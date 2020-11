Spojení chlazení, klimatizace a vytápění v jeden systém: Daikin Conveni-Pack s přírodním chladivem CO2

TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Spojení chlazení, klimatizace a vytápění v jeden systém: Daikin Conveni-Pack s přírodním chladivem CO 2

Spojení chlazení, klimatizace a vytápění v jeden systém: Daikin Conveni-Pack s přírodním chladivem CO 2

Daikin zdokonalil Conveni-Pack, chladicí systém pro prodejny potravin a čerpací stanice v centrech měst a obytných oblastech nově s přírodním chladivem CO 2 .

Výsledkem je velmi efektivní řešení All-In-One, které kombinuje technologii chlazení potravin, vytápění se zpětným získáváním tepla, tepelné čerpadlo a klimatizaci v jedné jednotce, tak aby byl dodržen Evropský standart chladírenských požadavků pro prodejny potravin. S GWP 1 (potenciálem globálního oteplování 1) je přírodní chladivo CO 2 šetrné k životnímu prostředí. Conveni-Pack tak podporuje potravinářské řetězce v dosažení jejich cílů v oblasti životního prostředí a zároveň ušetří až 50 % ročních nákladů na energie.

Nové směrnice o fluorovaných skleníkových plynech vedou potravinářské řetězce k tomu, aby postupně přešly od svých stávajících chladicích řešení k používání přírodních chladiv, zejména CO 2 . „S Conveni-Pack CO 2 jsme učinili důležitý pokrok pro uspokojení potřeb komerčního sektoru v oblasti chladírenství, vytápění a klimatizace v udržitelném a energeticky účinném systému,“ říká Junji Umamoto, Vicepresident a ředitel divize chladírenství Daikin Europe. „Využitím nejnovější řídící a invertorové technologie ušetříme až 50 % na energiích ve srovnání s běžnými systémy.“

Daikin CO 2 Conveni-Pack dosahuje až 100 % zpětného získávání tepla z chladících zařízení a využívá ho pro sezónní vytápění v prodejních prostorách a zázemí prodejen bez dalšího přívodu energie.



Nejmodernější technologie CO 2 rotačních Swing kompresorů Daikin

Na rozdíl od většiny ostatních výrobců CO 2 řešení společnost Daikin vyvinula svůj vlastní CO 2 rotační kompresor, aby zajistila maximální spolehlivost po celou dobu živostnosti systému. Tento kompresor s dvoustupňovou kompresí a účinností 69,5 % využívá nejvýkonnější hermetickou kompresi, která je v současné době k dispozici.

Rotační kompresor zajišťuje o 5 až 15 % vyšší účinnost systému Conveni-Pack za běžných podmínek a to i díky snížené míře opotřebení. Očekávaná životnost nového kompresoru je podstatně delší díky nízké teplotě na výtlaku (maximálně 100 °C) a přesnější regulaci teploty oleje.

Ve srovnání s běžně dostupným systémem, Conveni-Pack šetří energii použitím BLDC motorů s invertorem, efektivní kontroly tlaku, dvoustupňové komprese a minimálním ztrátám při odmrazování. Sezónní zpětné získávání tepla vede k dalším energetickým úsporám. To vše umožňuje velmi efektivní provoz systému a delší životnost, protože kompresory běží při částečném zatížení.

Ideální pro obytné zóny a centra měst

Nový CO 2 Conveni-Pack je dostupný ve dvou variantách. Menší Conveni-Pack AC10 pro menší prodejny potravin nebo čerpací stanice s chladicím výkonem do 14,5 kW a topným výkonem do 22 kW. Conveni-Pack AC15 je určen pro středně velké obchody s chladicím výkonem do 21 kW a topným výkonem do 22 kW.

Provozní rozsah venkovních teplot je od −20 °C do +43 °C. Kompaktní konstrukce obou modelů umožňuje flexibilní a prostorově úspornou instalaci. Venkovní jednotka může být umístěna až 35 m nad a 10 m pod úrovní vnitřních výparníků a až 130 m od vnitřních jednotek. Další výhodou CO 2 Conveni-Pack je nízká hlučnost (což je zvláště důležité právě v obytných oblastech, kde lidé chtějí spát v létě s otevřenými okny) a možnost vnitřní instalace ve strojovně.

Tento systém je zajímavý zejména pro hustě obydlené oblasti s omezeným prostorem. Díky kombinaci funkcí chlazení, klimatizace a vytápění v jednom systému vyžaduje Conveni-Pack o 40 % méně plochy než běžný HVAC-R systém.

Snadná instalace a uvedení do provozu

Standardizovaný design Conveni-Pack umožňuje flexibilní instalaci v malých a středně velkých prodejnách potravin, tak aby byly zároveň splněny veškeré projektové požadavky. Každý CO 2 Conveni-Pack je testovaný a naprogramovaný již při výrobě. Navíc jsou veškeré mechanické a elektrické komponenty jednoduše dostupné, což umožňuje rychlé uvedení do provozu. CO 2 Conveni-Pack perfektně splňuje ekologické cíle řetězců prodejen potravin a zároveň také šetří provozní náklady.

Pro více informací o Daikin Conveni-Pack navštivte: https://www.daikin.cz/cs_cz/skupiny-vyrobku/chladirenstvi.html.