaly v jakýchkoli podnebných podmínkách. Mají mechanismy umožňující přizpůsobení se teplotním rozdílům a podmínkám venkovního prostředí. „Možnost předehřevu je běžnou součástí nabídky systémových řešení Zehnder,“ říká k připravenosti pro různé podnebné podmínky a výkyvy počasí Bc. Pavel Vořech, produktový manažer předního světového výrobce systémů větrání s rekuperací Zehnder, a pokračuje: „Nabízíme také skvělou technologii pro dohřev, dochlazování a optimalizaci vlhkosti vzduchu – klimatický modul Zehnder ComfoClime, který zvyšuje tepelný komfort, výkon a efektivitu rekuperace.“ Klimatický modul Zehnder ComfoClime, který je nadstavbou pro větrací jednotku ComfoAir Q, přispívá k vyrovnání klimatických podmínek v průběhu roku, takže není potřeba se obávat výkyvů spojených se střídáním ročních období. Podmínkou celoročně spolehlivého fungování řízeného větrání je ale vždy kvalitně zpracovaný návrh, profesionální instalace, odborná regulace a správná údržba. Pokud cokoli nefunguje, není to vina systému, ale neodborného zásahu do něj.

Předsudek č. 3: Hned dvojí – Řízené větrání způsobuje průvan a Řízené větrání nefunguje, protože bez průvanu se větrat nedá

Průvan je realita. Ve starších, nezaizolovaných domech, anebo například v panelácích z doby, kdy se kvalita moc neřešila, ale často i dnes, když developeři šetří například na kvalitních oknech a utěsnění oken nebo parapetů, tam všude je průvan běžná věc. A to aniž by vůbec došlo k otevření oken nebo dveří. Běžně ale chápeme průvan jako důsledek otevírání oken. Za optimálních podmínek, které ale v praxi nastávají málokdy (příjemná venkovní teplota a příhodná vlhkost, mírný vítr bez poryvů, absence pylů, zplodin a zápachu v okolním ovzduší, tam, kde nikde nic nepoletuje, nepadá listí, nelétá hmyz, v místě zcela bez provozu – tedy bez hluku, atd.), může být větrání okny příjemné a bezproblémové a průvan „tak akorát“ pro vyvětrání. Průvan ale nikdy není energeticky optimální a nedokáže zajistit dlouhodobé, konstantní a komfortní, bezstarostné větrání. To dokáže jen řízené větrání s rekuperací tepla, které kromě celoročně optimálního klima, čerstvého a zdravého vzduchu a komfortu větrání dokáže přispět k výrazným úsporám energií na vytápění.







Větrací ventil LUNA 125 optimalizuje proudění vzduchu díky Coandovu efektu. Je k dostání v bílém a černém provedení. Větrací ventil LUNA 125 optimalizuje proudění vzduchu díky Coandovu efektu. Je k dostání v bílém a černém provedení.

Komplexní systém větrání Zehnder pracuje s kontinuální výměnou vzduchu (de facto „průvanem“) sofistikovaně. Případné nedokonalosti jsou upřesněny v místě stavby s certifikovanou instalační firmou, která může doporučit komfortní výměnu vzduchu bez průvanu – systémovým řešením nebo jinou stavební připraveností, například mřížky do dveří, speciální vzduchotechnické obložky, nebo jen dostatečná mezera pod dveřmi (do 1 cm). Při správném nastavení systému komfortního větrání není průvan v interiéru vůbec cítit. Nejpoužívanější vyústění Zehnder v interiéru – větrací ventil LUNA 125 – je designováno tak, aby se vzduch co nejvíce rozptyloval a pocitově nebyl průvan znát. Přesto je důležité správné umístění ventilů v interiéru, přičemž je potřeba zvažovat i budoucí rozmístění nábytku.

Při výběru systému řízeného větrání je vždy vhodné poradit se s odborníky a upřednostnit osvědčené řešení. Potom se není třeba obávat běžného počasí ani jeho stále častějších výkyvů a extrémů. Kvalitní systémy řízeného větrání jsou na obávanou klimatickou budoucnost připraveny.

www.zehnder.cz