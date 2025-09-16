Pomůcka pro výběr vzduchotechnické jednotky s rekuperací
Portál TZB-info přináší aktualizovanou pomůcku pro výběr vzduchotechnické jednotky určené pro rodinný dům nebo byt. Tento přehledný nástroj umožní rychlé porovnání parametrů jednotlivých jednotek napříč výrobci a usnadní tak rozhodování projektantům a investorům.
Nucené větrání se v novostavbách pomalu ale jistě stává nutností. Rostoucí požadavky na kvalitu vnitřního prostředí vyžadují zajištění dostatečného větrání. Zároveň je kladen velký důraz na úspory energie a na minimalizaci tepelných ztrát. Nejen, že pouhé větrání okny nezajistí požadovanou intenzitu výměny vzduchu, vede i ke zbytečným ztrátám cenného tepla.
Řešením je nucené větrání s rekuperací. Správně navržená vzduchotechnická jednotka zajistí, aby v interiéru nehrozila vysoká koncentrace CO2, nadměrná vlhkost, plísně nebo kondenzace vodní páry. Není potřeba myslet na pravidelné otevírání oken, přívod čerstvého vzduchu zajistí systém automaticky a přesně tam, kde je potřeba.
Pro větrání rodinných domů nebo bytů je dnes k dispozici široká škála řešení. Centrální jednotky jsou vhodné pro větrání celého objektu. Jednodušší modely obsahují jen výměník zpětného získávání tepla bez možnosti předehřevu čerstvého vzduchu. Jsou sice cenově dostupnější, v zimních měsících ale může hrozit namrzání výměníku. Složitější modely nabízí širší vybavení, například ohřev i chlazení vzduchu, inteligentní řízení nebo entalpický výměník, který dokáže zpětně získávat i vzdušnou vlhkost.
Jaká kritéria je tedy potřeba zvážit?
Každý systém má své přednosti i omezení, při výběru hraje roli řada faktorů. Rozhoduje například velikost větraného objektu, zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, rozpočet investora nebo požadavky na komfort. Mezi parametry, které by měl projektant posoudit nepatří pouze tepelná účinnost zpětného získávání tepla a cena. Je potřeba zohlednit také hlukové parametry, způsob řízení, příkon ventilátorů nebo možnost instalace předehřevu. Hlavním cílem projektanta by měl být především funkční a spolehlivý systém.
V přehledu byly uvažovány následující parametry:
- Výrobce nebo distributor
- Maximální objemový průtok vzduchu pro různé hodnoty potřebného externího tlaku ventilátorů
- Způsob regulace otáček ventilátorů a ovládání jednotky
- Rozměry jednotky, instalační poloha a její hmotnost
- Maximální teplotní faktor (tepelná účinnost zpětného získávání tepla)
- Akustické parametry
- Příkon ventilátorů
- Možnost instalace předehřevu/ohřevu vzduchu
- Možnost použití entalpického výměníku
- Druh filtrace
Otevřete si tabulku přehledu vzduchotechnických jednotek na trhu.
V nejbližší době je plánované zveřejnění dalšího přehledu, tentokrát lokálních rekuperačních jednotek.
Kolik uspoříte instalací rekuperace?
Portál TZB-info nabízí řadu dalších pomůcek pro projektování vzduchotechnických systémů. Jedním z nich je online výpočetní nástroj Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla určený pro odhad roční úspory při využití rekuperace během topného období.
Pro zjištění výsledné teploty přiváděného čerstvého vzduchu při použití rekuperačního výměníku použijte nástroj Výpočet teploty přiváděného vzduchu při rekuperaci tepla.