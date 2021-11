TZB-info / Větrání a klimatizace / Vývoj nové generace Topvexu: důležitý milník pro kvalitu vzduchu ve vnitřním prostředí budov

Vývoj nové generace Topvexu: důležitý milník pro kvalitu vzduchu ve vnitřním prostředí budov

Nová generace vzduchotechnických jednotek Topvex s rotačním regeneračním výměníkem společnosti Systemair se vyvinula jako výsledek silného zaměření inženýrů a designerů na energetickou účinnost, udržitelnost a také na snížení nákladů na životní cyklus, což je důležité pro majitele a provozovatele budov.

S ohledem na projektanty a instalační firmy nabízí nová generace jednotek Topvex rozšířenou výkonovou řadu a skutečně kompaktní konstrukci. Velkou výhodou jsou rozměry jednotek, které umožňují jejich průchod standardním dveřním otvorem, což usnadňuje instalaci a také nové technologie směřující k bezpečnému provozu. Řada jednotek Topvex SR a TR doplňuje již dříve uvedené verze s deskovým protiproudým výměníkem pod názvem Topvex SC a TC.

Ventilační zařízení Systemair jsou konstruována tak, aby zajistila dokonalé vnitřní klima v obytných budovách, školách a kancelářích. Při vývoji nové generace systému Topvex se společnost zaměřila na tři základní hodnoty pro zákazníky: snadnost, kompaktnost, rychlost.

Snadné: výběr, přeprava, instalace a uvedení do provozu, intuitivní řídicí systém, dokumentace a certifikace

Kompaktní: dobrá hospodárnost provozu, malé rozměry, nízká hlučnost

Rychlé: široká nabídka standardních jednotek, krátké dodací lhůty, rychlé dodání



Obrázek 1: Topvex TR

Obrázek 2: Topvex TR a servisní dveře

Obrázek 3: Transportní sekce Topvex TR



Zdravé vnitřní klima je prioritou

Důležitými přínosy jednotek Topvex SR a TR nové generace pro zdravé a kvalitní vnitřní klima jsou nové technologie jako Řízení těsnosti rotačního výměníku nebo Virucidní filtry a také hygienická certifikace VDI 6022-1.



Obrázek 4: Rotační výměník s proplachovací sektorem

Obrázek 5: Kapsový virucidní filtr



Řízením těsnosti je myšlena možnost automaticky kalibrovat vnitřní tlakové poměry jednotky tak, aby bylo zaručeno maximální potlačení všeobecně známé vnitřní netěsnosti jednotek s rotačními regeneračními výměníky tzv. EATR faktor. Prostředky, které k tomu jsou využity je plynule nastavitelná velikost úhlu proplachovacího sektoru a automatické udržovaní negativní tlakové bilance na straně odvodního vzduchu pomocí tzv. EATR kitu.

Virucidní filtry jsou schopné neutralizovat nebo zničit viry obsažené v odvodním vzduchu. Tato schopnost dodává celému větracímu systému možnost zabezpečit v ještě větší míře zdravé, bezpečné a kvalitní klima ve větraných prostorech. Spolehlivost těchto filtrů potvrdily testy Lucemburského institutu pro vědu a techniku (LIST), který provedl testy dle normy EN18184 a výsledkem VLR 99,999 % po 1 hodině. Standardní klasifikace virucidních filtrů DELTRI+ z hlediska prachových částic je dle normy ISO16890 ePM1 90 % s filtrační energetickou třídou A+.

Certifikace VDI 6022-1 zaručuje jednotkám bezpečný provoz při splnění nejpřísnějších hygienických standardů trhu. Certifikace znamená, že jednotka má například veškeré plastové součásti pláště, které splňují požadavky normy ISO 846 o působení mikroorganismů, snadno čistitelné veškeré vnitřní povrchy a vyjímatelné komponenty. Topvex z hlediska certifikace a dodržování výrobních procesů navíc prochází pravidelnými jednoročními audity nezávislými orgány třetích stran.



Obrázek 6: Princip Virucidních filtrů

Obrázek 7: VDI 6022 certifikát



Široký rozsah a vysoká energetická účinnost

Řada Topvex SR a TR s rotačním regeneračním způsobem zpětného získávání tepla je tvořena celkem 7 různými velikostmi a až 109 různými kombinacemi provedení (vodní ohřev nebo elektrický ohřev, pravá nebo levá strana obsluhy, venkovní provedení). I přesto že jde o kompaktní řadu jednotek, tak rozsah průtoku vzduchu bez mála dosahuje hodnot 10.000 m3/h.



