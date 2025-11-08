Jaká je kvalita vzduchu v interiéru
Jaká je kvalita vzduchu v interiéru
Zajištění optimální kvality vnitřního vzduchu v objektech je součástí moderního projektování a realizace staveb. V kontextu znečištění může být kvalita vzduchu v interiéru často 2–5krát horší v porovnání s ovzduším venku.
Proto je pro dosažení zdravého vnitřního prostředí nutné zabezpečit správné větrání. Efektivní výměnou vzduchu dochází k prokazatelnému zlepšení interiérového klima, což má přímý vliv na uživatelský komfort, zdraví a výkon obyvatel.
Kvalita vzduchu v interiéru – neviditelná výzva
Prostředí uvnitř budov je z hlediska koncentrace kontaminantů rizikovější. Vzhledem k tomu, že až 90 % času trávíme uvnitř, po dlouhou dobu vdechujeme neviditelné částice, jako jsou jemný prach, pyl, bakterie a těkavé organické sloučeniny (VOC).
Bez adekvátní filtrace a řízené ventilace tyto škodlivé látky v interiéru přetrvávají a negativně ovlivňují celkovou pohodu uživatelů.
Složení vnitřního vzduchu: Skrytá rizika
Vzduch v domácnostech je plný drobných znečišťujících látek, z nichž mnohé jsou pouhým okem neviditelné, mohou však mít zásadní dopad na zdraví obyvatel.
Velkým rizikem je jemný prach (PM2,5 a PM10), jehož mikroskopické částice mohou při vdechnutí proniknout hluboko do plic. Zpravidla pocházejí z emisí z dopravy, průmyslového znečištění, ale i z vnitřních zdrojů (např. následkem spalování).
Pyl je další běžnou látkou vyskytující se ve vnitřních prostorech. Může se dostat dovnitř i při zavřených oknech. Usazuje se na površích, a vyvolává alergické reakce a respirační potíže.
Kromě prachu a pylu obsahuje mnoho domácností VOC. Jsou to plyny emitované ze stavebních materiálů, nátěrů, čisticích prostředků i nového nábytku. Pokud je větrání nedostatečné, mohou tyto chemikálie způsobit bolesti hlavy, podráždění očí a dlouhodobé zdravotní problémy.
Odfiltrování negativních částic je nezbytné pro udržení čerstvého a čistého vzduchu v domech a bytech.
Klíčem k čistějšímu vzduchu v interiéru je účinná filtrace
Správná volba filtru chrání nejen zdraví uživatelů, ale i samotný ventilační systém.
Filtry Zehnder jsou speciálně navrženy pro zachycení široké škály škodlivin. Účinnost filtru je definována hodnotou ePM udávající míru odstranění pevných částic. Například filtr ePM1 zachytí alespoň 50 % částic PM1, které zahrnují jemný prach a závadné látky znečišťující ovzduší. Tato úroveň filtrace je zásadní pro dosažení požadované kvality vzduchu a minimalizaci alergií a dalších zdravotních rizik.
Obr. V závislosti na venkovních podmínkách a konkrétních potřebách uživatelů lze zvolit ideální sadu filtrů.
Prevence provozních chyb: Včasná výměna filtrů
Pravidelná výměna filtrů je zásadní pro udržení požadovaného výkonu systému. Jednou z nejčastějších provozních chyb je prodlužování intervalu výměny. Potíže se zaneseným filtrem mohou vyústit v tyto negativní dopady:
- Snížení kvality vzduchu: Klesá schopnost filtru efektivně odstraňovat škodliviny.
- Růst provozních nákladů: Omezení průtoku vzduchu nutí systém pracovat ve vyšší intenzitě, což vede k navýšení spotřeby elektrické energie.
- Opotřebení systému a hluk: Zvýšená zátěž ventilátorů vede k opotřebení a nežádoucímu nárůstu hladiny hluku.
Včasnou výměnou filtru je zajištěna konzistentní efektivita a tichý chod systému, čímž se prodlužuje celková životnost rekuperační jednotky.
Proč mechanické čištění neobnoví účinnost filtru?
Filtry jsou tvořeny vícevrstvou strukturou, určenou pro zachycení jemných i hrubších částic. Hluboko usazené nečistoty nelze efektivně odstranit vysáváním či vyfoukáváním. Vyčištění pomůže pouze částečně (např. od větších částic), ale neobnoví plnou účinnost filtru.
Obr. Na obrázku vlevo nový nepoužitý filtr a vpravo filtr, který je v provozu 3 měsíce. I opticky čistý filtr může být po určité době znečištěný. Doporučujeme proto dodržovat pravidelnou výměnu filtrů v každém případě.
Kvalita vzduchu je nezbytná pro zajištění komfortního, zdravého a energeticky efektivního vnitřního prostředí. Výběrem správných filtračních tříd, dodržením intervalů výměny a zajištěním správného větrání lze výrazně zlepšit vlastnosti vzduchu.
Proč je důležité zvolit správné filtry
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.