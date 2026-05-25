Renson Flux Wall Compact – kompaktní řešení řízeného větrání s vysokým výkonem
Společnost Renson rozšiřuje své portfolio o novou generaci rekuperačních jednotek Flux Compact, navrženou pro moderní rezidenční projekty s důrazem na prostorovou úspornost, energetickou efektivitu a komfort uživatelů.
Nová řada zahrnuje modely Flux+ Wall Compact a Flux Go Wall Compact, které kombinují kompaktní provedení s pokročilou technologií řízeného větrání s rekuperací tepla.
Kompaktní rozměry bez kompromisů ve výkonu
Jednotky Flux Compact byly vyvinuty primárně pro aplikace s omezeným instalačním prostorem. Díky výšce pouhých 55 cm patří mezi nejkompaktnější řešení ve své kategorii. [hlinik.cz]
Navzdory tomu dosahují nadstandardních výkonových parametrů:
- Flux+ Wall Compact
průtok vzduchu až 350 m³/h (varianty 275 a 350 m³/h)
- Flux Go Wall Compact
průtok vzduchu 225/275/350 m³/h
Tato kombinace kompaktnosti a výkonu umožňuje efektivní nasazení jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích.
Energetická účinnost a kvalita vnitřního prostředí
Jednotky Flux Compact využívají vysoce účinný systém rekuperace tepla s účinností až 89–91 %, čímž významně snižují tepelné ztráty budovy.
Kvalita vnitřního prostředí je zajištěna pomocí poptávkově řízeného větrání, které automaticky reaguje na aktuální podmínky:
- detekce CO₂, vlhkosti a VOC (Flux+)
- detekce vlhkosti (Flux Go)
- automatická regulace výkonu podle kvality vzduchu
Systém tak zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu při minimální spotřebě energie a bez nutnosti zásahu uživatele.
Funkční výbava orientovaná na komfort
Součástí standardní výbavy jednotek Flux Compact je řada funkcí zvyšujících komfort i provozní efektivitu:
- Breeze funkce pro pasivní chlazení v letním období
- nízká hlučnost
- integrovaný by-pass a automatické řízení provozu
- možnost napojení na systémy řízení budov a chytrou domácnost
Díky tomu jednotky splňují požadavky současné výstavby na komfortní a energeticky efektivní provoz.
Důraz na instalaci a servis
Významnou přidanou hodnotou řešení Flux Compact je jednoduchost instalace a údržby:
- flexibilní připojení (horní i boční vývody)
- nízká hmotnost (cca 19 kg) umožňující instalaci jednou osobou
- možnost konfigurace levé/pravé varianty softwarově
- servisní zásah – výměna komponentu do 5 minut
- podpora vzdálené diagnostiky a servisu
Tyto vlastnosti výrazně snižují časovou i finanční náročnost instalace a následného provozu.
Využití v praxi
Flux Compact je vhodným řešením zejména pro:
- bytové domy a rodinné domy
- rekonstrukce s omezeným technickým zázemím
- projekty s důrazem na energetickou efektivitu a vnitřní komfort
Díky variabilitě výkonu a instalační flexibility je možné jednotky efektivně přizpůsobit široké škále projektů.
Se zavedením modelů Flux+ Wall Compact a Flux Go Wall Compact přináší Renson na trh technologicky vyspělé řešení řízeného větrání, které kombinuje kompaktní rozměry s vysokým výkonem a pokročilým řízením.
Nová řada Flux Compact potvrzuje trend směřující k efektivním, inteligentním a prostorově nenáročným technologiím, které dokážou zajistit zdravé vnitřní prostředí při minimální energetické náročnosti.
Vytváříme zdravé prostředí.