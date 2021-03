TZB-info / Větrání a klimatizace / Vzduchotechnická zařízení / ZAbluefin – volně oběžná kola s výjimečnými technickými parametry

ZAbluefin – volně oběžná kola s výjimečnými technickými parametry

ZAbluefin jsou nejnovější volně oběžná kola, která v kombinaci s motory ECblue tvoří ventilátor s unikátními vlastnostmi. Samotné kolo přesahuje statickou účinnost 80 %, čímž se stává na trhu nejúčinnějším sériově dodávaným kolem pro vzduchotechnické jednotky.

Zvláštností kola ZAbluefin je bionické 3D-profilování lopatek po vzoru ploutve velryby. Jedná se o inovativní design, lopatky jsou tvarově zahnuté a mají svůj jedinečný zvlněný profil. Odtoková hrana lopatek je vroubkovaná a má konkávní tvar. Díky těmto tvarovým zvláštnostem se zvětšil tlakový rozsah, ve kterém má kolo vysokou účinnost. Dalšího zvýšení účinnosti se dosáhlo pomocí rotujícího difuzoru, který usměrňuje tok proudu vzduchu na výstupu z kola. ZAbluefin není čistě radiální kolo, ale geometrie lopatek směruje proud vzduchu diagonálním směrem. Proudění vzduchu za kolem je názorně vidět na obrázku. Zde je znázorněna zástavba, kdy výstup vzduchu ven z jednotky je axiálním směrem. Při diagonálním směru proudění vzduch nenaráží kolmo do stěny, je zajištěno optimální obtékání. Proudění vzduchu je zde laminární = nižší ztráty systému, vyšší účinnost a nižší hlučnost.

ZAbluefin je první kolo na trhu, které dosáhlo statické účinnosti nad 80 %. S účinností celého ventilátoru (ZAbluefin v kombinaci s motorem ECblue) se v pásmu uprostřed výkonových křivek se dostáváme nad 70 %. Tento výrobek získal velmi rychle oblibu u výrobců vzduchotechnických jednotek. ZAbluefin není výjimečný pouze z důvodu vysoké účinnosti, ale má i velmi nízkou hlučnost. Oproti oběžnému kolu řady Cpro je snížení hlučnosti až o 5 dB, srovnání je patrné z těchto grafů:





Ventilátory ZAbluefin vyrábíme z kompozitního materiálu ZAmid v rozsahu průměrů od 250 až do 560 mm ve spojení s inovovanými motory ECblue. Hlavním přínosem inovace motorů ECblue je možnost monitoringu a diagnostiky ventilátorů po internetu. ZAbluefin v uvedeném rozsahu průměrů jsou určeny pro aplikace s požadavkem na vzduchové výkony až 19 000 m3/h a zvládají statické tlaky až do 1 800 Pa. Pro vestavby do kompaktních jednotek jsou nejpoužívanější tyto ventilátorové moduly GR_I:





Pro vyšší vzduchové výkony než uvedených 19 000 m³/h doporučujeme použít ventilátorové stěny:





Pro návrh ventilátorů Ziehl-Abegg, vč. celých ventilátorových stěn je na našich internetových stránkách k dispozici návrhový software FANselect.. Tento návrhový program je volně ke stažení na odkaze:

https://www.ziehl-abegg.com/cz/cs/podpora/software/fanselect/

Ventilátory ZAbluefin mají typové označení RH_I (EC motor s volně oběžných kolem), ER_I (ventilátorová vestavba pro horizontální zástavbu) a GR_I (ventilátorový modul pro použití k zástavbě do kompaktních jednotek). ZAbluefin se používají nejenom do nových jednotek, ale tyto ventilátory navrhujeme a dodáváme pro výměny ventilátorů ve starších vzduchotechnických zařízeních. Takovou výměnou – retrofitem jednotky získá uživatel zajímavé úspory elektrické energie a jiné výhody. V případě zájmu o zpracování návrhu výměny stávajících ventilátorů za nové s přidanou hodnotou nás kontaktujte na servis@ziehl-abegg.cz.