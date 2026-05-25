Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Renson Flux Wall Compact – kompaktní řešení řízeného větrání s vysokým výkonem

Renson Flux Wall Compact – kompaktní řešení řízeného větrání s vysokým výkonem

25.5.2026
RENSON
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Renson Flux Wall Compact – kompaktní řešení řízeného větrání s vysokým výkonem

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Společnost Renson rozšiřuje své portfolio o novou generaci rekuperačních jednotek Flux Compact, navrženou pro moderní rezidenční projekty s důrazem na prostorovou úspornost, energetickou efektivitu a komfort uživatelů.

Nová řada zahrnuje modely Flux+ Wall Compact a Flux Go Wall Compact, které kombinují kompaktní provedení s pokročilou technologií řízeného větrání s rekuperací tepla.

Kompaktní rozměry bez kompromisů ve výkonu

Jednotky Flux Compact byly vyvinuty primárně pro aplikace s omezeným instalačním prostorem. Díky výšce pouhých 55 cm patří mezi nejkompaktnější řešení ve své kategorii. [hlinik.cz]

Navzdory tomu dosahují nadstandardních výkonových parametrů:

  • Flux+ Wall Compact
    průtok vzduchu až 350 m³/h (varianty 275 a 350 m³/h)
  • Flux Go Wall Compact
    průtok vzduchu 225/275/350 m³/h

Tato kombinace kompaktnosti a výkonu umožňuje efektivní nasazení jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích.

Energetická účinnost a kvalita vnitřního prostředí

Jednotky Flux Compact využívají vysoce účinný systém rekuperace tepla s účinností až 89–91 %, čímž významně snižují tepelné ztráty budovy.

Kvalita vnitřního prostředí je zajištěna pomocí poptávkově řízeného větrání, které automaticky reaguje na aktuální podmínky:

  • detekce CO₂, vlhkosti a VOC (Flux+)
  • detekce vlhkosti (Flux Go)
  • automatická regulace výkonu podle kvality vzduchu

Systém tak zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu při minimální spotřebě energie a bez nutnosti zásahu uživatele.


Funkční výbava orientovaná na komfort

Součástí standardní výbavy jednotek Flux Compact je řada funkcí zvyšujících komfort i provozní efektivitu:

  • Breeze funkce pro pasivní chlazení v letním období
  • nízká hlučnost
  • integrovaný by-pass a automatické řízení provozu
  • možnost napojení na systémy řízení budov a chytrou domácnost

Díky tomu jednotky splňují požadavky současné výstavby na komfortní a energeticky efektivní provoz.

Důraz na instalaci a servis

Významnou přidanou hodnotou řešení Flux Compact je jednoduchost instalace a údržby:

  • flexibilní připojení (horní i boční vývody)
  • nízká hmotnost (cca 19 kg) umožňující instalaci jednou osobou
  • možnost konfigurace levé/pravé varianty softwarově
  • servisní zásah – výměna komponentu do 5 minut
  • podpora vzdálené diagnostiky a servisu

Tyto vlastnosti výrazně snižují časovou i finanční náročnost instalace a následného provozu.




Využití v praxi

Flux Compact je vhodným řešením zejména pro:

  • bytové domy a rodinné domy
  • rekonstrukce s omezeným technickým zázemím
  • projekty s důrazem na energetickou efektivitu a vnitřní komfort

Díky variabilitě výkonu a instalační flexibility je možné jednotky efektivně přizpůsobit široké škále projektů.

Se zavedením modelů Flux+ Wall Compact a Flux Go Wall Compact přináší Renson na trh technologicky vyspělé řešení řízeného větrání, které kombinuje kompaktní rozměry s vysokým výkonem a pokročilým řízením.

Nová řada Flux Compact potvrzuje trend směřující k efektivním, inteligentním a prostorově nenáročným technologiím, které dokážou zajistit zdravé vnitřní prostředí při minimální energetické náročnosti.


 
 