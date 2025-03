TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Nové možnosti větracích jednotek v rekonstrukcích: neviditelná instalace, tichý provoz a významná úspora energie rekuperací

Instalace větrání s rekuperací v rámci rekonstrukce domu nebo bytu může vyžadovat zásahy do stávajících konstrukcí a řadu úskalí, která mohou instalaci prodražit. Základem pro úspěšnou realizaci je dobrá příprava a správný výběr větrací jednotky a komponent systému. Než začnete, dobře zvažte potřebnou kapacitu větrání a prostorové možnosti pro instalaci jednotky i rozvodů.

Jak řešit nedostatek prostoru pro rozvody vzduchu v rámci rekonstrukce

Dispozice starších domů a bytů s nuceným větráním nepočítaly, po jeho zateplení a výměně oken je ale nezbytné. V bytech přitom nejsou k dispozici technické místnosti ani místo pro větrací jednotky. Dostatečný prostor je navíc potřeba najít i pro rozvody vzduchu. Ty je ideální umístit do stropního podhledu, vytvořeného alespoň na chodbě, protože to nevyžaduje velký zásah do zdiva. Pozor ale na potřebnou kapacitu větrání! Trubky musí mít dostatečnou velikost pro zajištění přívodu požadovaného množství vzduchu, takže kulaté potrubí rozvodů vzduchu může znamenat citelné snížení podhledu, což může být zejména v bytech problém.



Obr. Ploché rozvody vzduchu Zehnder ComfoTube jsou skvělou alternativou pro objekty s nedostatkem místa. Šetří cenné centimetry výšky podhledu či disponibilní hloubky stěny. Obr. Ploché rozvody vzduchu Zehnder ComfoTube jsou skvělou alternativou pro objekty s nedostatkem místa. Šetří cenné centimetry výšky podhledu či disponibilní hloubky stěny.

Umístění rekuperační jednotky při rekonstrukci

Stejný problém při rekonstrukci představují větrací jednotky. Výkonné centrální rekuperační jednotky jsou většinou objemné a vyžadují dostatek místa – ideálně v technické místnosti. Existují ale i kompaktní centrální větrací jednotky, které je možné umístit do stropního podhledu nebo vestavět do zdi, do skříněk v kuchyňské lince nebo v koupelně.

„Pokud zákazník řeší nedostatek místa, můžeme mu pro menší až střední byty s plochou 60 m2 až 90 m2 nabídnout osvědčenou plochou podstropní rekuperační jednotku Zehnder Climos s průtokem vzduchu až 200 m3/h a výškou pouhých 25 cm nebo nástěnnou jednotku ComfoAir 180. Pro větší byty a rodinné domy bychom doporučili velmi tichou a výkonnou podstropní jednotku Zehnder ComfoAir Flex s výkonem až 350 m3/h. Ta zabere necelých 33 cm výšky podhledu. To jsou rozměry umožňující bezproblémovou instalaci v běžných bytech, dokonce i v typických úzkých, jen málo přes 1 metr širokých, chodbách,“ říká Bc. Pavel Vořech, produktový specialista a technický poradce pro oblast komfortního větrání firmy Zehnder, která je evropským lídrem v rekuperacích.



Obr. Centrální větrací jednotku Zehnder ComfoAir 180 lze skrýt např. do kuchyňské linky Obr. Centrální větrací jednotku Zehnder ComfoAir 180 lze skrýt např. do kuchyňské linky

Obr. Plochou podstropní větrací jednotku Zehnder ComfoAir Flex lze umístit do stropního podhledu i ve velmi stísněných prostorech běžných bytů a rodinných domů Obr. Plochou podstropní větrací jednotku Zehnder ComfoAir Flex lze umístit do stropního podhledu i ve velmi stísněných prostorech běžných bytů a rodinných domů



„Další možností jsou kompaktní větrací jednotky, které lze umístit v nikách nebo skříňkách koupelen nebo kuchyní, třeba jednotka Zehnder ComfoAir 180, kterou bez problémů schováte do kuchyňské linky,“ dodává, a upozorňuje i na další možnosti šetření místa při umístění rekuperace v rámci rekonstrukcí: „Častým řešením ve větších bytech nebo menších rodinných domech je i umístění centrální větrací jednotky na stěnu, ovšem v dostatečné výšce tak, aby bylo možné využít prostor pod jednotkou například pro pračku nebo sušičku,“ komentuje prostorové možnosti při instalaci rekuperace Bc. Pavel Vořech.



Obr. Větrací jednotky (na návrhu centrální rekuperační jednotka Zehnder ComfoAir Standard) jsou nejčastěji zavěšovány na stěnu s cílem ušetřit cennou podlahovou plochu. Obr. Větrací jednotky (na návrhu centrální rekuperační jednotka Zehnder ComfoAir Standard) jsou nejčastěji zavěšovány na stěnu s cílem ušetřit cennou podlahovou plochu.

Neviditelná rekuperace ve zdi šetří cenný obytný prostor

Čerstvou novinkou na trhu je komfortní větrací jednotka s rekuperací tepla a vlhkosti Zehnder ComfoAir Fit 100, přesvědčující zejména flexibilními možnostmi instalace. „Díky kompaktním rozměrům se neztrácí cenný obytný prostor. Lze ji instalovat přímo do zdi, takže je v bytě prakticky nepostřehnutelná, ani opticky, ani akusticky. Podle potřeby ji lze instalovat rovněž na zeď nebo pod strop. Je ideální pro rekonstrukce typických menších bytů do 60 m2,“ zmiňuje odborník na rekuperace možnosti novinky. V případě integrace do zdi se instaluje do předem připraveného zazděného boxu pro vestavěnou montáž a překryje nenápadným designovým krytem. Ten lze pak jednoduše přetřít barvou výmalby pro dokonale nenápadný vzhled.



