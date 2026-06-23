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Čidlo CO2 v učebnách ano, ale pozor na výběr! Bezpečnost dětí je prioritou!

23.6.2026
Protronix s.r.o.
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Čidlo CO2 v učebnách ano, ale pozor na výběr! Bezpečnost dětí je prioritou!

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Čidla napájená přímo ze sítě dávají u mnoha projektů smysl — jednodušší instalace, žádný zdroj navíc. Jenže – škola nebo školka není kancelář.


Čidlo CO2 v učebnách ano, ale pozor na výběr! Bezpečnost dětí je prioritou!

Problematika CO2 jako indikátoru kvality vzduchu v učebnách

Kvalita vnitřního prostředí ve školních budovách představuje zásadní faktor ovlivňující kognitivní (poznávací) výkon a zdravotní stav žáků i pedagogů. Koncentrace oxidu uhličitého (CO2) slouží jako primární indikátor kvality vzduchu díky své přesné měřitelnosti a korelaci s dalšími znečišťujícími látkami.

Zásadní zjištění z našich měření CO2 ve třídách


Čidla oxidu uhličitého jsme instalovali v mnoha třídách na různých školách po celé ČR. Z našich měření vyšel poměrně jednoduchý závěr: ve špatně odvětraných třídách koncentrace CO2 stoupne v drtivé většině případů na nepřijatelnou hodnotu už i během první vyučovací hodiny (někdy i po první půl hodině vyučování) hned v pondělí ráno. A to třeba až na hodnoty mezi 3.500 a 4.000 ppm.

Řešení – čidlo CO2 – „Můžeme do té třídy dát čidlo na 230 V? Máme to tam na to připravené.“

Čidla napájená přímo ze sítě dávají u mnoha projektů smysl — jednodušší instalace, žádný zdroj navíc. Jenže – škola nebo školka není kancelář. A to, co v administrativní budově funguje bez problému roky, může v prostředí s dětmi znamenat zbytečné riziko.
Ve třídě se hází s penály, lítají míče, někdo se vsadí, že na čidlo dosáhne. Děti jsou zvědavé — a co jde rozdělat, to taky někdy rozdělají. U čidla na 230 V se v ten moment nebavíme o poškozeném produktu, ale o tom, že se dítě teoreticky může dostat k síťovému napětí. A to je hranice, kterou nechceme přecházet, ani když nás zákazník přesvědčuje, že ‚se to nestane‘,“ říká Ing. Miloš Žáček, CEO.

Doporučení?
V těchto provozech důsledně doporučujeme nízkonapěťová čidla (typicky 24 V) — i když to třeba někdy může znamenat o trochu složitější projekt nebo o něco vyšší vstupní náklad. Ve školách, školkách, družinách a všude tam, kde se pohybují děti, je to pro nás standard, od kterého neustupujeme.

Specifikace čidla NLII-CO2-R-5-A pro školní prostředí


Čidlo NLII-CO2-R-5-A představuje komplexní řešení pro monitoring a automatizaci větrání ve školních prostorách:
Technické vlastnosti

  • Akustická signalizace: jemné nerušivé upozornění při překročení limitních hodnot
  • Výstupní rozhraní: kompatibilní s většinou ventilačních systémů (0–10 V)
  • Možnost řízení servopohonů oken či světlíků
  • Napájecí napětí: 12 V až 24 V AC/DC
  • Životnost: minimálně 10 let bez nutnosti kalibrace
  • Bezúdržbový provoz po celou dobu životnosti

Čidla kvality vzduchu Protronix mají třístupňovou optickou indikaci, takzvaný „SEMAFOR“ — tři LED kontrolky, které přehledně indikují aktuální kvalitu vzduchu:

Efektivita řízení větrání na základě CO2
Správně implementovaný systém monitoringu a řízení větrání zajišťuje:

  • Udržení koncentrace CO2 pod 1 500 ppm
  • Optimalizaci energetických nákladů na vytápění a větrání
  • Automatizaci větrání bez nutnosti manuálních zásahů
  • Prokazatelné zlepšení kognitivních funkcí a snížení únavy

Čidla Protronix jsou plně kompatibilní s 99 % větracích a rekuperačních jednotek na trhu, což umožňuje jejich bezproblémovou integraci do stávajících i nově budovaných systémů vzduchotechniky ve školních zařízeních.

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Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.

Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...

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