Obrázek 8: Široký rozsah

Skutečně kompaktní s unikátní konstrukcí pláště

s vysokopevnostními plastovými kompozitními koly, zajišťují nízkou hladinu hluku a nejlepší možnou energetickou účinnost pro každou velikost modelu Topvex. Systemair jde s nasazením nízkoenergetickéještě dál a standardně ji využívá i pro. Osazení elektronicky komutovaného elektromotoru i pro tento pohon má vliv na celkovou energetickou náročnost jednotky.

Jedinečný koncept bezrámového pláště řady Topvex umožňuje nejmenší možnou velikost s maximálním využití dané podlahové plochy. Největší velikost SR 100 zabere ve strojovně pouhých 3,4 m2. Plášť jednotky je tvořený Hořčíko-Zinkovými panely (MgZn) s 50 mm izolací z minerální vlny a dokonce s třídou odolnosti proti korozi na úrovni C5. Eurovent certifikace s dosaženými vlastnostmi D2, L2, TB2, T2 je zárukou kvality a především ideálním tepelně technickým řešením.

Transport, instalace, údržba

Všechny jednotky Topvex, jak modely s horním, tak i bočním připojením na potrubí, mají kompaktní rozměry. Tím to ale nekončí jelikož transport a instalace do strojovny vzduchotechniky by měl být co nejjednodušší. Proto jednotky Topvex disponují těmito tranportně-instalačními vlastnostmi:

Standardní rozdělení na 2 transportní sekce od velikosti 35

od velikosti 35 Maximální rozměr každé transportní sekce 900 mm (vyjma SR 100)

(vyjma SR 100) Servisní dveře a zadní panel jsou zcela demontolavetelné

a jsou zcela Interní komponenty jednotky jsou vyjímatelné

jednotky jsou Strana obsluhy změnitelná na místě instalace

Konstrukce jednotky umožňuje snadný přístup pro kontrolu, údržbu a čištění všech exponovaných částí díky velkým celoprůřezovým servisním dveřím.

Snadný výběr

Pro správný a rychlý návrh je k dispozici náš on-line nástroj pro výběr jednotek Topvex. Systemair Configurator usnadňuje návrh a konfiguraci vašeho Topvexu, abyste si mohli být jisti, že pro své požadavky získáte to nejlepší řešení. Uživatelský účet vytvořený v Systemair Configuratoru umožňuje uchovávat vaše vybrané jednotky Topvex a členit je na úrovně jednotlivých projektů.

Plug&Play řídicí systém Systemair ACCESS

Díky cloudové službě i lokálnímu ovladači NaviPad usnadňuje řídicí systém Systemair Access připojení, konfiguraci a ovládání jednotek Topvex a manipulaci s více jednotkami na jednom ovladači. K dipozici je 7“ IPS dotykový panel, dokonalý konfigurační průvodce a živá provozní funkční schémata.



Obrázek 9: Žívé fukční schéma

Rychlé dodání, dokumentace a certifikace

Přestože společnost Systemair vyrábí širokou škálu standardních jednotek Topvex (35 různých modelů), může vzhledem k unikátní konstrukci, plné automatizaci výrobního procesu a skladovosti všech komponent nabídnout velmi krátké dodací lhůty.

Jednotky Topvex AHU jsou dodávány s veškerou příslušnou dokumentací a certifikací. Systemair zahájil směřování k maximální digitalizaci všech podkladů usnadňující okamžitou dostupnost. Příkladem toho směru je umístění QR kódu na každé jednotce Topvex tak, aby zákazník měl jednoduchým naskenováním přístup k veškeré dokumentaci ve více než 20 jazycích prostřednictvím svého mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení.

Hlavní přínosy jednotek Topvex SR a TR

Energeticky účinné rotační regenerační výměníky s účinností > 80 %

Energeticky nejúčinnější EC ventilátory s nejnižšími hodnotami SFP

Energetická účinnost zaručená certifikátem Eurovent

Vylepšené parametry pláště T2, TB2, D2, L2

Hygienická certifikace VDI 6022-1 jako standard

Funkce Řízení těsnosti rotačního výměníku

Virucidní filtry jako možné příslušenství

Třída odolnosti proti korozi C5

Transport otvorem 900 mm

Venkovní provedení

Závěr

Zatímco jednotka Topvex efektivně snižuje spotřebu energie a šetří peníze nutné pro provoz větracího systému, na konci dne je vzduchotechnika především o lidech a jejich pohodě, bezpečí a zdraví.