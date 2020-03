TZB-info / Větrání a klimatizace / Vzduchotechnická zařízení / Retrofitblue – zvyšte výkon a snižte spotřebu elektrické energie chladících zařízení

Retrofitblue – zvyšte výkon a snižte spotřebu elektrické energie chladících zařízení

Retrofit není pouze výměna venitlátorů. Díky vhodně vybrané ventilátorové technice a příslušné regulaci je možné dosáhnout nejen výrazně nižší spotřeby elektrické energie, ale také snížení provozní hlučnosti. Velkou výhodou použití EC motorů je možnost instalovat ventilátory s výkonovou rezervou, která umožňuje navýšení chladícího výkonu během letních extrémních teplot.

ZAplus systém axiálních ventilátorů

Vzájemně optimalizovaná vrtule-motor-difuzor s integrovaným uchycením motoru do jednoho systému, pro dosažení nejvyšší účinnosti axiálního ventilátoru. Velikostní řada průměrů od 450 do 1 000 mm, lze kombinovat s EC i AC motory. Skříň ZAplus je vyrobena z kompozitního materiálu na bázi polyamidu vystuženého skelnými vlákny.

Díky kombinaci nízké hlučnosti a vysoké účinnosti jsou tyto ventilátory nejlepší volbou pro teplená čerpadla, výměníky chladích zařízení a větrání rezidenčních objektů. Kompaktnost systému je výhodná také pro renovaci starších systémů, zejména suchých chladičů.

CBG senzor a regulační modul

Měření kondenzačního tlaku, nastavení požadované hodnoty, řízení EC motorů. Rozsah vzhledem na použité chladivo 0-30 bar, 0-50 bar a 0-30 bar pro chladivo NH3. Jednoduchá montáž přímo do chladícho okruhu závitem 7/16 – 20 UNF se Schraderovým ventilem. Snadné nastavení hodnot pro spínání a regulaci ventilátoru díky budíku s manometrem. Napájení regulátoru zdrojem 10 VDC z EC motoru ventilátoru. Jednoduché propojení s ventilátory pomocí jediného kabelu (3 vodiče), možnost ovládat jedním modulem i několik ventilátorů.

Reference Retrofit chlazení datového centra, náhrada 64 ventilátorů s AC motorem za ventilátory ZAplus s motorem ECblue Roční úspora elektrické energie 128 000 kWh

Roční finančí úspora 19 200 € (0,15 €/kWh)

Čas amortizace 2,9 roku

Redukce hluku o 2 dB(A) každého ventilátoru

Snížení spotřeby energie o 37 %

Rezerva výkonu 57 % (pro zvýšení chladícího výkonu v letním období)

Systém ZAplus+ dosahuje pracovního bodu původních ventilátorů při nižších otáčkách.

Rychlá a jednoduchá záměna díky zachování základních rozměrů montážní desky

Nový potenciál retrofitu ventilátorů v systémech HVAC

Nahradit zastaralé ventilátory ve vzduchotechnice nebylo nikdy jednodušší. Pomocí ventilátorových modulů ZAcube lze sestavit ventilátorovou stěnu odpovídající výkonu původního zařízení. Ventilátory Ziehl-Abegg nabízí vyšší účinnost, bezúdržbový provoz a tudíž úsporu provozních i servisních nákladů. Samozřejmostí je snížení hlučnosti a vibrací, plynulá regulovatelnost a komunikace přes MODBUS.

Reference Náhrada 3 axiálních středotlakých ventilátorů stěnou z 27 kusů EC ventilátorů s volně obéžným kolem Roční úspory elektrické energie 143 480 kWh

Roční finanční úspora 20 100 €

Celkový instalovaný objemový průtok 153 600 m 3 /h

/h Celkový výkon 140,4 kW

Zvýšená spolehlivost systému díky jednoduché nahraditelnosti nefunkčního ventilátoru

Možnost řízení i monitorování přes MODBUS

Snížení hlučnosti systému o 21 dB(A)

ZAcube modulární systém ventilátorů

Ideální technické řešení pro jednoduchou montáž ventilátorové stěny. Základem tohto systému je motor ECblue a oběžné kolo Cpro. Rozměrové moduly 607, 760 a 912 mm korespondují se standardními rozměry filtrů.

Nosnost konstrukce ZAcube dovoluje sestavit do výšky až 5 venitlátorů a vedle sebe je možné řadit libovolný počet modulů. Pomocí systému ZAcube je možné dosáhnout jakéhokoliv objemového průtoku při tlaku do 2 000 Pa.

ZAbluefin ventilátorový modul

Ventilátorové moduly s novou generací oběžných kol vycházejíchích z koncepce osvědčeného kola typu C. Radiální ventilátory je možné vybavit integrovanou regulací a motory v účinnostní třídě IE3 a IE4 – PMblue. Tento systém poskytuje nejvyšší možnou účinnost a nízkou hlučnost. Dostupné jsou průměry oběžných kol od 710 mm do 1 120 mm v kombinaci s motory do výkonu 30 kW.