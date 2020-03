TZB-info / Větrání a klimatizace / Vzduchotechnická zařízení / Nová generace úspěšné řady vzduchových clon STANDESSE XP

V současné době uvádí firma 2VV na trh již 5. generaci celosvětově úspěšné řady vzduchových clon STANDESSE.

Elegantně, tiše a úsporně

Firma 2VV s.r.o. v letošním roce slaví 25 let působení na trhu. Během této doby se etablovala do pozice renomovaného výrobce vzduchových clon a právem se řadí mezi TOP 3 hráče na trhu. Tohoto postavení na trhu by nedocílila bez neustálých investic do vývoje a sledování trendů na trhu vzduchotechniky.

Nadčasový design, nadstandardní výkon, špičková účinnost, neobvykle tichý provoz, to jsou klíčové parametry STANDESSE XP, která je ideálním řešením pro instalaci na letištích, v nákupních centrech, administrativních budovách a jiných veřejných místech, s doporučenou instalační výškou až 6 m.

Nadčasový design

Moderní a svěží průmyslový design, to je směr, kterým se v současné době 2VV vydává a aplikuje do vývoje nových produktů. Prvků nového designu bylo využito již při vývoji nové generace rezidenční rekuperační jednotky DAPHNE, která byla uvedena na trh již v loňském roce.

Hrdým pokračovatelem nového trendu je vzduchová clona STANDESSE XP. Ani zde není působivý design jen o vzhledu, je to naprostá harmonie krásy a technického řešení.

Nadstandardní výkon

Svojí vzduchovou sílou a clonícím účinkem se STANDESSE XP hravě vyrovnává průmyslovým clonám, ale její design ji jednoznačně předurčuje ke komerčnímu využití. Navzdory vysokému vzduchovému výkonu tato clona spotřebovává jen zlomek elektrické energie v porovnání s běžnou vzduchovou clonou, mimo jiné i díky použití efektivních EC motorů.

Špičková účinnost

Jedinečný clonící účinek je výsledkem přelomového řešení výfuku clony. Jak je již pro 2VV vzduchové clony samozřejmostí, využívá ověřenou a vysoce efektivní technologii STRAW-SYSTEM, která zajišťuje laminarizaci vyfukovaného proudu vzduchu a jeho vyrovnaného rozložení po celé délce a šířce výfuku. Vedle laminárního proudění, je obrovskou devizou tohoto řešení plnohodnotné směrování v požadovaném úhlu, tzv. předfuk lze nastavit v rozsahu -5° až 20°C, aniž by došlo k sebemenšímu snížení požadovaného průtoku vzduchu. Opět vlastnost, která není u vzduchových clon samozřejmostí.

Tichý provoz

Na (ne)hluku záleží! A tichost provozu je pro nás klíčový parametr při vývoji nových produktů. Nejinak tomu je i v případě vzduchové clony STANDESSE XP. Vzhledem k jejímu celkovému výkonu a velikosti budete podvědomě očekávat určitou hladinu hluku – vaše očekávání budou „zklamána“. Unikátní konstrukce, použité tlumící materiály, komponenty vysoké kvality, to vše zajišťuje extrémně tichý provoz a ve své třídě patří STANDESE XP jednoznačně k nejtišším.

STANDESSE XP EXTRA POWER Vzduchový výkon: 6 000 – 12 000 m3/h

Doporučená instalační výška: 6 m

Energeticky úsporné EC motory

STRAW SYSTEM Technologie

Regulace AirGENIO SUPERIOR

Inteligence

Poskytnout přesně to, co potřebujete, kdy potřebujete, zajistit pohodlí vám i vašim zákazníkům a šetřit vaše peníze. To jsou očekávání, která vzduchová clona STANDESSE XP naplňuje beze zbytku. Díky integrované regulaci AirGENIO SUPERIOR je vzduchová clony provozována vždy tak, aby zajistila maximální komfort za minimální provozní náklady. Nespornou výhodou je i možnost vzdáleného ovládání přes mobilní aplikaci či prostřednictvím BMS.

Regulace AirGENIO SUPERIOR Snadné a intuitivní ovládání

Chytré funkcionality

Mobilní aplikace

BMS (Modbus RTU/TCP, BACnet)

Servisní SW

Nadčasový design, nadstandardní výkon, špičková účinnost a extrémně tichý provoz, to je nový standard – to je STANDESSE XP!





Více informací naleznete na stránkách www.2vv.cz a standesse.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR zajišťuje firma Multi-VAC www.multivac.cz