Obr. Novou rekuperační jednotku Zehnder ComfoAir Fit 100 lze instalovat i do vnitřní stěny bytu a otvor následně překrýt designovým krytem, který učiní jednotku „neviditelnou“. Obr. Novou rekuperační jednotku Zehnder ComfoAir Fit 100 lze instalovat i do vnitřní stěny bytu a otvor následně překrýt designovým krytem, který učiní jednotku „neviditelnou“.

Ideální větrací jednotka s rekuperací pro rekonstrukce menších bytů

Se vzduchovým výkonem až 110 m3/h je nová jednotka velmi dobrým všestranným řešením pro rekonstrukce bytů s plochou do 60 m2, kde není prostor pro větší větrací jednotky. „Pro tyto malé byty může být nová jednotka vhodnější řešením než stávající větrací systémy s jednotkami ComfoAir 180 nebo Climos 200. Jednak s malou hloubkou pouhých 216 mm nezabírá tolik místa, může být esteticky skrytá ve zdi a také z hlediska ceny, neboť systém s touto jednotkou je asi o pětinu nižší než větrací systémy s většími jednotkami Zehnder ComfoAir 180 nebo Zehnder Climos 200. Ty jsou, jak již bylo zmíněno, skvělým a osvědčeným řešením pro byty s větší plochou od 60 m2 do zhruba 90 m2.“ vysvětluje Bc. Pavel Vořech.



Obr. Centrální stropní větrací jednotku Zehnder Climos 200 je možné umístit do stropního podhledu už od 250 mm. Obr. Centrální stropní větrací jednotku Zehnder Climos 200 je možné umístit do stropního podhledu už od 250 mm.

Komfortní vnitřní prostředí

Větrací jednotky Zehnder obsahují entalpický výměník k zajištění efektivní rekuperace tepla ale i vlhkosti. Příznivě tím optimalizuje vlhkost v místnosti a zajišťuje komfortní klima obytného prostoru. Navíc díky němu se nemusí řešit zajištění odvodu kondenzátu z větrací jednotky a tím se ušetří další náklady za materiál a jeho přípravu. Možnosti ovládání komfortní větrací jednotky Zehnder ComfoAir Fit 100 jsou tak rozmanité, jako jsou praktické: od klasického ovladače přes plně automatickou výměnu vzduchu podle potřeby pomocí inteligentních čidel až po pohodlné ovládání pomocí aplikace – komfortu a pohodlí se meze nekladou. Záleží na přáni uživatele. obyvatel.



Kompaktní, a přesto komplexní systém větrání



Obr. Prvek Zehnder ComfoDuct Activo S60 je určen pro řízené provětrání další místnosti bez nutnosti instalace rozvodů. Instaluje se do příčky mezi větranými místnostmi. Obr. Prvek Zehnder ComfoDuct Activo S60 je určen pro řízené provětrání další místnosti bez nutnosti instalace rozvodů. Instaluje se do příčky mezi větranými místnostmi.

Samotná větrací jednotka ale zdaleka není to jediné, co je potřeba v rámci rekonstrukce vzít v potaz. Důležité je také řešení rozvodů vzduchu. Tím, že se jednotka instaluje přímo do obvodové stěny, vyžaduje minimální množství izolovaného potrubí pro připojení na exteriér. Rozvod vzduchu do místností zabezpečují inovativní, prostorově úsporné komponenty, které umožňují instalaci i bez stropních podhledů. Zahrnují i prvek ComfoDuct Activo S60, který se při instalaci jednotky v obývacím pokoji postará o řízené provětrávání ložnice nebo jiných místností v bytě. Jedná se o aktivní prvek s kapacitou přenosu vzduchu až 60 m3/h, který se instaluje do příčky.

„Pokud bych měl shrnout výhody novinky, tak je to především prostorově úsporné řešení jednotky i rozvodů, flexibilita při montáži, diskrétní instalace, která nenarušuje estetiku interiéru, entalpický výměník harmonizující vlhkost v místnosti, který je součástí jednotky, snadná instalace a následná nenáročná údržba,“ shrnuje odborník, a dodává: „Je to ideální rekuperační jednotka pro rekonstrukce menších bytů, studentských kolejí, center pro seniory a všude tam, kde je větrání zatím řešeno jen částečně.“

Nechte si poradit odborníky

Správný výběr větrací jednotky není jediným kritériem pro budoucí funkčnost systému a spokojenost uživatelů. Při navrhování systému se vždy poraďte s dodavatelem a instalaci nechte na odbornících, kteří dokáží zohlednit konkrétní potřeby a dispozice nemovitosti a eliminovat problémy spojené s omezeními při rekonstrukcích. „Návrhy větrání a poradenství poskytujeme, samozřejmě, zdarma, a s autorizovanými partnery Zehnder můžete zkonzultovat i otázku dotací v rámci programu Nová zelená úsporám, které se na rekuperace vztahují,“ uzavírá Bc. Pavel Vořech. Odborná montáž a používání originálních komponent a filtrů navíc zajišťuje prodlouženou pětiletou záruku, což zajistí bezstarostný provoz a šetří starosti i peněženky těch, kdo již investovali nemalé prostředky do komplexní rekonstrukce.

