Společnost 2VV slavnostně zahájila provoz v nové průmyslové hale

Jak hala vypadá z venku, jak zevnitř, jak tento kvalitativní i kvantitativní posun hodnotí nejen pracovníci společnosti 2VV, ale i jejich partner pro český a slovenský trh, na to se podívejte v reportáži. V ní též uvidíte, které nové výrobky budou dostupné na českém a slovenském trhu.

Dlouhodobou vizí Filipa Hazuky, ředitele společnosti 2VV s.r.o. zabývající se výrobou vzduchotechnických zařízení, bylo prosazení se na světových trzích. Tato vize se postupně plní, jak o tom svědčí prodeje do 25 států světa zahrnujících i USA. Druhá vize čekala na naplnění. A to přesun výroby do areálu, jehož parametry budou odpovídat 21. století a který nabídne dostatek prostoru pro navýšení výroby. Splnění této vize bylo potvrzeno 30. listopadu 2023. V tento den proběhlo slavnostní zahájení provozu v nové hale 2VV v průmyslové zóně Pardubice – Rosice.