Řízené větrání plánování neomezí. Navíc zrychlí cestu ke stavebnímu povolení

Jedním z hojně diskutovaných předsudků o řízeném větrání jsou stavební omezení spojená s větracími systémy. Šíře nabídky a možnosti výběru však tyto pochybnosti hravě vyvrátí. Najít řešení pro prakticky jakoukoli stavební situaci není problém. Nenechte se omezovat předsudky a přesvědčte se sami v tomto příspěvku.

Se stále aktivnějším prosazováním energeticky úsporných řešení v rámci evropské legislativy roste povědomí o řízeném větrání jako o významném zdroji energetických úspor a budoucím standardu veškeré nové výstavby. Evropská směrnice 210/31/EU platná od počátku roku 2021 zavedla přísnější kritéria pro energetickou náročnost budov nad 1 500 m2. Přísnější kritéria sice zatím neplatí paušálně pro všechny novostavby, ale trend je jasný, a brzy dotkne i individuální bytové výstavby. Už nyní je v některých lokalitách místní legislativou vyžadováno povinné použití systému řízeného větrání s ohledem na specifické místní podmínky, kdy například hygienické stanice mohou toto řešení při povolování výstavby vyžadovat s ohledem na hluk, prašnost nebo zplodiny v okolí. Často se tak děje ve městech a v blízkosti průmyslových objektů. Do budoucna role řízeného větrání dále poroste – nejen z důvodu prokazatelných energetických úspor, ale také díky jasnému tlaku na komfort a zdraví jako neodmyslitelné součásti moderního životního stylu.

Stavba a stavební přípravy



Obr. Schéma zajištění větrání RD s pomocí větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q350 s nadstavbovým klimatickým modulem Zehnder ComfoClime 24 © Zehnder Group Czech Republic Obr. Schéma zajištění větrání RD s pomocí větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q350 s nadstavbovým klimatickým modulem Zehnder ComfoClime 24 © Zehnder Group Czech Republic

Řízené větrání s rekuperací významně ovlivňuje energetickou náročnost budov, snižuje spotřebu primární energie (při správně navrženém systému až o 40–50 %), a jeho použití je nejrychlejší a nejspolehlivější cestou k získání požadovaného lepšího štítku PENB. „Kvalitní systémy řízeného větrání, pokud jsou správně navrženy a dimenzovány, dosahují až 94 % účinnosti rekuperace, a dokáží tak uspořit až polovinu nákladů na vytápění, což je dlouhodobě významná úleva pro domácí rozpočet,“ říká o ekonomické stránce řízeného větrání Bc. Pavel Vořech z firmy Zehnder, a dodává: „Z hlediska efektivity a dlouhodobých nákladů je optimálním řešením systém řízeného větrání s dodatečnou úpravou speciální technologií klimatické jednotky, která nejenže zlepšuje kvalitu vzduchu, ale také zvyšuje účinnost rekuperace. Například spojení osvědčené, technologicky špičkové větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q350 nebo Q450 a nového klimatického modulu Zehnder ComfoClime 24 pro dohřev, dochlazování a optimalizaci vlhkosti je z hlediska energetické efektivity, komfortu větrání, výkonu rekuperace, ale i z hlediska kvality vzduchu a zdraví tím nejlepším řešením. To potvrzuje i fakt, že instalace tohoto tandemu je zaručenou cestou k rychlému získání lepšího štítku PENB, a tím i ke stavebnímu povolení.“



Obr. Systém větrání s využitím selankového zemního výměníku tepla Zehnder ComfoFond-L Q TR pro objem přiváděného vzduchu do 450 m3 © Zehnder Group Czech Republic Obr. Systém větrání s využitím selankového zemního výměníku tepla Zehnder ComfoFond-L Q TR pro objem přiváděného vzduchu do 450 m© Zehnder Group Czech Republic

