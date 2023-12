TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Home Solutions by Systemair: WiFi modul SAVE CONNECT 2.0 – brána do nové dimenze ovládání jednotek SAVE

Oblíbená řada rekuperačních jednotek SAVE byla již od svého uvedení na trh vybavena bezkonkurenčním řídicím systémem. Dnes však posouváme možnosti ovládání na nový, ještě vyšší standard, a to díky WiFi modulu SAVE CONNECT 2.0. Ten je navíc ZDARMA ke každé jednotce z řady SAVE.

Regulace SAVE Control je společnou platformou pro všechny modely jednotek SAVE. Jednotky jsou nyní standardně dodávány s WiFi modulem SAVE CONNECT 2.0. Byl vyvinut s důrazem na snadné a rychlé spojení s jednotkami SAVE. Přináší nové funkce a zajímavé možnosti ovládání.

Jde to i bez internetu

Díky vestavěnému webovému rozhraní je uživatel schopen jednotku nejen zprovoznit, ale i nastavovat nebo ovládat. To vše bez internetu nebo jiného ovladače. V uživatelsky přívětivém rozhraní lze např. nastavit výkonové stupně jednotky, konfigurovat vstupy a komponenty jednotky nebo nastavit budoucí připojení k internetu. Věříme, že toto ocení hlavně realizační firmy, které jsou pod tlakem termínu dokončení daného projektu a koncoví uživatelé, kteří nechtějí další ovladač.

S internetem toho jde však více







Připojení jednotky do domácí sítě WiFi a její zaregistrování do cloudu HOME SOLUTION by Systemair otevírá nejen uživateli, realizační nebo dodavatelské firmě, ale např. i developerovi zajímavé možnosti pro vzdálené ovládání nebo vzdálenou správu.

Aplikace SAVE CONNECT umožní koncovému zákazníkovi vzdálené ovládání jedné nebo více jednotek SAVE z jednoho zařízení. Tím může být chytrý telefon, tablet nebo počítač, které se tak mohou stát plnohodnotným nástrojem pro ovládání a správu větracích jednotek. Aplikace je dostupná pro iOS nebo Android.

Benefity:

jeden hlavní účet pro několik jednotek

aplikace dostupná v Google Play (Android) i Apple Store (iOS)

aktualizace na nejnovější software s okamžitým využití nových funkcí

možnost zálohování nastavení

Speciálně vytvořená platforma SAVE PRO nabízí profesionální správu jednotek SAVE instalovaných nejen v rezidenčních budovách. Je koncipována jako BMS systém a její přednosti jistě využijí i další zákazníci a odběratelé rekuperačních jednotek SAVE. Níže jsou ty největší z nich:





přístup z jednoho uživatelského rozhraní pro správu vlastních nebo klientských jednotek SAVE

plnohodnotné ovládání, uvádění do provozu nebo konfigurace všech připojených jednotek

podrobné informace o jednotkách klientů

sdílení informací o projektech mezi odděleními

přímá technická podpora Systemair

Jsou ale i další možnosti

Dále můžete jednotku SAVE pomocí modulu SAVE CONNECT 2.0 integrovat do chytré domácnosti třetí strany. I zde nabízíme více možností jako je např. Amazon Alexa, Google home a IFTTT.

…STAY CONNECT.

