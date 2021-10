TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Nový solární stroj na výrobu ledu pro indonéské drobné rybáře

Nový solární stroj na výrobu ledu pro indonéské drobné rybáře

V budoucnu budou moci drobní indonéští rybáři z odlehlých regionů prodávat své produkty po celé zemi díky nepřerušeným chladicím řetězcům. To jim umožní stroj na výrobu ledových bloků poháněný sluneční energií.

Špičková technologie z jižního Německa pro německo-indonéský projekt pomáhá rozvoji venkova a proti plýtvání potravinami.

Tento nový typ stroje byl vyvinut v rámci několikaleté německo-indonéské spolupráce. „Ryby se nekazí a výroba ledu funguje zcela klimaticky neutrálně,“ říká nadšený Frank Stegmüller z Německé společnosti pro mezinárodní spolupráci (GIZ). „Jedná se o skutečný německo-indonéský úspěch.“

Indonésie je předním světovým producentem tuňáků a druhým největším producentem ryb vůbec. Drobní rybáři, kteří provozují ekologicky šetrné metody rybolovu, však často nemohou své ryby přepravovat ke spotřebitelům kvůli nedostatku chladicích zařízení. Výsledkem je, že drobní rybáři se jen stěží vyrovnají průmyslovému rybolovu, mnoho ryb se zkazí a rybáři chudnou.

Indonéská politika chce zachovat zásoby ryb a zajistit příjem rybářů v odlehlých oblastech. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné úlovek nepřetržitě chladit. GIZ iniciovala a podpořila vývoj stroje na výrobu ledu poháněného sluncem. Společně s několika indonéskými, německými a evropskými společnostmi už bude výroba zahájena i v Indonésii. Samotný vývoj byl zahájen v roce 2016, pilotní závod byl úspěšně spuštěn v roce 2018 – v letošním roce 2021 bude v Indonésii uveden do provozu první komerční závod.

V souladu s hlavní myšlenkou Průmyslu 4.0 zajišťují inovativní technologie výrobu až 1,2 tuny blokového ledu denně, která se automaticky přizpůsobuje dostupné solární energii. To nevyžaduje připojení k elektrické síti ani drahý systém velkých baterií. To znamená, že bloky ledu lze vyrábět v místech mimo dosah rozvodných sítí a používat je k chlazení místně ulovených ryb. Stegmüller z GIZ: „To zajišťuje příjem rybářů, kteří hospodaří udržitelným způsobem, zejména v odlehlých a nízkopříjmových oblastech Indonésie.“

Steffen Sinn, oblastní manažer prodeje pro Asii u výrobce ventilátorů Ziehl-Abegg, vysvětluje tuto technologii: „Solární moduly nejsou silným zdrojem energie, takže bylo nutné instalovat extrémně energeticky úsporné ventilátory.“ Společnost Ziehl-Abegg je světovým lídrem v oblasti technologií pro ventilátory s optimalizovaným bionickým profilem. „Zjistili jsme, proč sovy létají obzvlášť tiše a zároveň šetří energii,“ vysvětluje Sinn. Proto byly v solárním výrobníku ledu použity právě tyto bionické „soví ventilátory“.

Komponenty a know-how poskytly během vývojové fáze zdarma německé společnosti Bitzer, Ziehl-Abegg a BAE Batterien. Vývoj a technickou podporu poskytli odborníci z ILK Drážďany. Solárně poháněné stroje na výrobu ledu vyrábí indonéská průmyslová společnost Selaras Mandiri Tehnik (AIREF). Dalšími partnery projektu jsou společnosti REC Solar, ATW Solar, Studer a Omron.

AIREF

PT. Selaras Mandiri Tehnik je přední indonéský specializovaný výrobce chladicí techniky se sídlem v Jakartě a Surabaye. Prostřednictvím svých značek Airef a Greenhalgh a sesterských společností Aicool a Starr Panel poskytuje vysoce účinná chladicí řešení pro širokou škálu komerčních a průmyslových aplikací podle mezinárodních standardů. Společnost Selaras Mandiri Tehnik ročně vykazuje obrat 12 milionů USD a působí v 7 zemích s 200 zaměstnanci.

Další informace naleznete na adrese https://airefonline.com

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH se jako poskytovatel služeb v oblasti mezinárodní spolupráce pro udržitelný rozvoj celosvětově zasazuje o budoucnost, v níž stojí za to žít. Tento neziskový federální podnik zaměstnává přibližně 20 100 zaměstnanců ve 120 zemích a ročně realizuje obchody v hodnotě přibližně 3 miliard eur na účet federálních ministerstev a dalších klientů. GIZ podporuje německo-indonéskou spolupráci v oblasti energetiky, ochrany životního prostředí a odborného vzdělávání již od roku 1975.

Další informace na http://www.giz.de

ZIEHL-ABEGG

Společnost Ziehl-Abegg (Künzelsau, Německo) je jednou z předních mezinárodních společností v oblasti vzduchotechniky, řídicí a pohonné techniky. Tato high-tech společnost (údaje se vztahují k roku 2019) zaměstnává ve výrobních závodech v jižním Německu 2 400 lidí. Celosvětově pro ni pracuje 4 300 zaměstnanců. Obrat činí 633 milionů eur. Tři čtvrtiny obratu tvoří vývoz.

Společnost Ziehl-Abegg SE není kótována na burze a je rodinným podnikem.

Další informace na www.ziehl-abegg.de