Dalším řešením a možnou dodatečnou součástí systému řízeného větrání vyžadující stavební přípravu je možnost využití zemního registru pro dohřev nebo dochlazování vzduchu na vstupu do jednotky. Nad rámec standardního zapojení sání a výfuku vzduchu přímo na jednotku je v systému zapojen zemní solankový výměník, který poskytuje protizámrazovou ochranu v zimním období a v létě předchlazuje vzduch přiváděný do větrací jednotky tak, aby rozdíl teploty mezi přiváděným vzduchem a požadovanou komfortní teplotou interiérového vzduchu byl co nejmenší, a větrací jednotka tak pracovala efektivněji. Zemní registr ale vyžaduje prostor a stavební zásah do pozemku, takže pokud nemáte dostatečně velkou zahradu, anebo nechcete mít pod zemí potrubí, které by vás do budoucna omezovalo při využití pozemku, solankový registr nezvažujte. Pokud zahradu máte a jste ochotni do zemního registru i výkopových prací investovat, můžete volit mezi dvěma variantami výkonu – solankovým zemním výměníkem tepla Zehnder ComfoFond-L Q TR pro objem přiváděného vzduchu do 450 m3 nebo Zehnder ComfoFond-L Q ST pro objem až 600 m3, přičemž můžete volit podle potřeby levé nebo pravé nastavení.

Novostavby vs. rekonstrukce rodinných domů

Řízené větrání s rekuperací je optimálním řešením pro dobře utěsněné, energeticky pasivní domy, kterými jsou většinou domy nové. Zřejmě odtud pochází předsudek, že řízené větrání s rekuperací je možné pouze v novostavbách a ve starších domech jej nelze uplatnit. Tak tomu rozhodně není. Rozdíl je jen v obtížnosti a nákladech.



Obr. Vyústění decentrální větrací jednotky Zehnder ComfoAir 70 v obývacím pokoji © Zehnder Group Czech Republic Obr. Vyústění decentrální větrací jednotky Zehnder ComfoAir 70 v obývacím pokoji © Zehnder Group Czech Republic

Zatímco při plánování novostavby je už v samotném projektu počítáno s větracím systémem, je pro něj vytvořen prostor, a kvalitně utěsněné domy umožňují efektivní využití rekuperace, starší domy vyžadují často nákladnou rekonstrukci, především zateplení, bez něhož nemá investice do řízeného větrání smysl. Neutěsněné budovy mají totiž vysokou propustnost vzduchu, takže z nich teplo uniká mimo jiné i netěsnostmi konstrukce nebo použitých zastaralých stavebních materiálů. Rekuperace tepla tak nebude dosahovat účinnosti, která by ospravedlňovala výši pořizovacích nákladů. Samotné stáří domu nehraje roli. Řízené větrání si může pořídit majitel jakékoli nemovitosti. Pokud si ale majitel starší nemovitosti chce pořídit centrální větrací jednotku, měl by při rekonstrukci pamatovat na technickou místnost, kam bude možné jednotku umístit. Pokud vhodné místo nemá, může zvolit buď decentrální jednotky Zehnder ComfoAir 70 nebo ComfoSpot 50, anebo novou výkonnou plochou stropní větrací jednotku Zehnder ComfoAir Flex. Ta umožňuje vysoký výkon větrání a rekuperace i ve velmi stísněných prostorech a je ideálním řešením právě i pro rekonstrukce starších domů s úzkými chodbami a celkově menšími místnostmi, než jaké známe z novostaveb odrážejících trend velkorysého volného prostoru.

Řízené větrání je vhodné i pro byty

Větrání v bytech je stejně důležité jako v rodinných domech nebo komerčních prostorách. Rozhodně neplatí, že menší prostory lze snadno vyvětrat okny. Kvůli malé podlahové ploše a neustálému boji o každý metr čtvereční plochy bytu ale panuje přesvědčení, že komfortní řízené větrání není v malých bytech realizovatelné. Že by si řízené větrání s rekuperací nemohli pořídit majitelé malých bytů, včetně těch panelákových, ale není pravda.

