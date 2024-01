TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Nejčastější omyly při návrhu rekuperačních větracích jednotek (II)

Nejčastější omyly při návrhu rekuperačních větracích jednotek (II)

Dejte si pozor, pokud Vás někdo láká a argumentuje vynikajícími údaji v naleštěných prospektech. Nejsou podvodem, ale jsou dosažitelné jen za mimořádných podmínek. Požadujte odborné zdůvodnění.

Jedním z velmi často opakovaných omylů, zneužívaných v konkurenčním boji o zákazníka, je tvrzení o tom, že účinnost uváděná v marketingových materiálech je dosažitelná. Pozorný zákazník by si měl vždy povšimnout nepatrného slovíčka složeného jen ze dvou písmen „až“, které je s marketingovým údajem spojeno. „Je nutné odlišit význam marketingových údajů od skutečnosti,“ zdůrazňuje Filip Hazuka, ředitel společnosti 2VV s.r.o., která se vlastnímu vývoji a výrobě rekuperačních jednotek věnuje. A dodává: „Nemůžeme v marketingových podkladech uvést průměrnou provozní účinnost, za kterou si stojíme. Na první pohled by naše výrobky vypadaly jako konkurence neschopné, přestože konkurence schopné jsou a dokazují to i rostoucí prodeje.“

Jaká může být reálná průměrná provozní účinnost rekuperační jednotky? Závisí na vlhkosti vzduchu? Ovlivní účinnost rekuperační jednotky použití entalpického výměníku? Může entalpický výměník zajistit optimální vlhkost vzduchu ve větraném prostoru? Víte že, dvě konstrukčně zcela shodné rekuperační jednotky mohou být marketingově zcela odlišné?

Omylů, které šíří nezodpovědní prodejci a obchodní zástupci, aby pro sebe získali zákazníka, je mnoho. Pokud přemýšlíte o pořízení rekuperační větrací jednotky a chcete se omylům či chybám vyhnout, pusťe si video. Čas věnovaný na jeho poslech Vám může pomoci ušetřit peníze.