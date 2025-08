TZB-info / Větrání a klimatizace / Vzduchotechnická zařízení / Společnost 2VV: 30 let v oboru větrání. Od lokálního až po evropského výrobce

Společnost 2VV: 30 let v oboru větrání. Od lokálního až po evropského výrobce

Společnost 2VV si udržuje identitu rodinné firmy. Během 30 let se propracovala z malé lokální společnosti mezi špičkové výrobce vzduchotechnických zařízení, kteří prodávají pod vlastní značkou, identitou.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Plným názvem 2. východočeská větrací, ve zkratce 2VV s.r.o. byla založena v únoru 1995 jako rodinná firma Hazukových. Zakladatel firmy Ing. Pavel Hazuka, zkušený projektant vzduchotechnických systémů, si tak začal realizovat svůj sen samostatného podnikání v oboru. V začátcích šlo o výrobu příslušenství a komponent pro vzduchotechniku, jako potrubní ohřívače, klapky, filtrboxy atd. Zkušenosti a nutné reakce na požadavky zákazníků již záhy vedly k úvahám o vývoji a výrobě sofistikovanějších výrobků. Prvním z nich byly relativně jednodušší vzduchové clony. Dnes do nabízeného sortimentu patří i komplexně řešené rekuperační větrací jednotky s vlastním hardware a firmware pro řízení a regulaci provozu.

K první významné změně v právním postavení společnosti 2VV došlo v roce 2013 jejím přičleněním do korporátu Ventilation Investments s podílem nizozemského kapitálu. V podstatě šlo o konsolidaci čtyř společností, ve kterých měla vlastnický podíl rodina Hazukových. Dvě z nich, 2VV a Recutech, byly v roce 2016 prodány a jejich jediným majitelem se stal světový lídr v daném oboru, akciová společnost Systemair.

Během popsaných změn měl na činnost společnosti stále zásadní vliv zástupce Hazukových. To se dále potvrdilo v roce 2017, kdy byl jednatelem jmenován zástupce mladší generace, Filip Hazuka.

Podle slov Filipa Hazuky, jim včlenění do švédského koncernu Systemair Aktiebolag zajistilo zvýšenou kapitálovou jistotu a výhodu nižších nákupních cen daných rozsahem činnosti celého koncernu. Za důležité považuje to, že přes zapojení do koncernu si společnost 2VV ponechává rysy rodinné firmy. Snižuje rozsah produkce OEM výroby pro jiné firmy a naopak posiluje vlastní identitu. Od vlastního vývoje, výroby až po tvorbu vlastního a nezaměnitelného firemního designu pro odlišení od konkurence.

Vývoj není zaměřen jen na čistě vzduchotechnické parametry, ale i na omezování negativních jevů, které činnost vzduchotechniky provází. V oblasti emisí hluku patří výrobky 2VV k těm nejtišším.

Důkazem světové úspěšnosti výrobků 2VV je například to, že třetí nejvýznamnější zákazník sídlí v USA. S tím je v současnosti spojena určitá obava, co se týká výše dovozních cel. Filip Hazuka říká, že s určitou výši cel na dovoz do USA by se dokázali vyrovnat. Větším problémem by se stala cenová nedostupnost například ocelových materiálů. Výroba vzduchotechnických prvků naštěstí nepatří mezi ty energeticky nejnáročnější. Nicméně hrozba ztráty konkurenceschopnosti tu je, zvláště při působení více negativních faktorů současně. Výhodou je silné kapitálové zázemí, které pomáhá výkyvy překonávat.