Regulace větracího systému Zehnder v rodinném domě

Ing. Roman Šubrt popisuje regulaci průtoků větracího systému Zehnder při jeho uvedení do provozu v rodinném domě.

Nucené větrání zajišťuje v interiérech budov trvalý přísun čerstvého a čistého vzduchu. Rekuperací tepla navíc dochází k úspoře energie na vytápění. Větrací jednotky se proto stávají standardem i v rodinných domech.

V rodinném domě, který jsme navštívili, je instalována větrací jednotka ZEHNDER Comfo Air Q 350. Jedná se o komfortní větrací jednotku s vysokou účinností zpětného získávání tepla. Větrací systém Zehnder je zde s paprskovým rozvodem vzduchu od rozdělovačů k jednotlivým ventilům. Takový systém zajišťuje akustický komfort, je snadno čistitelný v každém bodě a umožňuje nastavení průtoků vzduchu do jednotlivých tras.

Při uvádění systému nuceného větrání do provozu je třeba prověřit, zda je požadovaný objem přiváděného a odváděného vzduchu distribuován větracím systémem podle projektovaných průtoků do přiváděcích a z odváděcích ventilů v místnostech. Podívejte se s námi na regulaci a předání větracího systému Zehnder v rodinném domě v naší reportáži. Na kameru hovoří Ing. Roman Šubrt, technický a obchodní poradce ze společnosti Zehnder Group Czech Republic.

Jedině volbou kvalitních větracích jednotek i rozvodů vzduchu získá zákazník ve svém rodinném domě to, co od systému větrání s rekuperací tepla očekává = neustále čerstvý čistý vzduch. Na rozdíl od větrací jednotky se rozvody zabudovávají do stavby a po jejich instalaci již k nim není přístup nebo jen velmi omezený. Proto je nutné rozvodům vzduchu věnovat velkou pozornost! Zehnder je prvním výrobcem, který začal vyrábět větrací trubky s hladkým vnitřním povrchem Clinside. Patentovaný antibakteriální a antistatický povrch Clinside výrazně snižuje usazování prachu, zajišťuje čistý a hygienický provoz. S "hvězdicovitě" navrženými rozvody vzduchu umožňuje i po mnoha letech provozu snadné a důkladné čištění. Je certifikovaný uznávaným německým hygienickým institutem.