Dnešní technologie a flexibilní možnosti jednotek a systémů řízeného větrání umožňují instalaci větrání prakticky kdekoli. Je pouze třeba správně posoudit dispozice prostoru a potřebnou kapacitu jednotky, protože ani poddimenzování, ani naddimenzování není pro optimální efektivitu systému dobré. Doporučení rozhodně nechte na odbornících.

Stísněné prostory už nejsou problém



Obr. Centrální větrací jednotku Zehnder ComfoAir 180 lze díky kompaktním rozměrům umístit i do kuchyňské linky nebo koupelnové niky. © Zehnder Group Czech Republic Obr. Centrální větrací jednotku Zehnder ComfoAir 180 lze díky kompaktním rozměrům umístit i do kuchyňské linky nebo koupelnové niky. © Zehnder Group Czech Republic

Ani pokud bydlíte v nájemním bytě nebo v garsonce, nemusíte se nechat odradit od záměru pořídit si komfortní řízené větrání. „Výrobci kvalitních větracích systémů dnes nabízejí neomezené možnosti řešení větrání. Existuje řešení pro každou bytovou situaci, a velikost jednotky už není nutně omezením,“ říká k současným možnostem výběru Bc. Pavel Vořech, produktový specialista pro oblast větrání renomovaného švýcarského výrobce větracích systémů Zehnder. „Stejně jako ostatní renomované značky, i Zehnder nabízí možnost volby. K dispozici jsou kvalitní centrální větrací jednotky, které se svým rozměrem vejdou do kuchyňské linky nebo niky, třeba oblíbená jednotka Zehnder ComfoAir 180, centrální větrací jednotky, které nezaberou ani centimetr podlahové plochy určené přednostně pro instalaci ve stísněných prostorech, jako naše nejnovější plochá stropní jednotka ComfoAir Flex, ale také decentrální větrací jednotky, které větrají lokálně jednu nebo dvě místnosti, a u nichž jediné, co v bytě vidíte, jsou nenápadné větrací ventily tvořící v místnosti pěkný designový prvek.“ Decentrální jednotky Zehnder ComfoAir 70 nebo menší ComfoSpot 50 jsou skvělou alternativou právě pro menší byty nebo například jednotlivé kanceláře. Montáž těchto jednotek je velmi snadná a stavební úpravy nevyžadují nic než provrtání otvoru pro instalaci do zdi. Praktické moderní designové mřížky a větrací ventily nezabírají místo a neruš vzhled interiéru, naopak přispívají k jeho svěžímu vzhledu.

Pro byty v bytových domech nabízí Zehnder i speciální okenní modul pro instalaci větrání do ostění oken. Nedostatek místa už zkrátka není ten hlavní problém, který při rozhodování řešíme. Ať už bydlíte v domě nebo v bytě, v novostavbě nebo v bytě po rekonstrukci, vždy se najde způsob, jak zajistit celoročně komfortní a zdravé větrání s úsporou díky řízenému větrání s rekuperací tepla.

Moderní větrací systémy své majitele nijak nesvazují ani co se týče ovládání. To už dávno není „spojené se zemí“ a nevyžaduje přítomnost v místě. Nevyžaduje ani žádné speciální stavební úpravy nebo předem plánované kabelové rozvody. Větrací jednotky Zehnder lze ovládat jednoduše přes aplikaci Zehnder ComfoControl pro dnes už zcela běžná chytrá mobilní zařízení. Aplikace provede instalací i uvedením do provozu a umožňuje neustálou kontrolu nad kvalitou vzduchu i ovládání zařízení kdykoli a odkudkoli. Ovládání aplikace Zehnder ComfoControl je zcela intuitivní a vyvrací tak i předsudky o složitosti technologie a neschopnosti ji ovládat. Fandové tzv. chytrých domů ocení možnost snadné integrace systému řízeného větrání v rámci řídících center chytrých domácností.

