TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Co určuje kvalitu vnitřního vzduchu? Není to teplo, ale vlhkost

Co určuje kvalitu vnitřního vzduchu? Není to teplo, ale vlhkost

Až 90 % svého času strávíme uvnitř budov, proto je kvalita vnitřního vzduchu zvláště důležitá. Z hlediska firmy Systemair kvalita znamená zejména dostatečnou dávku čerstvého vzduchu, která ovlivňuje tvorbu nebo přenos znečišťujících látek. Ta je důležitá i proto, že v současnosti se sleduje kromě výše zmíněného šíření nebo nešíření virů.

Kvalita ve správných dávkách

Zdravé vnitřní klima zlepšuje naši pohodu, snižuje nemocnost a pomáhá nám lépe fungovat v práci, ve volném čase i ve škole. Standardů, které musí moderní větrací jednotka splňovat, je mnoho (např. Ecodesign), ale dnes se do popředí dostávají i standardy, dle kterých jsou jednotky vyráběny z hlediska hygieny. To znamená vyšší odolnost proti tvorbě plísní, působení bakterií a mikroorganismů, čemuž je zabráněno úpravami pro snadné čištění. Systemair se novým požadavkům snaží přizpůsobit přenesením hygienického standardu i do běžných větracích systémů. I proto jsou všechny jednotky Geniox vyráběny v souladu s asi nejznámější evropskou normou VDI 6022 část 1, která otázku hygieny popisuje a standardizuje.

Důležitý parametr – vlhkost

Velkou roli hraje i relativní vlhkost prostředí. Mluvíme-li o relativní vlhkosti, uvažujeme s rozsahem 40–60 %, který člověku vyhovuje nejvíce. Ze několika studií vyplývá, že relativní vlhkost udržovaná v tomto rozpětí navíc omezuje jak vznik plísní, tak i šíření virů. V zimním období lze použít provozně relativně drahé zvlhčovače, anebo v první řadě zvolit vhodný systém zpětného získávání tepla. Například rotační regenerační výměníky totiž umožňují zpětně získávat nejen teplo, ale i vlhkost.

Je to drahé?

Parametr koncentrace CO 2 , který je ukazatelem počtu osob ve větraném prostoru, a který primárně řídí celkový průtok vzduchu jednotkou, nejvíce ovlivňuje celkovou spotřebu energie. Dnes, kdy se do popředí dostávají i otázky úspor, recyklovatelnosti a udržitelnosti, je kvalita, respektive vyspělost regulačního systému obzvláště důležitá. Otázku kvality vnitřního prostředí a zároveň spotřeby energií řeší kvalitní regulační systém. Takový systém dnes musí díky senzorovým technologiím umět pružně reagovat na měnící se požadavky uvnitř budovy, ať už z hlediska teplotního, nebo vlhkostního komfortu.